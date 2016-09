Alle Bilder anzeigen Ab der Spielzeit 2020/21 geschlossen: das Nationaltheater bereitet die Sanierung vor. Unten Gebäudemanager Oliver Hering im feuchten Keller. © Prosswitz

Wenn heute mit Begrüßungsworten der Intendanten an alle Mitarbeiter im Nationaltheater die 238. Spielzeit beginnt, geht nicht nur in Werkstätten, Büros, an Kassen und auf den Probebühnen wieder die Arbeit los. Zugleich stehen wichtige Weichenstellungen für die Generalsanierung des Hauses am Goetheplatz, das in der neuen Saison sein 60-jähriges Bestehen feiert, bevor.

"Wir schieben das jetzt alles an", erklärt Ralf Klöter, der Geschäftsführende Intendant, im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Nationaltheater hat eigens zwei Architektinnen eingestellt, um die Planungen für das Großprojekt zu steuern. Noch in diesem Monat tagt erstmals der neu gebildete Lenkungsausschuss aus dem Oberbürgermeister, den zuständigen Fachdezernenten, der Intendanz und Vertretern der Bauämter.

Kosten noch unklar

Bisherige Sanierungsschritte Nach der Grundsteinlegung am 18. Juni 1954 wurde das neue Nationaltheater am 13. Januar 1957 eröffnet. Es steht seit 1986 unter Denkmalschutz, seit 1997 hat es den Rang eines Kulturdenkmals besonderer Bedeutung. Bisher gab es schon drei Sanierungsphasen. Zunächst wurden 1988 für vier Millionen Euro vom TÜV gerügte Sicherheitsmängel beseitigt. Weitere Sicherheitsmängel in Bühnentechnik und -steuerung, eine neue Brandmelde- und Bühnenlichtanlage kosteten 1989/90 4,3 Millionen Euro. Geschlossen war das Theater von Sommer 1992 bis Anfang 1994. Auch da ging es um Sicherheitsmängel, Bühnentechnik sowie einen neuen Bühnenturm fürs Schauspielhaus. Kosten: knapp 26 Millionen Euro. Seit 2009 laufen jeweils in den Sommerschließzeiten weitere Einzelmaßnahmen, so die Flachdachsanierung, die Erneuerung der Travertinfassade, neue Züge im Schnürboden, Überarbeitung der Fenster. pwr

In wenigen Wochen liegen die Angebote der Ingenieurbüros vor, die eine "beschlussfähige Kostenermittlung und ausschreibungsfähige Planung", so die offizielle Formulierung, erarbeiten sollen. Das hatte der Gemeinderat schon im Juni 2015 beschlossen und dafür 3,5 Millionen Euro bewilligt. Das Ganze musste aber europaweit ausgeschrieben werden - das dauerte.

Wer den Auftrag erhält, soll der Kulturausschuss des Gemeinderats im Oktober entscheiden. Dann hat die Firma für ihre Planungen und Kalkulationen etwa ein Jahr Zeit. "Alle stehen Gewehr bei Fuß und wissen, dass sie gleich loslegen müssen, wenn sie den Zuschlag bekommen - der Zeitplan war in den Ausschreibungen drin", so Klöter. Ende 2017, so ist es derzeit vorgesehen, soll der Gemeinderat den endgültigen Beschluss für die derzeit ganz grob auf 80 Millionen Euro geschätzten Sanierungsarbeiten fassen.

Bis dann wieder europaweit ausgeschrieben, das Bieterverfahren abgeschlossen und Aufträge an die Baufirmen verteilt sind, vergehen allerdings wieder zahlreiche Monate. "In der Spielzeit 2020/21", so Klöter, ist daher erst mit Beginn der Bauarbeiten zu rechnen. "Da müssen und werden wir anfangen", so der Geschäftsführende Intendant.

Schon wieder Wasserschaden

Gerade die Theaterferien haben wieder gezeigt, wie dringend die Sanierung ist: An zwei Stellen gab es Wasserschäden, weil verrostete Leitungen platzten - im Orchesterproben-Bereich sowie in den Herrentoiletten im Schauspielhaus, wo deswegen die ganze Decke herunterfiel.

Die völlig veraltete Technik ist das Hauptproblem. Zuletzt gab mal bei den Schillertagen die Klimatechnik den Geist auf, das Ensemble des gerade gastierenden Staatsschauspiels Dresden musste bei nahezu 50 Grad proben, bis ein Leih-Klimagerät beschafft, installiert und so der Auftritt gerettet werden konnte.

So dramatisch läuft es nicht immer, aber völlig marode Waser- und Abwasserrohre, veraltete Elektrotechnik sowie nicht mehr zumutbare Sanitärräume machen ständig Probleme. Durch den alten Bunker, der das Fundament des Theaters bildet, dringt Wasser ein und bilden sich Setzrisse. Dazu kommt, dass die Feuerwehr den Betrieb nur noch befristet bis 2020 gestattet. Wandverkleidungen aus brennbarem Material sowie zu viele Stellen, wo sich ungehindert Rauch ausbreiten kann, sind längst nicht mehr zulässig.

Doch das bedeute keineswegs, dass sich das Haus nicht sanieren lasse, betont Klöter: "Alle Experten, alle Gutachten sind sich einig, dass eine Sanierung Sinn macht", ein Abschied von dem denkmalgeschützten Gebäude komme nicht infrage. Schließlich habe man auch bereits Bühnentechnik, Dach, Fenster und Fassade saniert. Zudem sei der Bau "von den internen Abläufen her, von der Logistik, der Akustik und der Sicht für das Publikum "ideal", findet er. Eine Sanierung müsse aber stets " "voller Respekt vor dem Haus" erfolgen, verlangt Klöter.

Ersatzspielstätten gesucht

Wie lange die Sanierung dauert, ist noch nicht klar. In der Ausschreibung wird ein Zeitraum von 15 Monaten vorgegeben. Im Theater hofft man, dass ein Jahr reicht - fürchtet indes, dass es länger dauern könnte. Für diesen Zeitraum müssen jetzt Ersatzspielstätten gesucht werden.

Eine Zeltlösung findet Klöter "wenig charmant und zu teuer". Auch ein Neubau sei "derzeit nicht geplant" - vor der letzten Schließung war neben die Maimarkthalle ein Anbau, der heutige Maimarktclub, als Ersatz für das Schauspiel errichtet worden. Etwas Ähnliches ist nicht vorgesehen, "höchstens es gibt etwas auf den Konversionsflächen, was man dann danach noch für die Bundesgartenschau nutzen kann", deutet Klöter an. Das alles seien aber nur erste Gedanken, mehr noch nicht. Lieber wäre dem Theater, in bestehenden Einrichtungen - Rosengarten, N 1, Pfalzbau, Schwetzingen - auftreten zu können. Dazu beginnen jetzt Gespräche.

In der Sommerpause wurde aber schon das Tanzhaus, die Ballett-Probenstätte in Käfertal, auch mit Blick auf die Sanierungsphase so ausgebaut, dass es stärker genutzt werden kann. Das will Klöter am 15. Oktober einweihen und damit zugleich eine Reihe starten, die auf die Generalsanierung einstimmt. Zudem sind mehrere Veranstaltungen geplant, die auf 60 Jahre Theater am Goetheplatz zurückblicken.