Wird Franklin Tempo 20-Zone?

Flächendeckend Tempo 20, eine Vernetzung von E-Bussen, Bahnen und Carsharing über eine Mobilitätskarte, Barrierefreiheit, ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern - so stellen sich Verkehrsplaner und MWS Projektentwicklungsgesellschaft das Mobilitätskonzept des Benjamin Franklin Village vor. Ziel sei es, so Bernhard Schwarz vom Planungsbüro Sinai, den öffentlichen Raum für alle erlebbar zu machen. Die Überlegungen wurden gestern im Unterausschuss Konversion vorgestellt.

Weniger Stellplätze

"Wir wollen höchstmögliche Wahlfreiheit für die Bewohner und würden gerne weggehen vom klassischen Straßenraum hin zum öffentlichen Raum, der die Gleichheit aller Verkehrsteilnehmer schafft - auch für Menschen mit Behinderung", fasste MWSP-Geschäftsführer Konrad Hummel den "Zwischenstand der Planungen" zusammen. Angedacht ist hierbei auch eine Abkehr vom allgemeinen Stellplatzschlüssel, der pro Wohneinheit einen Stellplatz vorschreibt. Hintergrund ist, dass einige Investoren Carsharing als Paketlösung anbieten wollen.

Eckpunkte des Mobilitätskonzepts für Franklin "Höchstmögliche Wahlfreiheit" für die Bewohner bei der Nutzung von Verkehrsmitteln. Flächendeckend Tempo 20 Abkehr vom städtischen Stellplatzschlüssel (Wahlfreiheit Investoren) 30 Carsharingplätze Mobilitätskarte ÖPNV Attraktiv gestaltetet Knotenpunkte als räumliche Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätskonzepte (E-Busse, E-Mobil als Carsharing, überdachte Leihfahrrad-Stationen, Lademodule etc.) Barrierefreiheit durch nahezu ebenerdige Gestaltung von Straßen und Gehwegen. dir

Um Kosten für teure Tiefgaragenplätze zu sparen, gehen die Überlegungen bei manchen Investoren in Richtung 0,7 bis hin zu 0,5 Stellplätzen pro Wohneinheit. "Wir möchten gerne 30 Carsharingplätze im Wohngebiet schaffen", gab MWSP-Prokurist Achim Judt als Devise aus. Gehe man davon aus, dass ein Carsharing-Wagen acht bis zehn private Pkw ersetze, mache das 450 Stellplätze, die eingespart werden könnten. Auch E-Mobilität und autonomes Fahren spielen in den Planungen eine Rolle. Zunächst sollen Elektro-Busse die Straßenbahn ersetzen und neben dem Zentrum zwei Haltestellen in Funari und Sullivan anfahren.

Reinhold Götz (SPD) begrüßte die Idee vom Nebeneinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Er regte an, die zwei bestehenden Haltestellen an der Linie 5 barrierefrei auszubauen. Ihm fehlte bei den Planungen aber die Einbeziehung der B 38 als Stadtstraße und der Brückenschlag zur Vogelstang. Das Parkproblem in der Neckarstadt-West und die chaotische Verkehrsregelung am Luisenring vor Augen, sah Thomas Trüper (Linke) "hochinteressante Ansätze". Raymond Fojkar (Grüne) ermutigte die Experten dazu, an ihren "erfrischenden Überlegungen" festzuhalten und diese weiter zu verfolgen. Die Rückeroberung des öffentlichen Raumes sei wichtig für Kinder und Jugendliche.

Dagegen empfand Carsten Südmersen (CDU) den Vortrag als "sehr einseitig": Die Autofahrer würden zugunsten von Radfahrern und Fußgängern aus dem Quartier verdrängt. Tempo 20 ja, meinte Südmersen, aber nur dort, wo es auch Sinn mache. "Es wird schwierig sein, einen Stadtteil mit 8000 Einwohnern mit solch einer Konzeption zu verwirklichen." Was ihm fehle, sei eine Zusammenstellung der zu erwartenden Verkehrsströme. Achim Weizel (ML/Freie Wähler) sah viele interessante Ansätze, aber auch noch ungeklärte Fragen. Eine Beschlussvorlage soll bis Dezember vorliegen. Dann wird auch über die Stellplatzfrage entschieden.