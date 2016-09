Warnung vor Brandgefahr im Wald

Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage lassen im Südwesten die Waldbrandgefahr steigen. In Mannheim hofft die Stadt auf herbstliches Wetter und will den Bürgern noch keine Einschränkungen beim Waldspaziergang auferlegen: "Wegen des angekündigten Regens zum Wochenende haben wir keine Nutzungsverbote für unsere Stadtwälder ausgesprochen", erklärt Rathaus-Sprecher Ralf Walther auf Anfrage. Gleichermaßen schätzte der Rhein-Neckar-Kreis die Lage ein. Die Forstverwaltung stehe aber "in engem Kontakt mit der Feuerwehr".

Trotzdem die Warnung der Experten: Selbstverständlich sei für Besucher des Waldes wegen der anhaltenden Trockenheit besondere Vorsicht geboten. Auch am Waldrand abgestellte Kfz und Autofahrten auf Waldwegen können durch heiße Motorteile und Kats Brände auslösen. "Sollte es nicht zu den angekündigten Regenfällen kommen, muss die Lage neu bewertet werden," sagt Walther. Heilbronn hat die Nutzung der Grillstellen im Stadtwald bis auf Weiteres verboten. In den kommenden Tagen soll es dem Deutschen Wetterdienst zufolge aber kühler und regnerischer werden.

Bei mehreren Waldbränden waren in Mannheim Anfang August vergangenen Jahres 35 000 Quadratmeter Waldboden abgefackelt worden. Die Brandorte waren nördlich des Wasserwerks im Bereich "Lange Allee" und im Bereich Karlstern sowie am Grenzweg. (tan)