„Wie ein Besuch   auf der Musikmesse“

Alle Bilder anzeigen Sänger Rolf Stahlhofen lässt "MM"-Reporterin Angela Boll in das Tabaluga-Tour-Buch von 2003 schauen. Damals spielte er über die gesamte Tournee den Kuckuck. Heute tritt er als Mannheimer Überraschungsgast in der SAP Arena auf. © Proßwitz

Diesmal fühlt er ihn noch mehr als sonst - den Nervenkitzel kurz vor dem Auftritt. Er überfällt ihn schon jetzt, nur beim Gedanken daran. Der Mannheimer Sänger Rolf Stahlhofen wird heute Mittag bei "Tabaluga - es lebe die Freundschaft" zum Mikrofon greifen. Eigentlich Routine für das erfahrene Bühnentier. Aber diesmal wird es anders sein. Denn er weiß: Im Publikum sitzen zwei kritische Mädels, die Stahlhofen genau im Blick haben werden. Leela und Malee, acht und vier Jahre alt, jagen dem gestandenen Sänger Lampenfieber ein, denn sie wollen ihren Papa in Bestform erleben.

Erinnerung an den Kuckuck

In der 15-Uhr-Vorstellung wird Rolf Stahlhofen abrocken, Laith Al-Deen übernimmt den Part in der Show um 20 Uhr - Tabaluga-Erfinder Peter Maffay hat die Mannheimer Überraschungsgäste mit zwei Songs in das Bühnengeschehen eingewoben. Vor etwa einem Dreivierteljahr lief bei Stahlhofen die SMS mit der Anfrage ein. "Hey Rolf, hast du mal wieder Lust im Sandkasten zu spielen?", so lauteten die Worte seines langjährigen Freundes. "Eine Absage hätte ich meinen Kindern nicht antun können", erzählt Stahlhofen, "denn Leela und Malee lieben Tabaluga".

Tabaluga und Rolf Stahlhofen Tabaluga entstand Anfang der 80er Jahre durch die gemeinsame Idee von Rocksänger Peter Maffay , dem Kinderliedermacher Rolf Zuckowski und dem langjährigen Maffay-Textautor Gregor Rottschalk .

, dem Kinderliedermacher und dem langjährigen Maffay-Textautor . Der Kinderbuch-Illustrator Helme Heine entwickelte die Figur des kleinen, grünen Drachen, der bereits 700 Jahre auf dem Buckel hat.

entwickelte die Figur des kleinen, grünen Drachen, der bereits 700 Jahre auf dem Buckel hat. Drei Mal tourte Maffay mit Freunden aus der Musik- und Schauspielszene durch Deutschland : "Tabaluga & Lilli" (1994), "Tabaluga und das verschenkte Glück" (2003) und "Tabaluga und die Zeichen der Zeit" (2012).

Maffay mit Freunden aus der Musik- und Schauspielszene : "Tabaluga & Lilli" (1994), "Tabaluga und das verschenkte Glück" (2003) und "Tabaluga und die Zeichen der Zeit" (2012). Rolf Stahlhofen arbeitete in jungen Jahren als Helfer hinter der Bühne. So lernte er auch Peter Maffay kennen.

kennen. Als Maffay ihn 2003 zum ersten Mal für Tabalgua auf die Bühne holte, suchte er, so erzählt Stahlhofen , vor allem jemanden, der das Publikum mitreißen kann. Damals spielte er den Kuckuck, heute in der SAP Arena tritt Stahlhofen ohne Kostüm auf.

ihn 2003 zum ersten Mal für Tabalgua auf die Bühne holte, suchte er, so erzählt , vor allem jemanden, der das Publikum mitreißen kann. Damals spielte er den Kuckuck, heute in der SAP Arena tritt Stahlhofen ohne Kostüm auf. Für die Show in der SAP Arena heute um 15 Uhr und 20 Uhr gibt es noch Restkarten an der Tageskasse.

Den ersten Auftritt ihres Papas bei Tabaluga auf der Tour 2003 haben die beiden allerdings verpasst. Als Kuckuck verkleidet flatterte der heute 48-Jährige damals übers Parkett, schmetterte mit Georg Ringsgwandl, der den Pechvogel spielte, im Duett, kurvte monatelang mit Maffay und Konsorten durch Deutschland. "Ein Riesending war das damals für mich", blickt Stahlhofen heute mit einem Lächeln zurück. "Ganz ehrlich: Jetzt könnte ich das nicht mehr so machen. Mittlerweile ist die Familie Nummer eins. Alles, was ich an Terminen annehme, überlege ich mir fünf Mal."

Stahlhofens Ehefrau sorgte auf der Tour 2003 für die Bühnendeko. Auch sie kennt jeden Tabaluga-Akkord, alle helfenden Hände hinter Bühne und jeden Musiker, verbindet auch Freundschaften mit der Show rund um den kleinen, grünen Drachen. In einem Tabaluga-Buch hielt sie diese Erinnerungen fest. Und Stahlhofen hat es nun zum Interview-Termin mitgebracht, will beim Blättern in dem Tour-Album gar nicht glauben, dass mittlerweile 13 Jahre vergangen sind.

"Vieles", so vermutet er, "wird heute in der SAP Arena sehr ähnlich ablaufen wie früher. Ich schätze, wir werden, bevor es richtig losgeht, alles einmal durchproben." Die freundschaftliche Stimmung im Peter-Maffay-Team sei nämlich ebenso garantiert wie die Professionalität, berichtet Stahlhofen: "Maffay ist Perfektionist, nicht umsonst hat er seit Jahrzehnten so viel Erfolg." Und Tabaluga sei, so findet Stahlhofen, "eine Art Gütesiegel, das sich seit 30 Jahren durch die Musikszene zieht."

Zusammen mit seinen Töchtern schaute er sich Anfang November die Show in Frankfurt in der Festhalle an. "Es war unglaublich, Peter auf der Bühne zu erleben. Er brennt jede Sekunde für die Sache. Von ihm kann man immer wieder dazulernen." 1983 nahm Maffays Idee vom kleinen Drachen Tabaluga mit einem ersten Konzeptalbum Form an, weitere sechs folgten, außerdem eine Zeichentrickserie und ein Musical. "Es ist schon verrückt, man sieht diesen kleinen Drachen auf der Bühne und um ihn herum die besten Rocker Deutschlands", staunt Stahlhofen immer wieder über die gelungene Kombination: "Bei Tabaluga hinter der Bühne ,hallo' zu sagen, ist etwa so wie der Besuch auf einer Musikmesse: Man trifft sie alle."

Lange wird das Wiedersehen allerdings nicht dauern. Noch heute fliegt Stahlhofen nach Hongkong, um dort morgen sein nächstes Konzert zu geben. Danach steht Urlaub an, mit seiner Familie will Stahlhofen in Asien abtauchen. "Im Jahr 2017 hab ich viel vor," blickt er in die Zukunft: "Unter anderem gibt es im April ein neues Söhne-Mannheims-Album, woran wir gerade arbeiten". Jetzt muss er jedoch erstmal alle Kräfte bündeln und tief durchatmen. Denn Leela und Malee warten bereits auf den großen Auftritt . . .