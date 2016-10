„Wir brauchen noch viel Geld“

Die Werkbänke sehen noch ganz frisch aus, im Chemieraum lässt sich die Technik per Knopfdruck von der Decke klappen - und wer eine gewöhnliche Tafel sucht, der hat es in der Sandhofenrealschule schwer. "Das Kreidezeitalter ist vorbei", sagt Rektor Gerd Staiger. Smartboards mit Internetzugang sind hier Standard. Rund 16 Millionen Euro investiert die Stadtverwaltung in die Schule, der zweite Bauabschnitt ist gerade fertig, der dritte folgt noch. Kein Wunder also, dass die zuständige Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) gestern dorthin geladen hatte, um einen Zwischenstand über den Schulbau zu geben.

Die größte Baustelle in der Mannheimer Schullandschaft ist weiter die Sanierung des Johanna-Geissmar-Gymnasiums, die bereits seit vier Jahren läuft und für die 27 Millionen Euro eingeplant sind. Danach kommt das Karl-Friedrich-Gymnasium mit 17,5 Millionen Euro, gefolgt von der Sandhofenschule.

Die Stadt gibt an, im gesamten Bildungsbereich im Jahr rund 50 Millionen Euro für Neubau, Sanierung und Betrieb aller Einrichtungen aufzuwenden. Speziell für die Schulen hat die Stadt über ihre Tochtergesellschaft BBS in den zehn Jahren von 2006 bis Ende 2015 insgesamt 175 Millionen Euro für die Gebäude aufgewendet, 121 Millionen Euro davon wurden in Neubauten und Sanierungen investiert.

Zuständigkeit für Mannheimer Schulen Die Stadt hat die Zuständigkeit für alle ihre Schulen an die BBS übergeben. Die wiederum ist eine Tochtergesellschaft der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG .

. Die Schulen sind für 20 Jahre an die BBS gegangen. Die bekommt dafür einen festgelegten Betrag für den Unterhalt pro Schule. Zudem wird sie mit Sanierungen beauftragt.

pro Schule. Zudem wird sie mit Sanierungen beauftragt. Erhoffte Vorteile: Als reine Baugesellschaft soll die BBS schneller und professioneller arbeiten. Zudem ist festgeschrieben, dass sich der Zustand der Gebäude nicht verschlechtern darf. bro

Land soll sich beteiligen

Trotz dieser Investitionen sind längst nicht alle Mannheimer Schulen auf dem Niveau der Sandhofenschule: "Wir werden noch viel Geld brauchen", sagte die Bürgermeisterin. Wie viel, darauf wollte sie sich allerdings nicht festlegen. Die Stadtverwaltung erstelle dazu gerade eine Vorlage für den Gemeinderat. Klar sei aber, dass es sich um ein Mehrfaches von dem handle, was die Kommune zuletzt investiert habe.

Laut Lutz Jahre, Leiter des Fachbereichs Bildung, befinden sich derzeit etwa Dreiviertel der Schulen im "Soll-Zustand" - für ein Viertel gilt das also noch nicht. Der Städtetag gehe bundesweit von einem Sanierungsstau von 34 Milliarden Euro an Schulen als. "Klar ist jedenfalls, dass wir das alleine nicht schaffen können", sagte Jahre.

Freundlieb forderte darum das Land auf, die Städte stärker zu unterstützen. Zudem dürften die fünf Milliarden Euro, die der Bund als Förderung für die Digitalisierung an Schulen angekündigt hatte, nicht mit der Förderung des Landes verrechnet werden.

Für die Schulgebäude in Mannheim ist die städtische Tochtergesellschaft BBS zuständig. Die Stadt hat ihr schrittweise bis 2015 alle Immobilien übergeben. Für diese Zusammenarbeit gab es gestern viel Lob, auch Rektor Staiger merkte an, dass die Zusammenarbeit reibungslos und schnell funktioniere. Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der BBS, betonte, dass die Gesellschaft bei Sanierungen darauf achte, wie künftig die laufenden Kosten, etwa für die Reinigung, möglichst niedrig gehalten werden könnten.

Und einen weiteren Vorteil soll die Zuständigkeit der BBS haben. Bislang war es üblich, dass die Stadtverwaltung das Geld, das sie von der Politik zur Verfügung gestellt bekam, gar nicht bis zum Jahresende ausgeben konnte. Bei der BBS soll das dagegen funktionieren. "Bauen und Bewirtschaften, das ist das, was wir am besten können", sagte Frings.