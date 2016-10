Winterpause bei den Fontänen

Wenn die Fontänen am Sonntagabend in sich zusammenfallen und die Scheinwerfer abgeschaltet werden, ist endgültig Schluss für dieses Jahr: Die Wasserspiele am Wasserturm gehen in die Winterpause. Am Friedrichsplatz ist damit die Sommersaison zu Ende: Bereits in sieben Wochen stehen die Buden des Weihnachtsmarktes zu Füßen des Mannheimer Wahrzeichens.

Neue Beleuchtung bleibt

Am Montag wird das Wasser aus dem Kaskadenbecken sowie dem Atlanten- und Tritonenbrunnen abgelassen. Mitarbeiter der MVV Energie kümmern sich im Auftrag der Stadtverwaltung um die Wartung und Instandhaltung der Anlage. Gemeinsam mit Fachfirmen für Brunnenbau und -reinigung machen sie die Wasserspiele und Brunnen winterfest. Sie bauen alle Bauteile - 98 Unterwasserscheinwerfer, 16 Farbwechsler sowie 178 Düsen - aus, überprüfen sie und lagern sie (teils unterirdisch unter dem Becken, teils im Turm) ein. Außerdem werden Pumpen, Abdeckungen und elektrische Leitungen gewartet. Zu Ostern, ab 13. April 2017, heißt es wieder "Wassermarsch!"

Die Mitte September in Betrieb genommene neue Beleuchtung mit modernen, dimmbaren und energiesparenden LED-Strahlern, die besonders stark die Konturen des denkmalgeschützten Wahrzeichens hervorheben, bleibt aber in der Winterpause an. Zudem ist der Turm nun auch nach 24 Uhr bis in die frühen Morgenstunden mit einem etwas weniger hellen Licht als vor Mitternacht beleuchtet. pwr