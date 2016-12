Weihnachten mit Herz für Einsame

Traurige und Einsame, Obdachlose und Haltlose, Verzweifelte und Weihnachtsmüde, Fröhliche und alle, die sonst am Heiligabend in die Kirche kommen, alle wurden herzlich bedient. Rund 60 ehrenamtliche Helfer haben für etwa 300 Menschen, die in dieser Nacht nicht allein sein wollten, wirklich rührend gesorgt. Mit einem festlichen Essen mit Putenrollbraten, Kartoffelklößen, Gratin und Punsch, Plätzchen und Salaten, Kaffee und Gesprächen bis tief in die Nacht wurde in der Citykirche Konkordien eine Weihnachtsfeier gestaltet in "heimeliger" Atmosphäre.

"Anderen Freude schenken"

Viele der Freiwilligen freuten sich über ihre Aufgabe, mit der sie am Weihnachtsabend andere Menschen erfreuen durften. "Es gibt Menschen, die an 364 Tagen im Jahr keinen Service genießen. Denen wollen wir einfach einmal eine Freude bereiten", meinte Helfer Bernd Schäfer. Sein Bruder, der zum zweiten Mal bei dieser Aktion half, ergänzte: "Wir haben selber keine Familie. Daher finde ich es eine gute Sache, hier einmal mitzuhelfen." Kaum hatte er das gesagt, machten sich die beiden Brüder mit Tabletts auf den Weg, um ihre "Kundschaft" zu bedienen. Aber auch die Gäste waren entzückt: "Es ist einfach schön hier an Weihnachten. Das erwärmt Leib und Seele und hilft über so Manches hinweg, was man so das ganze Jahr über erlebt", erzählte zum Beispiel Manuela Khodja. Petra Melin und Thomas Weisel stimmten dem zufrieden zu. In der Küche hatten die Helfer alle Hände voll zu tun. Helfer Bernhard Stang schnitt gerade den Rollbraten in Scheiben.

Rund um den Altar hatten die Helfer eine Salatbar aufgebaut, aus der sie ein Gericht auf die Teller zauberten. Sogar eine Helferin aus den USA mischte sich unter die ehrenamtliche Truppe. "Ich habe heute Abend zu Hause nichts anderes zu tun. Da helfe ich hier gerne", berichtete die junge Dame. Viola, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, erzählte: "Ich habe mich erst vor Kurzem getrennt. Da wollte ich mal aus dem normalen Konsumtrott ausbrechen. Ich finde es gut, hier zu helfen."

Gelebte Nächstenliebe

Geraldine Otto hatte sich beim Sport am Fuß verletzt. Dennoch wollte sie unbedingt helfen. "Daher arbeite ich heute im Hintergrund und fülle Teller." Und die Belgierin Aninick Vauhee wollte an diesem Abend anderen Menschen "einfach nur Freude schenken". Einer der Bedienten meinte: "Da freut man sich, wie freundlich das hier zugeht. Gerade am Monatsende wird es für mich immer schwer, über die Runden zu kommen. Das hier bei der offenen Weihnacht ist einfach nur schön." Vikar Friedel Goetz hatte zuvor die rund 60 Helfer an die 42 Tische in der Kirche eingeteilt: "Das ist gelebte Nächstenliebe", freute sich der Vikar über die vielen helfenden Hände.

Zuvor hatte CityKirchen-Pfarrerin Ilka Sobottke in der Christvesper die rührende Geschichte von der Begegnung zwischen dem Stoffbären Thomas Müller und der Wanderkatze Panther erzählt. Untermalt wurde der Gottesdienst von der Konkordien- Kantorei unter der Leitung von Heike Kefner-Jesatko. An der Orgel begleitete Ulrich Hörcher.

Dank vieler Spenden konnten rund 260 Tüten für Besucher und 120 Tüten für Besucherinnen verschenkt werden, wie Kirchenältester Werner Dettmar berichtete. Und unmittelbar nach der Christvesper brachte ein Mannheimer noch 200 Tafeln Schokolade für die Gäste der offenen Weihnacht vorbei.