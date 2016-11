„Wir brauchen eine Tochter Mannheims“

Alle Bilder anzeigen Florentina Krasniqi mit Volontär Hasan-Hüseyin Kadioglu beim Interview (oben) und auf der Bühne von "The Voice of Germany". © Blüthner/Sat.1

Wer träumt nicht davon, eines Tages auf der großen Bühne zu stehen, umjubelt von tausenden Fans? Florentina Krasniqis Traum ist wahr geworden, denn sie stand auf der TV-Bühne der Sat.1-Musikshow "The Voice of Germany".

Die 16-jährige Mannheimerin singt und tanzt seit ihrem sechsten Lebensjahr, sie spielt Gitarre, hat immer wieder Auftritte im Jugendhaus Herzogenried und bei Konzerten bekannter Musiker: "2011 haben wir mit einer Gruppe in der SAP Arena mit Pink Floyd getanzt. Ich durfte auch bei zwei Liedern des Deutschrappers Casper im Hintergrund mitsingen. Das hat sehr viel Spaß gemacht."

Doch all das ist für sie nur der Anfang eines langen Weges: "Ich konnte es kaum abwarten, mit 16 bei ,The Voice' mitzumachen. Im TV ist es einfacher, bekanntzuwerden. Doch mit dem Erfolg im Fernsehen geht die Arbeit erst richtig los." Ihre Mutter Qamile, die ihre Tochter zum Interview mit dieser Zeitung begleitet, ergänzt: "Sie soll natürlich ihren Traum als Sängerin verfolgen, aber dabei darf Florentina ihre Schule nicht vernachlässigen. Wir unterstützen sie bei ihrem Weg, so gut es geht. Wichtig ist, dass sie immer am Boden bleibt."

„The Voice of Germany“ In der musikalischen Sat.1-Fernsehsendung mit Wettbewerbscharakter singen 150 Talente um die Gunst der bekannten Juroren.

um die Gunst der bekannten Juroren. Die Sänger können mit einem Lied ihrer Wahl vor die erfahrenen Musiker treten.

vor die erfahrenen Musiker treten. Die Jury besteht aus der Sängerin und Moderatorin Yvonne Catterfeld , dem finnischen Musiker Samu Haber , dem deutschen Sänger Andreas Bourani und den zwei Rappern der Fantastischen Vier , Michi Beck und Smudo.

besteht aus der Sängerin und Moderatorin , dem finnischen Musiker , dem deutschen Sänger und den zwei Rappern der , Michi Beck und Smudo. Die Jury kann die Teilnehmer beim Auftritt nicht sehen und muss lediglich nach dem einzigen Auswahlkriterium , nämlich der Stimme, entscheiden.

, nämlich der Stimme, entscheiden. Wenn sie sich für einen Teilnehmer entscheiden, dann drehen sich die Juroren um und sind dann mit der Betreuung der Sänger betraut.

betraut. Der Auftritt Florentina Krasniqis ist am Sonntag um 20:15 Uhr auf Sat.1 zu sehen. hhk

Florentina besucht zurzeit die 11. Klasse der Integrierten Gesamtschule Herzogenried. Dort fiebern alle mit ihr: "In meiner Schule haben sie eine Durchsage über mich gemacht. Jetzt wissen alle, dass ich im TV auftrete."

Eine musikalische Familie

Von der Idee ihrer Tochter, im TV aufzutreten, war die Mutter nicht auf Anhieb begeistert: "Ich habe ihr nicht sofort erlaubt, bei ,The Voice' teilzunehmen, da ich mir Sorgen um sie gemacht habe. Sie ist noch sehr jung, deshalb wusste ich nicht, ob sie damit umgehen kann." Ob Florentina weitergekommen ist, ist noch geheim.

Die 16-Jährige gehört mit zu den jüngsten Teilnehmern der Castingshow. Ob sie ihr Alter als Nachteil empfindet? "Mein Alter ist sowohl ein Vor-, als auch ein Nachteil. Ich finde es gut, dass ich so früh viel Erfahrung sammeln und mich dadurch entwickeln kann. Blöd ist, dass ich für alles meine Eltern um Erlaubnis bitten muss, aber zum Glück unterstützen die mich dabei", sagt die junge Sängerin. Die Mutter fügt lächelnd hinzu: "Wir haben in Mannheim ja viele Stars. Aber immer nur Söhne, jetzt brauchen wir auch mal eine Tochter Mannheims."

Nicht nur die Mutter unterstützt Florentina, sondern auch ihr musikalischer Vater: "Mein Papa ist sehr stolz auf mich. Er ist ein albanischer Volksmusiker, daher kennt er sich gut mit Musik aus. Er ist mein größter Kritiker, offen und direkt, er schwärmt nicht nur", sagt die 16-Jährige.

Dabei orientiert sich Florentina nicht nur an den Vorschlägen ihres Vaters, sondern auch an ihren großen musikalischen Vorbildern: "Mein Musikstil ist R'n'B und Pop, wie bei meinen großen Stars Beyoncé, Rihanna und Chris Brown. Die sehen alle gut aus, können ,hammer' tanzen und singen. Ich will auf jeden Fall auch Sängerin werden, denn das ist meine Leidenschaft."

Zitternde Knie

Für ihre Leidenschaft geht die junge Sängerin schließlich auf die Bühne und so war es auch bei der TV-Show: "Sobald ich auftrat und die roten Stühle sah, haben meine Knie gezittert. Ich wusste, ich muss 100 Prozent geben. Ich habe ,This Is What You Came For' von Rihanna gesungen, und da hat es mich glücklich gemacht, dass das Publikum mitgefeiert hat. Das war ein unbeschreibliches Gefühl."

Begleitet wurde die 16-Jährige von ihrem Vater, ihrer älteren Schwester und von drei Freundinnen: "Meine ganze Familie unterstützt mich, und das gibt mir viel Kraft."

Wen sie sich als Mentor wünsche? Kurz überlegt die 16-Jährige: "Meine Favoriten sind die Fantas und Samu - die finde ich einfach klasse."