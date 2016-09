„Wir haben daran geglaubt“

"Geschafft und eingehalten", so eröffnet Heinz Scheidel seine Rede zur Eröffnungs-Pressekonferenz von Q6/Q7. Der Stolz und die Zufriedenheit über "sein Kind", das neue Stadtquartier, sind ihm deutlich anzusehen. Haben er und sein Unternehmen Diringer & Scheidel (D&S) doch einige Hürden nehmen müssen, bis nach zehnjähriger Planungs- und Bauzeit alles der Öffentlichkeit präsentiert werden kann - heute ab zehn Uhr öffnet das neue Einkaufszentrum seine Pforten.

Keine Abschottung

"Wir haben durchgehalten und daran geglaubt", sagt der Senior-Chef des Mannheimer Familienunternehmens, das Q6/Q7 mit Hotel, Wohnungen, Fitnessstudio, Praxen und dem größten Einkaufscenter der Region entwickelt und gebaut hat. Immerhin die größte Einzelbaumaßnahme in der Stadt. Und Scheidel betont, dass er auch das Versprechen gehalten habe, ein offenes Stadtquartier zu bauen, das sich nicht abschottet, sondern über mehrere Eingänge und Wege mit der übrigen Innenstadt verbunden ist. Ein Konzept, das Baudezernent Lothar Quast genau deshalb in höchsten Tönen lobt. "Die funktionale Verflechtung der öffentlichen Räume Freßgasse, Münzplatz, Münzgasse und Planken" setze städtebauliche Maßstäbe.

D&S bleibt Dienstleister im Hintergrund Diringer & Scheidel wird sich weiterhin in Q6/Q7 engagieren - als Dienstleister im Hintergrund. Vor allem als Betreiber des Einkaufszentrums - über das Tochterunternehmen CRM Center & Retail Management GmbH. Zu den Aufgaben zählen vor allem Services zur Optimierung von Verkauf und Kundenfrequenz. Auch das Radisson Blu Hotel mit 229 Zimmern wird von D&S betrieben. Die Eröffnung ist Mitte Oktober geplant. D&S hat zudem das komplette Gebäudemanagement übernommen. Die 78 Wohnungen, die Büros und Praxen sollen nach und nach in den nächsten Wochen bezogen werden.

Dass neben anfänglichen Problemen mit Grundstückskäufen auch eine globale Erschütterung dem Projekt zusetzte, erzählt Tobias Volckmann, bei D&S für die Finanzen verantwortlich. Denn kurz nach dem Startschuss kam 2007 die Finanzkrise - das Bankengeschehen kam zum erliegen, keiner wollte mehr eine solche Investition finanzieren. Mit viel Mühe und einem großen Anteil an eigenen Mittel sei das Geld schließlich doch zusammengekommen. Am Ende war es ein Volumen von 350 Millionen Euro - und mehrere Investoren interessierten sich für das Projekt. Den Zuschlag bekam ein Spezialfonds mit Sitz in München - BMO Global Asset Management.

"Ich wollte es kaufen, und wir haben es gekauft", sagt die neue Besitzerin Iris Schöberl, Managing Director von BMO voller Begeisterung. Sie hat dafür fünf deutsche Versicherungen und Pensionskassen gewonnen, die den Kauf finanzierten. Das Projekt habe alle Anforderungen erfüllt, erklärt Schöberl: eine attraktive Mittelstadt mit Uni, die viele kaufkräftige Kunden aus dem Umland anzieht.

Leben zurück in die City bringen

Der Markt sei sehr eng, ein so großes innerstädtisches Projekt eine seltene Gelegenheit in Deutschland. Schöberl räumt ein, dass sie zuerst "geschluckt" habe, als Diringer & Scheidel darauf bestand, das Stadtquartier mit Einkaufszentrum auch nach dem Verkauf weiter zu managen. Das sei Neuland für die Investoren und für D & S.

Für Architekt Dieter Blocher ging es vor allem darum, einen "urbanen Baustein" zu entwerfen, der Leben zurückbringe in den Kern Mannheims. Achim Ihrig, bei D&S für den Bereich Dienstleistungen zuständig, verweist auf die neue Bezeichnung "Q6 Q7 Mannheim - das Quartier". Sie belege, dass es sich um deutlich mehr als ein Shopping-Angebot handle.