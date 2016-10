„Wir sind hier immer auf Augen- und auf Herzenshöhe“

Sie fallen sich nie ins Wort. Es gelingt problemlos, dass einer den Satz fertig ausspricht, den der Kollege gerade angefangen hat. Und man spürt, dass eine Formulierung nicht nur so dahergesagt ist. Man sei "immer auf Augen- und Herzenshöhe", betont Karl Jung, katholischer Stadtdekan, über sein Verhältnis zum evangelischen Dekan Ralph Hartmann, zur Evangelischen Kirche insgesamt. Wer mit beiden zum Tag der Reformation spricht, der am 31. Oktober 1517 eigentlich die Trennung der beiden christlichen Kirchen einleitete, spürt sehr wenig Trennendes.

Beide haben sich vorgenommen, das Jahr 2017, das Jubiläum der Reformation, "nicht gegen jemand, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu feiern", wie es Hartmann ausdrückt. 1917, beim 400. Jahrestag von Luthers Thesenanschlag, sei das noch undenkbar gewesen. "Das zeigt doch, was sich alles verändert hat", so Hartmann.

Ökumenischer Kirchentag

Er war es daher, der die Initiative zu einem Ökumenischen Kirchentag in Mannheim für 2017 ergriff. Dazu Mut gemacht hatte ihm der Deutsche Katholikentag 2012 in Mannheim, den er als "sehr angenehm" empfunden habe, betont Hartmann: "Er wirkte nicht wie eine Kampfansage der Katholiken, sondern war stark von einem Miteinander geprägt. Ich bin froh, dass es in Mannheim diese Errungenschaft einer sehr intensiv gelebten Ökumene gibt - und die wollen wir pflegen", war für ihn das Motiv, das anzuregen.

Karl Jung griff das sofort und gerne auf. So wird es nun am Samstag, 8. Juli, nach dem Auftakt mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sowie Prälat Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, in mehreren Kirchen, Gemeindehäusern und anderen Stellen der Innenstadt Musik, Theater, Gebet, Diskussionen sowie Möglichkeiten der Begegnung geben - das alles wird gerade geplant. "Wandelcharakter" soll das laut Hartmann haben, "damit man Kirche in aller Vielfalt sieht". Am Sonntag, 9. Juli, folgt ein Festgottesdienst auf dem Marktplatz, daran anschließend ein Fest.

"Miteinander. Freiheit. Leben" wird das Motto des Großereignisses sein, "Begriffe, die zusammen und jeder für sich eine große Bedeutung haben", wie Jung sagt. Er freut sich "auf ein großes, gemeinsames Christusfest, ein starkes Zeichen und Ausdruck des gelebten ökumenischen Miteinanders in unserer Stadt", so der Stadtdekan. "Es geht nicht darum, dass wir zu diesem Jubiläum auf Historisches, auf Trennendes zurückschauen, sondern das wir es miteinander begehen", so Jung.

Dabei leugnen beide nicht, dass es Jahre der strikten Trennung beider Konfessionen gegeben hat. "Es können viele Leute von schmerzvollen Jahren erzählen", weiß Hartmann. Und Jung räumt ein, "dass irgendwo ein Stachel bleibt", dass für Katholiken letztlich die Einheit der Kirche das Ziel bleibe. Nur kommen beide schnell zu dem Ergebnis, dass das alles heute nicht mehr das entscheidende Thema sei. "Die Trennlinie heute verläuft nicht zwischen Konfessionen, nicht zwischen evangelisch und katholisch, sondern zwischen religiös und areligiös", verdeutlicht Hartmann.

Daher liege die einzige Chance im Miteinander der Konfessionen. "Dem können wir uns schon deshalb nicht entziehen, weil wir in Mannheim etwa halbe/halbe Katholiken und Protestanten sind", ergänzt Jung. Keine Seite dominiere, sondern stelle jeweils etwa ein Drittel der Bevölkerung - und ein Drittel sei konfessionslos oder muslimisch.

Nicht allein numerisch sieht Jung Katholiken und Protestanten in Mannheim "auf Augenhöhe", wie er betont. Er korrigiert sich dann gleich selbst: "Auf Augen- und Herzenshöhe!", wie er unterstreicht. Es gebe "niemanden, der auf den anderen herunterschaut", keine Schuldzuweisungen, kein Auseinanderdriften. Man sei sich der fortdauernden Trennung bewusst, "aber wir leben das eher im Sinne der versöhnten Verschiedenheit", definiert es Jung.

Menschenwürde über allem

Hartmann trägt diese Formulierung gerne mit, nickt heftig. "Das gemeinsame Fundament ist schon groß", hebt er hervor. Theologisch sei man sich einig, dass die Gnade Gottes über allem stehe, jeder Mensch von Gott gewollt sei, seinen Platz in der Gesellschaft habe und es keinen Raum für Ausgrenzung geben dürfe. "Die Menschenwürde steht über allem, die müssen wir schützen, das ist die rote Linie" - dies bilde das Fundament des christlichen Glaubens beider Konfessionen. Luther habe vorgegeben, dass Freiheit zwar wichtig, aber untrennbar von der Verantwortung sei. "Es gibt aber keine Freiheit ohne Risiko, zum eigenen Standpunkt gehört auch Mut" - das sind für Hartmann wichtige Aspekte des Lutherjahres.

"Wir tun bestimmte Dinge nicht zusammen, die wir für unsere jeweilige eigene Identität brauchen", sieht er es, "aber wir tun so viele Dinge wie möglich miteinander". "Natürlich gibt es Unterschiede im Lehramt", sagt Karl Jung. Aber entscheidend sei, dass das alles im Alltag keine große Bedeutung habe, keiner mehr von einer "Mischehe" spreche, wenn ein Katholik eine evangelische Frau heirate. "Ich habe auch schon Evangelische beerdigt - in Absprache natürlich nur", so Jung.

Zwar gebe es weiter ein unterschiedliches Amtsverständnis, eine andere Liturgie, so Hartmann. Dabei könne die evangelische Kirche durchaus von den Katholiken lernen, wenn es um "die Liebe zur Darstellung des Glaubens" oder "die Sichtbarmachung des Glaubens" gehe, wie der evangelische Dekan neidlos anerkennt. Der Papst, einst Zielrichtung der Kritik Luthers, sei heute keine Reizfigur mehr - im Gegenteil. "Der ist auch für viele Evangelische ein Sympathieträger der Kirche", weiß Hartmann, "da sagen viele: Er ist ein Reformator". Das ist etwas, was auch Jung oft und gerne hört. Der katholische Stadtdekan freut sich daher darauf, mit den Protestanten das Reformationsjahr zu feiern: "Ich glaube, es wird ein Jahr des Aufbruchs, ein Jahr der Impulse für beide Kirchen", wünscht er sich.