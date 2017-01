Weniger Gäste zur Halbzeit

Zur Halbzeit bilanziert die Vesperkirche stabile Zahlen. Vom Start am 6. Januar bis zum Montag, 23. Januar, wurden insgesamt 9018 Gäste bedient (Tagesdurchschnitt: 501). Das ist, so die Mitteilung, sogar ein ganz leichter Rückgang der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum: 2016 waren es in den ersten 17 Tagen 9303 Gäste (Tagesdurchschnitt: 516). Der Rückgang beträgt also rund drei Prozent, berichtet das Diakonische Werk Mannheim.

Benefizkonzert am Sonntag

Als Grund nannten vor allem ältere Besucher die schwierigen Straßenverhältnisse: "Viele, die ohnehin schon gehbehindert und auf Krücken oder Rollatoren angewiesen sind, hatten Angst, sich bei Schnee und Eis zu verletzen und haben sich schlicht nicht auf die Straße getraut", erklärt Vesperkirchenpfarrerin Ilka Sobottke.

Das Hilfsbereitschaft bleibt indes hoch: "Auf unsere Spender können wir uns verlassen, dafür sind wir sehr dankbar", sagt Sobottke weiter. Erfolgreich war außerdem das Benefiz-Konzert der "Friends for Vesperkirche", das am Sonntag, 15. Januar, genau 2701,26 Euro in die Kasse spülte. Das nächste Benefizkonzert steht an diesem Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der CityKirche Konkordien an: Dann spielt das Kurpfälzische Kammerorchester für den guten Zweck. ena/sam