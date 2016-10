Was wird aus der Multihalle – Abriss oder Sanierung?

Am Montag wollen Stadt und Architektenkammer Baden-Württemberg gemeinsam eine Initiative vorstellen, um die stark sanierungsbedürftige Multihalle doch noch zu erhalten - indem ein Förderverein bundes-, ja weltweit um Spenden dafür bittet. Im Gemeinderat war im Juni beschlossen worden, der Multihalle nur noch eine Art Gnadenfrist einzuräumen. Das 1975 zur Bundesgartenschau errichtete Bauwerk im Herzogenriedpark soll dann abgerissen werden, wenn nicht bis Ende 2017 private Sponsoren oder Bundes- und Landesmittel für eine Sanierung eingeworben werden können.

Für Sanierung:

Warum steht eigentlich der Eiffelturm noch? Er war nur als Provisorium für die Weltausstellung in Paris gedacht. 1889 eröffnet, sollte er nach 20 Jahren wieder verschwinden. Ist ja auch hässlich, so eine Stahlgerüstkonstruktion, mitten in einer Stadt - dachte man damals. Dass er heute Touristenattraktion ist, weltweit beliebt und als Symbol Frankreichs betrachtet, damit hätte Ende des 19. Jahrhunderts keiner gerechnet.

Unsere Multihalle war auch als Provisorium gedacht. Sie ist keine Touristenattraktion geworden - aber daran hat Mannheim selbst Schuld. Kein Stadtführer weist auf sie hin, kein Schild. Wir haben mitten in Mannheim zwar ein einzigartiges Bauwerk, aber es weiß kaum jemand. Selbst viele Mannheimer waren noch nie drin. Es geht ja nicht mehr. Schon seit über fünf Jahren ist die Halle so baufällig, dass man sie sperren musste - wie peinlich.

Doch wer viele Veranstaltungen in ihr erlebt hat, der erinnert sich gerne. Da gab es den von dort live gesendeten "Blauen Bock" und andere große Fernsehshows, Theateraufführungen mit rasanten Ritten auf echten Pferden, kämpferische Gewerkschafts-Kundgebungen, Sportwettkämpfe und vieles mehr.

Aber es geht hier nicht darum, Kindheitserinnerungen zu konservieren. Es geht darum, zu verhindern, dass Mannheim sich blamiert. Es geht darum, zu vermeiden, dass die Stadt sich dem Gespött der Architektur-Fachwelt und der überregionalen Feuilletons preisgibt sowie all das ad absurdum führt, was das Stadtmarketing gerade mühsam beginnt: Mannheim im überregionalen Bewusstsein als die Stadt zu positionieren, in der von der Erfindung des Autos bis heute in den Gründerzentren Innovationen entstehen.

Und die Multihalle ist solch eine Innovation! Die weltweit größte Konstruktion aus Holzgitterschalen gilt als architektonischer Geniestreich, wurde nicht ohne Grund "Wunder von Mannheim" genannt. Sie steht - wie das Dach des Münchner Olympiastadions - für den freien, weltoffenen Geist, der Deutschland nach der 1968-Zeit in den 70er Jahren prägte. Lehrbücher schwärmen heute noch von der einzigartigen Ingenieur- und Statikerkunst, die dieser Halle zugrunde liegt. Die Multihalle gilt als Wegbereiter bei der Verwendung nachhaltiger Materialien wie Holz, und mit ihrer Form schufen die Planer ein sich in die Natur einschmiegendes Bauwerk.

Nicht ohne Grund hat die Ingenieurkammer die Multihalle gerade zu einer Station auf einer Fachpresse-Reise zu "Meilensteinen der Ingenieurbaukunst" gemacht. Nicht ohne Grund hat der für die Dachkonstruktion verantwortliche Architekt Frei Otto erst 2015 den Pritzker-Preis, der "Oscar" in der Welt der Planer, erhalten. Nicht ohne Grund ist die Multihalle 1998 als Kulturdenkmal eingestuft worden. Eine Stadt, die von privaten Bauherren auch unter großen Opfern verlangt, denkmalähnliche Gebäude zu erhalten, darf solch ein Kulturdenkmal nicht abreißen. Dass es für sie keine Nutzung gibt, ist kein Argument. Der Name "Multihalle" sagt schon, dass sie multifunktional nutzbar ist - man muss es nur wollen. Ideen dafür gab und gibt es schon genug.

Für Abriss:

Das Wichtigste vorneweg: "Die Multihalle" stammt ebenso wenig wie "Das Olympiastadion" vom preisgekrönten Baumeister Frei Otto. Die Architekten der Multihalle heißen Carlfried Mutschler und Joachim Langner, während das Olympiastadion von Behnisch & Partner geplant wurde. Richtig ist, dass lediglich die Dachkonstruktionen besagter Gebäude in Mannheim und München von Otto stammen. Diese Genauigkeit ist aufgrund der aktuellen Diskussion keineswegs unerheblich.