Wenn das Leiden zum Teil des Lebens wird

Die einen fühlen sich von Stechen und Ziehen drangsaliert, anderen macht Brennen und Pochen zu schaffen. Chronische Schmerzen haben viele Ausprägungen - auch darum geht es beim Deutschen Schmerzkongress, der im Mannheimer Rosengarten läuft und morgen eine Patientenveranstaltung bietet. Wir haben mit zwei Frauen gesprochen, in deren Leben sich Schmerz als Begleiter eingeschlichen hat.

Ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist" - so definiert die Weltschmerzorganisation jene Attacken aufs Wohlbefinden, die Spuren in Körper und Seele hinterlassen. Marianne Simon (kleines Bild) kennt solche Erlebnisse seit ihrer Kindheit. Eine spät erkannte Hüftfehlstellung führte zu unzähligen Operationen. Auch wenn sie als Mädchen häufig heftige Schmerzen hatte - "die hörten irgendwann wieder auf". Erst viel später lernte Marianne Simon das Phänomen kennen, dass Schmerz hartnäckig bleibt - obwohl es die einst auslösende Ursache gar nicht mehr gibt.

Ihr Martyrium begann 2007 mit "einem blöden Stolpern" über ein loses Computerkabel am Arbeitsplatz. "Ich fiel unglücklich auf die linke Schulter." Nach Rückgang der Prellung, so hoffte sie, werden die mit Opiaten bekämpften Schmerzen aufhören.

Zum Thema Neue Wege im Kampf gegen chronischen Schmerz

Sie galt als "austherapiert"

Nach harten zweieinhalb Monaten stellte sich bei einer Kernspintomographie der Abriss einer Sehne heraus. Aber da war der Zeitpunkt für eine operative Rekonstruktion bereits verstrichen - "die Sehne hatte sich schon zurückgebildet".

Dehntherapien, Mobilisierung unter Narkose, Eingriffe, Reha - die Schulter versteifte, hingegen galoppierten Schmerzattacken. Eine Medizin-Odyssee führte Marianne Simon von Arzt zu Arzt. Einige Spezialisten nahmen sie als "vorbehandelte" Patientin mit dicker Krankenakte erst gar nicht an. Irgendwann galt sie als "austherapiert", bekam die Empfehlung, den Beruf, den sie inzwischen reduziert ausübte, aufzugeben, vorzeitig in Rente zu gehen. "Das wollte ich auf keinen Fall!" Marianne Simon besuchte dann 2011 einen Patiententag der Deutschen Schmerzliga, wo sie einen Mediziner aus Ludwigshafen kennenlernte.

Endlich wieder schlafen

"Er wollte mich erst mal ausführlich anhören, bevor er meine Krankenakte las", erzählt sie. Von an habe sie sich "ernst genommen" gefühlt. Die Therapie vereinte unterschiedliche Medikamente (Opiate, Antidepressiva sowie Substanzen gegen Nervenschmerzen), Akupunktur und psychologische Beratung. Schon bald stellten sich erste Erfolge ein. "Nach drei Monaten habe ich wieder voll gearbeitet." Schmerz ist Teil ihres Lebens geblieben. "Aber es gibt inzwischen Stunden, in denen ich ihn nicht spüre." Früher habe sich das Leiden gemäß einer klassischen Intensitätsskala, die bis zehn geht, fast immer zwischen 8 und 9 bewegt. Inzwischen pendelte sich der Schmerz bei 3 und 4 ein. "Wunderbarerweise kann ich nachts wieder schlafen." Früher sei sie alle 20 Minuten aufgewacht.

"Jetzt schlafe ich zwei Stunden durch und auch wieder ein." In diesen Pausen lagert sie den Körper mit einem ihrer fünf bereit liegenden Kissen neu. Inzwischen hat Marianne Simon ihre Schmerzen "weitgehend im Griff", wie sie es ausdrückt.

Ihre Erfahrungen wollte sie an Schicksalsgenossen weitergeben. Im Sommer 2012 gründete sie in Weinheim die regionale Selbsthilfegruppe "Schmerz lass nach."

Als Dagmar C. in die Gruppe kam, konnte die Gymnasiallehrerin nur schwer laufen, nicht sprechen und kaum etwas verstehen - Folgen einer massiven Hirnblutung. "Ich war von Anfang an eine ungehorsame Patientin", blickt die Mittsechzigerin zurück. Sie habe alles daran gesetzt, trotz einer gelähmten Körperseite nicht in den Rollstuhl zu müssen.

Die Sprache ist zurück

Wer sich mit ihr unterhält, mag kaum glauben, dass sie vor vier Jahren unverständliche Laute von sich gab. Ihr fotografisches Gedächtnis kombiniert mit Sprachbegabung, so ist sie überzeugt, halfen, Worte, Sätze und damit Kommunikation zurückzuerobern.

Dagmar C. hatte und hat mit vielen Krankheitssymptomen zu kämpfen - aber zunächst blieben Schmerzen aus. Nach einigen Monaten begann es in der Fußsohle zu bitzeln, zog sich Vibrieren durch das geschädigte Bein - was schließlich in Stechen mündete. In dem Maße, wie sich Nervenbahnen wieder aktivierten, kamen die Schmerzen, erzählt Dagmar C. Für ihr allmählich zurückkehrendes Körpergefühl zahlt sie bis heute einen hohen Preis.

Nicht immer zusammenreißen

Schmerzmedikamente musste sie absetzen - "ich war davon wie benommen, konnte nur lallen, hatte Mühe mit dem Gleichgewicht." Inzwischen hat sie herausgefunden, mit welchen Mitteln, beispielsweise Antidepressiva und Baldrian zum Schlafen, sie das heftige Stechen mildern kann. Sie weiß, was ihr guttut - beispielsweise progressive Muskelentspannung - und was nicht.

Beim Zurückerobern verloren gegangener Fähigkeiten nicht locker lassen, aber sich nicht immer nur zusammenreißen - so umschreibt Dagmar C. ihre Philosophie für ein Leben mit Schmerz, den sie inzwischen "bis zu einem bestimmten Maß" akzeptiert.

In der Selbsthilfegruppe macht sie anderen Mut. "Mich beeindruckt ihre Disziplin", sagt Marianne Simon, "und wenn mich mein eigener Schmerz zu sehr nervt, nehme ich mir an ihr ein Beispiel."