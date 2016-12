„Wir müssen mehr   differenzieren“

Seit dem 2. Januar erscheint in dieser Zeitung immer samstags ein Debattenbeitrag, also ein von einem Externen geschriebener Text - möglichst provokant, möglichst zugespitzt. In seinem Text "Verhindern sprachliche Tabus einen echten Islam-Diskurs?" beschäftigte sich Mannheims Germanistikprofessor Jochen Hörisch mit den Kommunikationsproblemen in Zeiten starker Flüchtlingsströme. Er ist auch Spezialist für qualitative Medienanalyse. Wir sprechen mit ihm über die Debattenkultur in dieser Zeitung.

Herr Hörisch, wie finden Sie, dass wir in dieser Zeitung wöchentlich einen mächtigen Debattenbeitrag zu bedeutenden Themen machen?

Jochen Hörisch: Das ist absolut bereichernd. Deutschland hat ohnehin eine Regionalpresse, die qualitativ hochwertig ist. Gerade deutlich zu machen, dass die weltpolitischen Debatten einen Bezug zu unserem Leben in der Region haben, ist gut. Ich sage ja immer, dass wir "in Geschichten" verstrickt sind, wenn wir "in die Geschichte" verstrickt sind. Die große Geschichte ist in einzelne Lebensgeschichten aufgebrochen. Und die zu erzählen ist Pflicht der regionalen Presse - mein Kompliment.

Jochen Hörisch Jochen Hörisch, geboren 1951 in Bad Oldesloe, ist Ordinarius für Neuere Germanistik und Medienanalyse an der Uni Mannheim. Von 1970 bis 1976 studierte er Germanistik, Philosophie und Geschichte in Düsseldorf, Paris und Heidelberg. Nach der Promotion (1976-1978) wurde er Assistent bzw. nach der Habilitation (1982) Privatdozent und Professor (C 2) an der Uni Düsseldorf. Er lehrte in Charlottesville, Berlin, Klagenfurt, Paris Princeton, Bloomington, Buenos Aires, Istanbul und St. Gallen. Auch ist er Mitglied der europäischen Akademie für Wissenschaften und Künste in Salzburg, der Freien Akademie der Künste in Mannheim und der Freien Akademie der Künste in Hamburg und erhielt einige Preise. Seit 1975 ist Hörisch verheiratet und hat drei Kinder (Hannah, Felix und Jacob). dms

Was machen die Debatten mit den Menschen, was bewirken sie?

Hörisch: Etwas Elementares: Sie zeigen, dass man etwas so oder auch anders sehen kann. Ich muss dabei zur Kenntnis nehmen, dass die Art und Weise, wie ich glaube, im Bild zu sein, impliziert, dass ein anderer ein anderes Bild der Lage macht. Wenn ich im Bilde bin, muss ich auch bedenken, dass ich in dem Bild bin, das sich ein anderer von mir macht. In Debatten wird mir klar, dass meine Art, mir ein Bild zu machen, konterkariert wird durch andere.

Wie beurteilen Sie denn die Mischung unserer Beträge?

Hörisch: Ein bisschen universitätslastig. Da fand ich gut, dass Sie das aufgefangen haben durch große Leserdebatten, die nachgeschaltet wurden. Und die Lebhaftigkeit zeigt ja auch, dass man da zu anderen Ergebnissen kommt als fachwissenschaftlich eingespielte Experten.

Haben Sie Dinge vermisst, wie war die Balance zwischen großen Themen und regionalem Befinden?

Hörisch: Ich fand gut, dass Sie die großen Debatten wirklich aufgenommen haben und nicht das Bedürfnis hatten, künstlich originell zu sein. Aber häufig, und das wäre jetzt mein Punkt, wäre es schön zu gucken: Wie ist das alles in unseren Alltag in der guten alten Kurpfalz zurückgekoppelt? Das war in einigen Beiträgen der Fall, dass man sozusagen lebensweltlich abgeholt wurde, bei anderen dann eben weniger. Darauf, finde ich, könnte man noch einen stärkeren Akzent setzen.

Blicken wir nach vorn. Was würden Sie 2017 gern noch bei uns lesen - oder gar selbst schreiben?

Hörisch: Ich frage mich, ob man nicht eine gewisse Lagerbildung vermeiden und die Dinge differenzierter betrachten kann. Dass man also nicht auf der einen Seite politische Korrektheit hat und auf der anderen Populismus. Natürlich punktet man mit pointierten Positionen, und zugleich leuchtet aber jedem ein, dass man ein bestimmtes Komplexitätsniveau nicht unterschreiten sollte. Ich denke, wir kommen nur mit dialektischen Geschichten weiter.

Viele kommen eben erst ins Denken oder Sich-Empören, wenn sie andere Weltsichten erfahren!

Hörisch: Dafür wird man mich sicherlich kritisieren, aber: Wie weit bringt uns die Moralisierung von Debatten? Moral arbeitet immer mit der Unterscheidung von Gut und Böse. Das eigene Ansinnen ist immer das Gute. Man kriegt dann raus, was bei den Guten gut und bei den Bösen böse ist. Viel spannender ist doch: Was sind die bösen Konsequenzen einer guten Einstellung, was die guten einer bösen?

Zum Beispiel: Was ist das Gute am Wirtschaftsliberalismus?

Hörisch: Ja, nehmen wir an, man würde rauskriegen, dass Volkswirtschaften gut laufen, wenn sie stark auf Egoismus setzen. Private Vices, public benefit (Private Laster, öffentliche Vorteile). Alle scheffeln egoistisch, aber - und das irritiert mich ja eigentlich - es kommt etwas Gutes dabei heraus. Bei Political Correctness ist es ähnlich: Natürlich sind die Gewinne sehr groß, aber gerade deshalb müssen wir schauen, ob es nicht eine gespenstische Nähe gibt zwischen einer Sprachpolitik, wie wir sie strukturell bei Joseph Goebbels hatten oder in der DDR, wo die Mauer "antifaschistischer Schutzwall" hieß, und den Debatten um Political Correctness.

Ist dieser Vergleich nicht doch etwas sehr gewagt?

Hörisch: Wir erinnern uns doch noch an den Satz Joschka Fischers im Bundestag: "Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein A...". Das hat uns ja alle erregt, im Positiven wie im Negativen. Aber wenn so etwas nicht mehr möglich ist, auch als bewusster Regelverstoß, dann haben wir ein großes Problem, dann sind wir auf eine ganz andere Art und Weise gefügig und machen, was uns früher oktroyiert wurde. Also: Political Correctness ist gut, aber sie kann böse Konsequenzen haben.