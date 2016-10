„Wenig hilfreiche Aktionen“

Die Stadtverwaltung hat sich ein großes Ziel gesetzt: Unter dem Namen "Strategische Haushaltskonsilidierung Mannheim" (SHM) will sie 42 Millionen Euro einsparen pro Jahr. Kämmerer Christian Specht erklärt, warum das sein muss - und welche Rolle dabei eigentlich die Bürgerdienststellen spielen.

Herr Specht, wenn Sie an die Finanzlage Mannheims denken - können Sie da gut schlafen?

Christian Specht: Naja, zumindest macht uns die aktuelle Situation keine zusätzlichen Probleme. Mich treibt aber die Sorge vor der Zukunft um und die Frage, wie wir die Investitionskraft dieser Stadt erhalten können. Da hat sich zu meiner Haushaltsrede vor einem Jahr nicht viel verändert. Die aktuellen Mehreinnahmen werden die entstehenden Lücken nicht decken.

In Ihrer Haushaltsrede haben Sie gefordert, dass die Parteien nicht reflexhaft einzelne Sparvorschläge ablehnen. Jetzt hat ausgerechnet Ihre Partei, die CDU, eine Plakatkampagne zu den Bürgerdiensten gestartet. Was ist da denn schiefgegangen?

Specht: Mein Appell gilt da weiterhin, und zwar nicht nur an die Parteien gerichtet, sondern an die ganze Gesellschaft. Dass es Diskussionen gibt, das begrüße ich natürlich. Wenig hilfreich sind aber kurzfristige Aktionen und das plakative Herausstellen von Einzelfragen, die man loslöst aus dem Zusammenhang. Inhaltlich denke ich weiterhin, dass wir darüber reden müssen, an wie viel Stellen wir mit öffentlichen Einrichtungen vertreten sind.

In wiefern?

Specht: Es geht doch nicht um die Auflösung von identitätsstiftenden Einrichtungen wie den Vorortrathäusern - das wird nicht kommen. Aber die Frage ist doch: Wenn dort immer weniger Menschen zu den Bürgerdiensten kommen, auch weil sie digitale Angebote nutzen, können wir dort nicht auch andere Dienstleistungen anbieten?

Ausgesprochen unglücklich für Sie, dass ausgerechnet die CDU Ihren Appell zur Sachlichkeit überhört, oder?

Specht: Strategische Ziele einer Stadt und die Profilierung von Parteien stehen immer in einem Spannungsverhältnis. Ich wäre froh gewesen, wenn die Diskussion auch über den inhaltlichen Teil der Vorschläge gegangen wäre. Aber insgesamt war es wohl auch ein hilfreicher Prozess, um etwas daraus zu lernen.

Sind Sie nach den Erfahrungen noch sicher, Ihr Ziel von 42 Millionen Einsparung zu erreichen?

Specht: Das Entscheidende ist, dass es nicht mein Ziel ist - das muss das Ziel der ganzen Stadtgesellschaft sein. Die Alternativen wären extreme Ausweitung der Verschuldung oder keine Investitionen mehr. Für beide Lösungen stehe ich nicht zur Verfügung, und sie würden die Bürger teurer kommen, als wenn wir jetzt sinnvoll und dauerhaft sparen. Und eines ist mir wichtig: Das ist kein reines Sparprogramm, sondern eine Modernisierung der Verwaltung mit Einspareffekten.

Können Sie das an einem Beispiel erläutern?

Specht: Wir sehen uns unsere Abläufe an, besonders vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Vieles ist da lange nie in Frage gestellt worden. Zum Beispiel die Erstellung von Rechnungen, da läuft vieles ohne EDV, da gibt es Schnittstellen, vieles muss dann mehrfach gemacht werden. Wenn wir das komplett digitalisieren, gibt es enorme Potenziale.

Das heißt, es werden Stellen in der Verwaltung wegfallen?

Specht: SHM ist vornehmlich kein Stellensparprogramm und es gibt natürlich auch keine Kündigungen in der Stadtverwaltung. Wir wollen die natürliche Fluktuation nutzen und Mitarbeitern die Chance geben, sich fortzubilden und künftig andere Aufgaben zu übernehmen. In den nächsten Jahren werden allein rund 900 Mitarbeiter aus Altersgründen ausscheiden, da gibt es viele Möglichkeiten zur Modernisierung.

Blicken wir auf die andere Seite, die Auswirkungen nach außen. Was werden die Bürger spüren?

Specht: Das Projekt ist nicht darauf angelegt, Steuern oder Gebühren zu erhöhen oder Infrastruktur einzusparen. Worüber wir aber diskutieren müssen ist die Frage: Was wollen wir uns noch erlauben, was können wir vielleicht einstellen und was hat eine solche Wirkung, dass wir dort sogar mehr tun wollen? Das bedeutet aber auch, dass vielleicht mal etwas, was man liebgewonnen hat, nicht mehr oder nicht mehr so intensiv angeboten werden kann.

In diesem Jahr nimmt die Stadt deutlich mehr Geld aus der Gewerbesteuer ein als erwartet. Wäre Sparen nicht viel leichter, wenn die Finanzlage schwieriger wäre?

Specht: Natürlich, niemand ist bereit, auf eine Reise zu gehen, wenn er nicht weiß, warum er das tut. Darum weisen der Oberbürgermeister und ich immer wieder darauf hin: Wenn wir jetzt nichts tun, dann können wir ab 2019 nur noch ein Viertel dessen ausgeben, was wir bisher für Investitionen in Schulen, Kultur oder Infrastruktur aufwenden. Und zwar trotz der erwarteten Mehreinnahmen aus der Steuer. Das würden die Bürger spüren, weil wir dann kurzfristig sparen müssten. Wir müssen jetzt die Zeit also nutzen. Und nebenbei: Wir reden ja nicht mal über einen Schuldenabbau, sondern nur darüber, uns den gleichen Spielraum wie bisher zu erhalten.

Wie wollen Sie die Bürger mitnehmen?

Specht: Es wird unsere Aufgabe sein, dies zu erklären. Ich glaube, dass die Bereitschaft der Menschen, intelligent zu sparen, viel größer ist, als wir manchmal unterstellen. Wir dürfen nicht beim ersten Aufschrei von betroffenen Interessengruppen glauben, das sei die Mehrheit der Bevölkerung.