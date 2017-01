Wichtiger Schritt

In den vergangenen acht Jahren hat sich die Zahl der Einbürgerungen in Mannheim mehr als verdoppelt. Eine erfreuliche Entwicklung, schließlich ist jede Einbürgerung das Ergebnis eines gelungenen Integrationsprozesses. Der deutsche Pass bringt Migranten nicht nur viele praktische Vorteile, sondern auch ein elementares demokratisches Recht: die Möglichkeit, bei allen Wahlen mitzubestimmen. Das ist wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft.

Einer Stadt wie Mannheim muss deshalb daran gelegen sein, auch künftig hohe Einbürgerungszahlen zu haben. Daher ist es gut, die 2013 gestartete Kampagne weiterzuführen und zu informieren - auch wenn das nicht jeden potenziell Interessierten überzeugen wird. Denn viele Zuwanderer sind - jenseits aller Vorteile einer Einbürgerung - emotional sehr mit ihrer Heimat verbunden. Gerade wenn sie ihre alte Staatsbürgerschaft abgeben müssen, fällt der Schritt zum deutschen Pass mitunter schwer. Gleichzeitig sehen sich viele Zuwanderer von den politischen Parteien in Deutschland auch nicht richtig vertreten. Schon ein Blick in den Gemeinderat mit seinem geringen Migrantenanteil zeigt das Problem. Wenn sich die Parteien - in Berlin wie in Mannheim - noch stärker für sie öffnen würden, könnten sie den einen oder anderen vielleicht schon noch zur Einbürgerung bewegen.