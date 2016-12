Warmes Essen und praktische Hilfen

Inge Schmidt ist eine Frau der ersten Stunde. Schon bei der Premiere vor 20 Jahren hat sie ehrenamtlich in der Vesperkirche mitgeholfen. "Damals haben wir pro Tag 50 bis 70 Mittagessen serviert. Das hat gereicht." Wenn es nun am 6. Januar wieder losgeht, kalkulieren die Organisatoren mit 527 Essen pro Tag. "Man merkt, dass die Not immer größer wird", sagt Inge Schmidt. Früher hat sie in ihrer Freizeit mitgemacht. Mittlerweile ist die Mannheimerin in Rente. "Dann bin ich die ganze Woche von morgens halb zehn bis nachmittags halb vier hier."

Ab 6. Januar werden in der CityKirche Konkordien laut Diakoniepfarrerin Anne Ressel pro Tag insgesamt 55 Ehrenamtliche im Einsatz sein. Damit sei der Bedarf für 2017 zwar gedeckt, meint Ralph Hartmann, der Dekan der Evangelischen Kirche in Mannheim. "Aber wir freuen uns über jeden, der helfen will." Ärzte und andere medizinische Fachkräfte sind auch kurzfristig besonders willkommen: Im Jubiläumsjahr der Vesperkirche soll die Gesundheit im Mittelpunkt stehen.

Nicht nur für Obdachlose

Die Mannheimer Vesperkirche Seit 20 Jahren hilft die Mannheimer Vesperkirche Bedürftigen. Sie startet stets am 6. Januar und geht einen Monat lang, 2017 bis zum 5. Februar.

und geht einen Monat lang, 2017 bis zum 5. Februar. Zwischen elf und 15 Uhr werden in der CityKirche Konkordien in R 2, 2 täglich ein warmes Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Wer kann, zahlt einen Euro . Sonst erhält er einen Gratis-Bon. Von Wohlhabenden werden vier Euro erbeten.

. Sonst erhält er einen Gratis-Bon. Von Wohlhabenden werden vier Euro erbeten. Die ehrenamtlichen Helfer bieten sich auch als Ansprechpartner für alle Lebensbereiche an. Darunter sind Experten etwa für medizinische, rechtliche und soziale Fragen. sma

"Unser Gesundheitssystem wird zunehmend ökonomisiert. Es erreicht längst nicht mehr alle Menschen", so Hartmann. Manche Bedürftige hätten nicht mal eine Krankenversicherung. Aber auch für viele andere seien "die Hürden, eine medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen, sehr hoch", ergänzt Ressel. "Einige schämen sich etwa, mit einem offenen Bein zum Arzt zu gehen und dann im Wartezimmer vielleicht komisch angeguckt zu werden." Allein schon mit dem Versorgen von Wunden und dem Wechseln von Verbänden könne da die Vesperkirche helfen. Auch weitergehende medizinische Hilfe werde vermittelt.

Bei rechtlichen Problemen, Wohnungsnöten und sonstigen Schwierigkeiten könnten ehrenamtliche Experten oft ebenfalls weiterhelfen, sagt Helmut Bühler, stellvertretender Direktor des Diakonischen Werkes. Entscheidend sei, "dass unsere Berater einfach mal auf unsere Gäste - ich sage bewusst Gäste - zugehen und sie gezielt ansprechen". Wie wichtig manchmal auch einfach nur Zuhören sein kann, berichten Christian Wolf und André Kühner von den Johannitern. "Beim Blutdruckmessen erfahren wir oft die ganze Lebensgeschichte", so Wolf. Und was ihnen anvertraut werde, erzählten sie auch nicht weiter.

Zur Vesperkirche kämen nicht nur Obdachlose, sondern auch viele andere Menschen, sagt Diakoniepfarrerin Ressel. Darunter seien etwa Rentner aus der Nachbarschaft, die sich kein teures Essen leisten könnten. Der Euro, den man pro Essen als Beitrag erbitte, zahlten erfahrungsgemäß Anfang Januar immerhin 60 bis 70 Prozent. Im Laufe des Monats werde das zwar weniger, wenn den Menschen die Mittel ausgingen. Aber auch später gelte noch: "Wer was hat, der kramt uns das centweise aus dem Geldbeutel." Dekan Hartmann bestätigt, von der Mentalität "Wenn es auch umsonst gibt, bezahle ich dafür nichts" sei in der Vesperkirche nichts zu bemerken. Zum Essen selbst etwas beisteuern zu können, steigere das Selbstwertgefühl der Bedürftigen.

Inge Schmidt ist der gepflegte Umgang mit ihren Gästen wichtig. "Niemand muss sich sein Essen holen, wir bedienen jeden am Tisch." Man merkt ihr an: Sie freut sich schon, wenn es am Dreikönigstag losgeht. Der Dekan ist auch froh, dass die für die Vesperkirche erforderlichen 140 000 bis 150 000 Euro wieder komplett aus Spenden bestritten werden können: "Das ist heutzutage nicht selbstverständlich.