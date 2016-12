„Wir sind ein Vorbild“

Jan Sichau ist mit seinen 22 Jahren ein Multitalent. Einerseits studiert er Geografie und Ethnologie in Heidelberg, und andererseits engagiert er sich ehrenamtlich sowohl beim Pfadfinderbund Mannheim als auch als Vorstand beim Stadtjugendring Mannheim. Auf die Frage, wie er sein Studium und sein ehrenamtliches Engagement zeitlich hinbekommt, antwortet der 22-Jährige: "Vielleicht wäre ich ohne meine Ehrenämter früher mit dem Studium fertig geworden. Aber der Stadtjugendring lebt vom Ehrenamt."

Bereits mit 19 Jahren wurde der Pfadfinder in den Vorstand des Stadtjugendrings gewählt. Seine Aufgaben als einer von zwei Vorsitzenden ist der Kontakt zu den 32 Mitgliedsverbänden mit insgesamt 42 000 Kindern und Jugendlichen sowie die Vertretung der Jugendverbände gegenüber der Politik: "Mit der Aufnahme von neuen Verbänden hätte unser Budget von der Stadt nicht gereicht. Bei den Haushaltsberatungen haben wir einen guten Deal mit der Stadt schließen können, von der wir jetzt für jeden neuen Verband bei uns mehr Geld bekommen."

Gemeinsame Erfahrungen

Der Stadtjugendring (SJR) Der Stadtjugendring Mannheim (SJR) hat zurzeit 32 Mitgliedsverbände mit rund 42 000 Mannheimer Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 26 Jahren. Es ist eine Vereinigung von Jugendverbänden, die sich für die Interessen, Anliegen und Vorhaben ihrer Mitglieder und junger Menschen in Mannheim einsetzt.

Heute am Freitag, 2. Dezember, feiern der Stadtjugendring und die Jugendförderung gemeinsam mit einem vielfältigen Programm ihr Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen um 17 Uhr im Jugendkulturzentrum Forum in der Neckarpromenade 46. Der Eintritt ist frei.

Die Geschäftsführerin Karin Heinelt erklärt, für welche Programme das Geld genutzt werde: "Zum Beispiel für das Programm 'Ferienpate', bei dem wir finanziell benachteiligte Kinder in Freizeiten der Mitgliedsverbände mitnehmen und für all ihre Kosten aufkommen. Die Jugendarbeit ist ein wichtiger Sozialisationsort, der zu wenig Beachtung findet. Zum einen weiß man zu wenig darüber, was Jugendverbände machen, und zum anderen wird die langfristige Basis-Arbeit unterschätzt, obwohl diese am meisten bewirkt. Wir werben regelmäßig für die Bedeutung der Jugendarbeit, denn Jugendarbeit ist wertvoll."

Auch die Jugendbildungsreferentin Ariane Graske spricht von einer positiven Erfahrung, die sie beim Stadtjugendring gemacht hat: "Wir haben eine Jugendtagung zum Thema Flüchtlinge gemacht und dazu Flüchtlinge eingeladen. Die sind gekommen und haben mit uns getanzt. Wir haben uns sozusagen über die Musik unterhalten, obwohl wir nicht die Sprache des anderen sprechen. Es hat uns und den Flüchtlingen sehr viel Spaß gemacht."

Die Arbeit für und mit den Jugendlichen sei nicht nur gut für die Jugendlichen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft: "Wir leben unterschiedliche Lebenswelten vor und halten dabei das Streiten miteinander aus. Neben den 20 Hauptamtlichen haben wir einen ehrenamtlichen Vorstand, der nur aus Jugendlichen besteht. Die treffen die Entscheidungen. Damit sind wir ein Vorbild für die ganze Gesellschaft."

Tränen und Enttäuschung

Nicht ganz so vorbildhaft findet Manfred Shita die Erfahrungen, die er als stellvertretender Geschäftsführer vor vier Jahren machen musste. Er erzählt von den Schwierigkeiten bei der Aufnahme der IGMG Fatih-Jugend vor vier Jahren. Damals wurde die Mannheimer Jugendvereinigung nach einer einjährigen Probemitgliedschaft und trotz der Erfüllung aller Kriterien der Satzung des Stadtjugendrings nicht zur Vollmitgliedschaft aufgenommen. Bei einer emotional aufgeladenen Debatte hätten sich Mitgliedsverbände gegen die Aufnahme der Fatih-Jugend in den Stadtjugendring entschieden: "Das konnte ich nicht verstehen, da sie alle Kriterien, die in der Satzung vorgeschrieben waren, erfüllten. Die Emotionen waren ausschlaggebend. Ich habe auch die vielen Jugendlichen der Fatih-Jugend in Erinnerung, vor allem die Mädchen, die nach der Wahl in Tränen den Raum verlassen haben. Ich war enttäuscht und habe sogar darüber nachgedacht den Stadtjugendring zu verlassen", sagt Shita. Doch er habe sich umentschieden, weil er gesehen habe, dass sich die Jugendlichen mit "ihrem Fehler auseinandersetzen".

"Auch wir machen Fehler"

Nach der Nichtaufnahme der Fatih-Jugend versuchten die Geschäftsführung und der Vorstand mit interkulturellen Sensibilisierungsprogrammen für mehr Toleranz innerhalb des Stadtjugendrings zu werben: "Wir haben Tandempartnerschaften erstellt, bei der die Probemitglieder jeweils mit einem Mitgliedsverband kooperiert haben", erklärt Shita.

Im Februar dieses Jahres wurde die IGMG Fatih-Jugend dann, nach einer erneuten Probemitgliedschaft von über einem Jahr, mit fünf weiteren Jugendverbänden als Vollmitglied in den Stadtjugendring aufgenommen. Die Geschäftsführerin Karin Heinelt bewertet das Ergebnis der Debatte als ein Lernprozess: "Auch wir machen Fehler, und daraus lernen wir. Wir versuchen durch Begegnung, gemeinsame Aktionen und Austausch die Jugendlichen zusammenzubringen. Die Aufnahme der sechs Jugendgruppen hat unheimlichen Druck von uns genommen."