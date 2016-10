Werbegemeinschaft nicht zufrieden

Nicht ganz zufrieden ist die Werbegemeinschaft Mannheim City mit dem von Stadt und Polizei am Freitag vorgestellten Sicherheitskonzept. "Was uns etwas fehlt, sind die konkreten Themen, die die Öffentlichkeit in den letzten Wochen beschäftigt haben", so Lutz Pauels, der Vorsitzende. So groß zuletzt die Freude über die Eröffnung von Q 6/Q 7 gewesen sei, "so sehr bleiben die negativen Rückmeldungen von Besuchern, Kunden und Gewerbetreibenden", verweist Pauels auf "die zahlreichen Obdachlosen, die in den Straßenbahnhaltestellen und vor den Geschäften übernachten, die große Zahl aktiver Bettler, die Punker- und die verwahrlosten Pennergruppen in der City", kritisiert er und mahnt: "Das hat zuletzt deutlich zugenommen, da unserer Beobachtung nach wenig dagegen getan wird". Nun verspreche man sich "sehr viel" von dem vorgesehenen Container von Polizei und Ordnungsdienst auf dem Paradeplatz, "der hoffentlich schnell kommen wird", so Pauels. pwr