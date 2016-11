Wärmende Rote für die kühlen Tage

Die Pfälzer Winzer haben wieder einmal im roten Bereich ihre ganze Stärke gezeigt: Beim Deutschen Rotweinpreis, der am vergangenen Wochenende zum 30. Mal vergeben wurde, dominierten sie den renommierten Wettbewerb. Das zweitgrößte deutsche Anbaugebiet stellte vier Sieger in den acht Disziplinen und belegte zwei zweite und drei dritte Plätze. Solche Spitzenweine, die bis zu 40 Euro pro Flasche kosten, sind allerdings keine Schnäppchen. Dass es in der die Pfalz aber auch eine stattliche Anzahl guter Rotweine mit erschwinglichem Preis-Leistungs-Verhältnis gibt, beweist erneut das jährliche Weinpaket dieser Zeitung.

Hochkarätige Jury

Bevor jedoch die feinen Tropfen ihren Weg zu den Lesern finden, mussten sie eine strenge Qualitätskontrolle durchlaufen: Sie wurden von Weinexperten kritisch unter die Lupe, sprich: die Nase, genommen. Ort der Prüfung: die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße. In den neutralen Labor-Räumen standen im Juli dieses Jahres über einhundert komplett verhüllte Flaschen in Reih und Glied auf den Versuchstischen - sortiert nach den für die Pfalz typischen roten Rebsorten Portugieser, St. Laurent, Dornfelder, Spätburgunder und Cabernet Sauvignon einschließlich einer Batterie an Cuvées.

„Weinguide“ als Wegweiser in der Metropolregion "Das wahre Gold der Metropolregion liegt nicht im Rhein, es wächst an seinen breiten Ufern", ist sich Bernhard Wolff, Leiter des BASF-Weinkellers, in seinem Vorwort zum neuen "Weinguide" - herausgegeben von "HAASMEDIA" - sicher. Und, dass die Weinbegeisterung zum Lebensgefühl des Rhein-Neckar-Gebiets gehört. Was für ein Lob für ein großes Getränk!

liegt nicht im Rhein, es wächst an seinen breiten Ufern", ist sich Bernhard Wolff, Leiter des BASF-Weinkellers, in seinem Vorwort zum neuen - herausgegeben von "HAASMEDIA" - sicher. Und, dass die Weinbegeisterung zum Lebensgefühl des Rhein-Neckar-Gebiets gehört. Was für ein Lob für ein großes Getränk! Auf rund 80 Seiten präsentieren sich in dem Führer Weingüter, Restaurants, aber auch kleine Einkehrmöglichkeiten - von der Bergstraße über den Kraichgau, die Süd- und Vorderpfalz bis nach Rheinhessen. Daneben gibt es in der Rubrik "Rund um den Rebensaft" Tipps zum richtigen Wasser als Begleitung, einen Ausflug in die Kultur und ein A bis Z mit Wissenswertem rund um den Wein.

präsentieren sich in dem Führer Weingüter, Restaurants, aber auch kleine Einkehrmöglichkeiten - von der Bergstraße über den Kraichgau, die Süd- und Vorderpfalz bis nach Rheinhessen. Daneben gibt es in der Rubrik "Rund um den Rebensaft" Tipps zum richtigen Wasser als Begleitung, einen Ausflug in die Kultur und ein A bis Z mit Wissenswertem rund um den Wein. "Weinguide", 6,90 Euro, in allen Kundenforen Ihrer Zeitung Das Weinpaket Die Weine: Rotwein Cuvée C+, Weingut Michael Schroth, Grünstadt-Asselheim; 2014er Blauer Portugieser, Goldene Kammerpreismünze, Weingut Stern, Hochstadt; 2013er St. Laurent, Sausenheimer Hütt, Weingut Fluch-Gaul, Grünstadt-Sausenheim; 2014er Dornfelder, Weinhaus Fritz Walter, Niederhorbach; 2014er Spätburgunder, Dürkheimer Feuerberg, Weingut Darting, Bad Dürkheim; 2014er Cabernet Sauvignon, Goldene Kammerpreismünze, Schlossbergkellerei Georg Naegele, Hambach.

Rotwein Cuvée C+, Weingut Michael Schroth, Grünstadt-Asselheim; 2014er Blauer Portugieser, Goldene Kammerpreismünze, Weingut Stern, Hochstadt; 2013er St. Laurent, Sausenheimer Hütt, Weingut Fluch-Gaul, Grünstadt-Sausenheim; 2014er Dornfelder, Weinhaus Fritz Walter, Niederhorbach; 2014er Spätburgunder, Dürkheimer Feuerberg, Weingut Darting, Bad Dürkheim; 2014er Cabernet Sauvignon, Goldene Kammerpreismünze, Schlossbergkellerei Georg Naegele, Hambach. Der Preis: Das Weinpaket gibt es im November exklusiv nur für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM. Es kostet im Geschenkkarton 35 Euro für Selbstabholer in unseren Kundenforen. Weitere Bezugsmöglichkeiten unter http://www.morgencard.de.

Zur mehrköpfigen Jury zählten neben der Redaktion auch die beiden langjährigen Profis, Dipl.-Ing. Markus Fischer und Rudolf Litty von der staatlichen Qualitätsweinprüfung, jener Institution also, die für die Vergabe der amtlichen Prüfnummern zuständig ist. Verstärkt wurde das Experten-Team im ersten Auswahl-Durchgang von der damaligen pfälzischen Weinprinzessin Julia Stieß. Eine Woche später komplettierte die pfälzische Weinkönigin Julia Kren die Finalrunde. Geprüft wurden Farbe, Geruch und Geschmack der Weine, letztendlich mussten sie als sortentypische Vertreter der Pfalz den strengen Kriterien der Tester genügen. Wer am Ende der Blindproben die meisten Punkte auf den Degustationsbögen erhielt, schaffte es in das Paket.

Dass unsere Leser diese Weine wieder zu einem äußerst günstigen Preis bekommen, verdanken wir einer Kooperation mit der Pfalzwein e.V., die seit 1952 die Pfalz als Wein-, Urlaubs- und Feinschmeckerregion vermarktet. Bereits zum fünften Mal in Serie ist damit gesichert, dass alle Weine weniger kosten als im Weingut selbst. Bleibt jetzt nur noch unseren Lesern zu wünschen, dass sie sich in den kommenden kühlen Tagen an den schönen Rotweinen erwärmen können. Denn Probieren geht über Studieren.