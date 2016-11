Wild-West-Party im Norden

Auch im 13. Jahr zeigte sich, dass es sich lohnt, eine Veranstaltung in die dunkle Jahreszeit zu verlegen - das war damals nämlich die Intention. Das Interesse der Gewerbetreibenden und der Bürger ist immer noch groß. Insgesamt 14 Stadtteile mit 270 Teilnehmern waren - von Nord bis Süd - an der Langen Nacht der Kunst und Genüsse dabei.

In Sandhofen zogen bei der Langen Nacht, zu der sich erst seit einigen Jahren die Genüsse dazu gesellt haben, wieder Menschenströme durch die Straßen. Ein regelrechtes Prinzen- und Prinzessinnentreffen fand bei Knoop Friseure statt. Dort sorgte Ex-Fastnachts-Prinz Steffen Baumann für die passende Musik. "Born to be wild" hieß es - und das Thema Amerika spiegelte sich im Avendi mit Gesang und traditionellen Hamburgern wider.

Das Angebot, Gemälde - vor allem aus eigener Produktion - in den teilnehmenden Geschäften zu bewundern, war groß. In der Schalterhalle der Volksbank Sandhofen stellte der Scharhofer Maler Günther Gräff "Gegenständliches und Abstraktes" aus, im Café Bette konnte das Publikum die Bilder des Sandhofener Malers Klaus Hildenbrandt betrachten, bei Foto Mechnig gab es die Werke von Kerstin Mechnig-Mayer zu bewundern.

Nerv getroffen

Die Genüsse kamen in keinem der nördlichen Stadtteile zu kurz. So lockten zum Beispiel russische Spezialitäten bei Optik Susanne Sweeny in der Memeler Straße auf der Schönau viele Interessenten an.

Im Freya Shop in der Gartenstadt zeigte die Leiterin der Handarbeitsgruppe aus dem Bürgerhaus Gartenstadt, Elvira Schmitt, was man - mit etwas Geschick - alles stricken kann. Die unzähligen Besucher in den Stadtteilen zeigten in diesem Jahr zum 13. Mal, dass die Lange Nacht der Kunst und Genüsse den Nerv des Publikums trifft. Gut angenommen wurden auch wieder die Shuttlebusse, auf den man im letzten Jahr verzichtet hatte.