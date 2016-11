Wahlnacht in der Friedrich-List-Schule in Mannheim

Schüler der Friedrich-List-Schule in Mannheim nehmen an einem Projekt teil, dass Lehrer Bernd Oßwald angeregt und gemeinsam mit der Englisch-Fachschaft in die Tat umgesetzt hat: eine Wahlnacht mit Rahmenprogramm.

Während die ersten 24 Wahlmännerstimmen in Kentucky, Indiana und West-Virginia an Donald Trump gehen und CNN ununterbrochen in das abgedunkelte Klassenzimmer sendet, hat sich der eine oder andere Friedrich-List-Schüler in eine Decke gewickelt und ist eingeschlafen. Aber die meisten sind nach wie vor hellwach. In den USA läuft der Showdown zwischen dem lautstarken Republikaner und der eher unbeliebten Demokratin Hillary Clinton, 132 Jugendliche aus den Klassenstufen 12 und 13 schlagen sich derweil die Nacht um die Ohren. Den meisten scheint das nichts auszumachen. Im Gegenteil: Gebannt verfolgen sie die Nachrichten aus den USA. Sie nehmen an einem Projekt teil, dass Lehrer Bernd Oßwald angeregt und gemeinsam mit der Englisch-Fachschaft in die Tat umgesetzt hat: eine Wahlnacht mit Rahmenprogramm.

Schon im Foyer ist unübersehbar, worum es geht: Überall hängen US-Flaggen Fähnchen und blau-weiß-rote Luftballons. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Hot Dogs. Eine Ausstellung, die die Schüler vorbereitet haben, informiert unter anderem über bedeutende Präsidenten oder die unterschiedlichen Ansichten von Clinton und Trump.

Bevor sich die Schüler vor die Großbild-Fernseher setzen oder legen, schauen sie sich Spielfilme an, die den Wahlkampf in der größten Demokratie der Welt zum Thema haben. Sie messen sich bei einem Wahlkampf-Quiz - und schließlich treten Hillary und Donald gar im Rededuell gegeneinander an. Auf die beiden Rollen bestens vorbereitet haben sich Anna Diehl und Michail Semertzis. Als Trump erhält er den lautstarksten Beifall - in der Realität dagegen wünschen sich die meisten, dass der Republikaner verliert. Entsprechend kommentieren sie die Ergebnisse, die nach und nach eintrudeln. Clinton führt mit 68, Trump holt gerade wieder von 48 auf 66 auf. Ein Schüler stöhnt auf: "Nein, jetzt hat er schon 66." Ein anderer rät zur Gelassenheit: "Jungs, da fehlen noch über 200." Am Ende wird es ganz knapp, und die Gelassenheit ist bei Schülern und Lehrern der Fassungslosigkeit darüber gewichen, wie weit man es mit Lügen, Egomanie und Großmäuligkeit bringen kann.