Winterworkshop: Noch Plätze frei

Verschneite Bergketten, weiße Winterstürme oder im Sonnenlicht glitzernde Landschaften - der Schnee in Gemälden kann in vielerlei Gestalt vorkommen. Beim Winterferien-Workshop "Schneeflöckchen, Weißröckchen" in der Kunsthalle Mannheim, am Mittwoch, 4. Januar, 14 bis 17 Uhr, sehen sich Kinder zwischen sechs bis acht Jahren gemeinsam mit der Kunstvermittlerin Susanna-Iris Weber eine Auswahl winterlicher Kunstwerke genauer an. Die Leitfrage dabei lautet: Wie sehen Schneeflocken eigentlich aus? Beim Rundgang durch die Sammlungspräsentation "Arche" können viele verschiedene Schnee-Sorten entdeckt werden. Es lohnt sich, bei den zarten und glitzernden Schneeflocken ganz exakt hinzuschauen und sich von den Winterszenen der alten Meister inspirieren zu lassen. Im Anschluss malen die Kinder eigene Schneeflocken-Bilder. Ob Zeichnung, Druck oder Gemälde, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Kosten betragen acht Euro, eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0621/293-62 81. red