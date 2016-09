Wie teuer ist der Rettungsdienst?

Pro Jahr im Schnitt 19 300 Einsätze mit Blaulicht in Mannheim: die Besatzungen von Rettungswagen - hier des Roten Kreuzes - bei einem Unfallort. © Prosswitz

Jeder sieht die Fahrzeuge, aber kaum einer weiß, nach welchen Regeln sie fahren: Die Debatte um die nicht eingehaltene Hilfsfrist (wir berichteten) hat die Aufmerksamkeit auf den Rettungsdienst gelenkt. Wir haben die wichtigsten Frage und Antworten zusammengestellt.

Wie viele Rettungswagen gibt es in Mannheim?

Beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Käfertal (Auf dem Sand) stehen zwei rund um die Uhr besetzte Fahrzeuge, zwei sind nur 16 Stunden oder (am Wochenende) nur acht Stunden da. Das Rote Kreuz betreibt in der Innenstadt drei 24-Stunden-Fahrzeuge, dazu ein eigenes und ein Malteser-Fahrzeug stundenweise. In Friedrichsfeld bei den Johannitern sind zwei Wagen 24 Stunden besetzt, einer nur tagsüber.

Und wenn die plötzlich alle unterwegs sind?

Dann werden Fahrzeuge aus benachbarten Rettungswachen wie Weinheim und Hockenheim-Talhaus (je zwei 24-Stunden-Wagen), Heidelberg, Südhessen oder Ludwigshafen alarmiert. Notfalls müssen Ehrenamtliche der Schnelleinsatzgruppen Fahrzeuge besetzen.

Wie viele Notärzte gibt es für Mannheim?

Tagsüber drei, stationiert in Käfertal (Auf dem Sand/ASB), am Theresienkrankenhaus (TKH) und in Friedrichsfeld (Johanniter). Dieser dritte Notarzt in Friedrichsfeld ist nur von 7 bis 22 Uhr da. Nachts gibt es nur zwei Notfallmediziner, stationiert am Klinikum und TKH. Oft helfen Mediziner aus Südhessen oder Ludwigshafen, manchmal wird tagsüber der in Neuostheim stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 53" alarmiert - um schnell einen weiteren Notarzt zu haben.

Wie oft rücken sie im Durchschnitt pro Jahr aus?

In Mannheim gibt es pro Jahr im Schnitt 9000 Notarzt-Einsätze und 19 300 Einsätze von Rettungswagen (Notfallfahrten mit Blaulicht). Nur auf die bezieht sich die Hilfsfrist.

Was verdienen Mitarbeiter im Rettungsdienst?

Auf den Rettungswagen sitzen derzeit überwiegend Rettungsassistenten mit zweijähriger Ausbildung. Sie erhalten, zum Beispiel nach dem Tarifvertrag des Roten Kreuzes, 1392 Euro netto monatlich (Steuerklasse 1, kinderlos), wozu noch je nach Einsatzzeit 200 bis 500 Euro Schichtzulagen kommen. Die Notarztwagen sind meist mit Assistenzärzten aus den Krankenhäusern besetzt, die 24-Stunden-Schichten machen. Freie Notärzte bekommen als Honorarkräfte meist 30 Euro pro Stunde.

Wer trifft die Entscheidungen im Rettungsdienst?

In Baden-Württemberg ist - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - der Rettungsdienst der Selbstverwaltung von Rettungsorganisationen und Krankenkassen übertragen. Sie sollen laut Gesetz eine "bedarfsgerechte Versorgung zu sozial tragbaren Benutzungsentgelten" garantieren. Entscheidungen fallen im nichtöffentlich tagenden Bereichsausschuss, dem je sieben stimmberechtigte Vertreter der Rettungsdienste und Krankenkassen angehören. Die Stadt darf jemand entsenden - als Gast, ohne Stimmrecht. Selbst das wird dem Vertreter der Stadt manchmal streitig gemacht. Kassen und Rettungsorganisationen lassen sich nicht gerne in ihre Kalkulationen und Abrechnungen blicken. Ob der Rettungsdienst kostendeckend ist oder nicht, wird nicht transparent. Die Krankenkassen geben in Baden-Württemberg im Bundesdurchschnitt am wenigsten Geld (29 Euro pro Kopf und Jahr in 2014, in Hessen zum Beispiel 60, im Norden über 70) für den Rettungsdienst aus - weil sie hier selbst entscheiden, während anderswo Kommunen oder Land Vorgaben machen. Gutachten, die mehr Personal und Fahrzeuge forderten, wie zuletzt 2014, werden nur verzögert umgesetzt - unter Hinweis auf "Kostengründe". Auch für die Hilfsorganisationen ist das letztlich ein Geschäft. Ein Fahrzeug mehr kostet sie erstmal Geld, denn nur Fahrten werden bezahlt.

Wie teuer ist denn der Rettungsdienst?

2015 nannten die Krankenkassen zuletzt ein Gesamtbudget für Mannheim von rund 7,8 Millionen Euro.

Was passiert, wenn man die Notrufnummer 112 wählt?

In Mannheim landet man bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr, die bei einem medizinischen Notfall direkt zur Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar Ladenburg verbindet.

Was ist die Aufgabe dieser Leitstelle?