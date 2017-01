Waldabenteuer und eine bescheidene Heldin

Es sind Erinnerungen an unbeschwerte Kindertage, an waghalsige Radmanöver, an Lagerfeuerromantik und Gitarrenklänge. Aber auch an jene Telefonistin, die am 29. März 1945 die fernmündliche Übergabe der Stadt an die Amerikaner einstöpselte - und doch trotz aller Berühmtheit stets bescheiden blieb. Ein Mitarbeiterhaus des Käfertaler Wasserwerks war bei Folge 88 unseres Rätsels "Erkennen Sie Mannheim?" gefragt. Und weil so viele Leser eine Fülle wunderbarer und zuweilen auch berührender Erlebnisse mit dem schmucken Doppel-Gebäude und seiner Umgebung verbinden, erreichte den "MM" gleich ein ganzer Schwung richtiger Lösungen.

Auch Frank Streitberger zählt zu den Einsendern, die nicht nur mit ihrer Einschätzung goldrichtig lagen, sondern gleich ins Schwärmen geraten. "Das ist ja diesmal ein echtes Juwel, das Sie da abgebildet haben", findet der Heddesheimer, den die Villa mit den Türmchen und Fachwerkelementen an erholsame Stunden im Käfertaler Wald erinnert.

Paradies für Ross, Reiter und Jule

Das geht Fabian Hemmer ganz ähnlich: "Ein wunderbarer Ort der Naherholung und von hohem Freizeitwert. Dort sind wir bei schönem Wetter fast täglich spazieren, mit Kind und Kegel . . ." Nicht mit Kegel, aber mit Hündin Jule ist Patricia Schiebeck gerne in Käfertal unterwegs: "Für herrliche Gassirunden. Und dieses Haus ist immer unser Ausgangspunkt." Auf vierbeinige Begleitung legt auch Edith Euler-Früh großen Wert. Als ehemalige Betreuerin im Jugendreiterhof war "das Haus mit dem wunderschön verwinkelten Dach" immer wieder Ziel der Ausritte hoch zu Ross.

Ein wahres Paradies, vor allem für abenteuerlustige Jungs, eröffnete sich gleich hinter dem Gebäudekomplex aus dem Jahre 1888 im Käfertaler Wald. "Dort gab es ja vom Zweiten Weltkrieg her noch jede Menge Bombentrichter", erinnert sich Jürgen Schweighofer an rasante Fahrradfahrten mitten durch die Kraterlandschaft: "Das machte eine Menge Spaß - bis man auf die Schnauze fiel. Dann gab's nämlich Zuhause zu der verdreckten Kleidung und den blauen Flecken noch Schelte obendrauf."

Nein, keine echte Ruhmestat. Dafür kannte Manfred Hexamer noch eine Frau, "die in meinen Augen eine richtige Heldin unserer Stadt ist". Am 29. März 1945 sorgte die damals 27-jährige Telefonistin Gretje Ahlrichs dafür, dass der Kontakt zwischen Amerikanern, die das Wasserwerk besetzt hatten, und einem Verhandlungsführer der Stadt zustande kam - und damit weiteres Blutvergießen verhindert werden konnte. Sogar die BBC in London meldete damals, dass dies wohl der erste Fall in der Geschichte der Kriege sei, bei dem eine Stadt telefonisch übergeben wird. Dennoch versichert Manfred Hexamer, dass die geistesgegenwärtige Mannheimerin bis zu ihrem Tod "bescheiden und zurückhaltend" blieb.

Mit Gitarre und Bier

Nicht ganz so still ging es wohl zu, wenn Steffen Becker und seine Kumpels den Käfertaler Wald als Übungsraum nutzten. Mit Gitarre und Bier probten sie dort für Auftritte im Forum der Jugend. "Aber wir haben ja gesungen, nicht gegrölt. Jedenfalls meistens", räumt er mit einem Lachen ein.

Das Gebäude im Käfertaler Wald ist für ihn jedenfalls ein ganz besonderer Ort geblieben, einer, der ihn immer wieder zu kleinen Zeitreisen aufbrechen lässt. Auch heute noch fahre er oft und sehr gerne an dem Werkshaus vorbei: "Denn dort gibt es nach wie vor frische Luft, Vogelgezwitscher - und Erinnerungen an alte Zeiten."