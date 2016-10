Wie? Was? Drei Autos im Rhein? So manch ein Spaziergänger mag da am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zusammengezuckt sein, als er die drei Wagen im Strom schwimmen sah. Ein Unfall? Abgerutscht an der Böschung und davongetrieben? "MM"-Leser und Stadtrat Steffen Ratzel war sich anfangs nicht ganz sicher, zückte dann aber in Höhe des Strandbads die Kamera, anstatt die Retter zu rufen. Es handelt sich bei den schwimmenden Autos um Amphibien-Fahrzeuge, die auch heute noch bei Sammlern sehr beliebt sind. Wir meinen, bei den hinteren beiden "Wasser-Wagen" könnte es sich um das Anfang der 60er in Berlin hergestellte Modell Amphicar handeln, in dem vorderen Fahrzeug glauben wir einen Amphi-Ranger zu erkennen, der zwischen 1985 und 1995 in Rheinau/Ortenaukreis produziert wurde. (scho)