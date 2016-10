Wirtschaft lehnt blaue Plakette ab

An der Stadteinfahrt Mitte am Planetarium beginnt die Umweltzone. Im Rathaus kann man sich hier künftig eine blaue statt der grünen Plakette vorstellen.

Rot, gelb, grün und jetzt noch blau? Der baden-württemberische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat den "Stinkern" im Verkehr den Kampf angesagt. Ginge es nach ihm, müssten Dieselfahrzeuge mit einer speziellen blauen Plakette ausgezeichnet sein, um in Umweltzonen von Städten fahren zu dürfen (wir berichteten). Im Mannheimer Rathaus steht man der Idee positiv gegenüber. Und während es Applaus von Umweltschützern für die Einführung einer neuen Plakette gibt, regt sich in der lokalen Wirtschaft jedoch Widerstand.

"Das bedeutet eine unglaubliche Reglementierung für unsere Handwerksbetriebe", sagt der Sprecher der Mannheimer Handwerkskammer, Detlev Michalke, auf Anfrage des "MM". Viele gerade kleine Handwerksbetriebe hätten dieselbetriebe Autos oder Kleintransporter. Mit denen könnten sie dann nicht ohne weiteres zu Kunden in der Innenstadt kommen, befürchtet die Handwerkskammer. "Wir brauchen gerade im Umweltbereich Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Nur so können die kleinen Betriebe vernünftig planen", warnt Michalke vor Schnellschüssen. Die, so jedenfalls haben sich die Verkehrsminister der Länder jetzt entschieden, wird es auch nicht geben: Das Thema sei noch nicht entscheidungsreif, bleibe aber auf der Agenda der Verkehrspolitiker, hieß es von Hermann nach der Verkehrsministerkonferenz in der vergangenen Woche.

Schlechte Luft in Mannheim

Die Stadt Mannheim kämpft seit Jahren mit schlechter Luftqualität. Um die Feinstaubbelastung zu reduzieren, wurde bereits 2008 eine Umweltzone eingerichtet, die seit drei Jahren nur noch mit grüner Plakette am Auto befahren werden darf.

Die Feinstaubbelastung, das belegen die Zahlen, ging in den vergangenen Jahren auch konstant zurück. "Die Grenzwerte für den krebserzeugenden Feinstaub wurden seit 2007 dauerhaft und deutlich unterschritten, ein wichtiger Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung", heißt es aus dem Rathaus. Den Angaben zufolge liegt der Jahresmittelwert bei Feinstaub bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dieser Wert darf an 35 Tagen im Jahr überschritten werden, in Mannheim lägen seit 2007 die Zahl der Überschreitungen im zulässigen Bereich.

Was beim Feinstaub gelingt, funktioniert jedoch beim ebenfalls gesundheitsschädlichen Stickstoffdioxid weniger gut. Dort liegt der von der EU vorgegebene Grenzwert ebenfalls bei 40 Mikrogramm. Laut Verwaltung wurden 2005 noch 52 Mikrogramm gemessen, 2015 waren es 47. Einen Durchbruch sehen Umweltschützer darin bei weitem noch nicht. "In Mannheim bekommen wir die Stickstoffoxide einfach nicht in den Griff. Darum würden wir eine blaue Plakette sehr begrüßen", sagt die Vorsitzende des Mannheimer BUND, Gabriele Baier. Eine bundesweite Regelung zur Begrenzung von Dieselfahrzeugen in den Städten hält sie für sinnvoll. Immerhin werde mit den Überschreitungen EU-Recht gebrochen. Außerdem habe die Umweltzone ja immerhin beim Feinstaub einen Nutzen gehabt.

Kritik der IHK

Trotzdem mahnt Baier: Eine blaue Plakette könne nur ein Baustein sein. "Wir brauchen einfach ein anderes Konzept für den Öffentlichen Personennahverkehr und mehr Elektromobilität", betont die BUND-Chefin. Mit ihren Argumenten ist Baier nicht weit weg von der Einschätzung der Stadt. "Die Verbesserung der Luftqualität und damit auch der Lebensqualität in Großstädten ist eine zentrale Aufgabe", teilt die Verwaltung mit. Nach der Reduzierung des Feinstaubs müsse jetzt das Problem der Stickstoffoxide angegangen werden, mit dem Ziel die EU-Grenzwerte einzuhalten. Die blauen Plakette sei dafür geeignet und trage dazu bei, alte Dieselfahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen, so die Rathaussprecherin.

Das ist eine Haltung, mit der sich die Industrie und Handelskammer Rhein-Neckar) (IHK) weniger anfreunden kann. Eine "blaue Plakette" habe negative Auswirkungen besonders auf kleine und mittelständische Unternehmen und sei ein Problem für die Belieferung von Firmen in den Städten. Ob und wann eine blaue Plakette kommt, für die ein Dieselfahrzeug die EURO-6-Norm erfüllen müsste, ist noch völlig unklar. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt das Vorhaben bisher kategorisch ab.