Wohnung für einen Obdachlosen

Manfred V. kehrt ins normale Leben zurück: Pfarrerin Ilka Sobottke konnte dem obdachlosen Rentner in der Vesperkirche ein Zuhause in Käfertal vermitteln. © pet

Manfred V. möchte nicht viel Aufhebens um sich machen. Deshalb einiget er sich im Gespräch mit dieser Zeitung in der Vesperkirche Konkordien darauf, ihn einfach nur Manfred zu nennen. "Mein Nachname ist doch nicht wichtig", meint der Mannheimer. Der freundliche Mann wirkt bescheiden und zurückhaltend, vor allem aber tiefsinnig. Seit Jahren kann man ihn im Januar fast täglich in der Vesperkirche treffen. Doch wenn die am 5. Februar für dieses Jahr ihre Pforte schließt, wird alles anders sein für Manfred. Denn er kann dann zum ersten Mal nach fünf Jahren sagen: Ich gehe jetzt nach Hause.

Sein neues Zuhause ist in Käfertal. Seine künftige Vermieterin ist eine Mannheimerin, die bei ihrem Besuch in der Vesperkirche nicht nur eine Spende abgab, sondern City-Kirchen-Pfarrerin Ilka Sobottke auch anbot, eine ihrer sogenannten Monteur-Wohnungen an jemanden zu vermieten, der diese dringend nötig hat.

Fünf Jahre wohnsitzlos

Die Vesperkirche Noch bis einschließlich 5. Februar bietet die Vesperkirche in R 2 täglich von 11 bis 15 Uhr ein warmes Mittagessen und zahlreiche Hilfsangebote. So sind unter anderem werktags in der Kirche Mitarbeiter des Hauses Bethanien vor Ort und bieten kostenlose Wohnungsnotfallberatungen an. Das Angebot dort ist bis jetzt von 85 Menschen in Anspruch genommen worden, 46 davon waren ohne festen Wohnsitz. Das Haus Bethanien ist eine Einrichtung der Diakonie und hat seinen Sitz in der Kirchenstraße 4-6. pet

Und da fiel Ilka Sobottke sofort Manfred ein. Denn der Rentner war die vergangenen fünf Jahre wohnsitzlos. Und seine Geschichte ist eine von wahrscheinlich vielen anderen wohnsitz- und obdachlosen Menschen. Sie erzählt davon, wie zerbrechlich ein eigentlich normales Leben sein kann.

Geboren wird Manfred 1947 auf dem Lindenhof. Nach der Schulzeit schließt er eine Lehre als Industriekaufmann bei Daimler Benz ab, ist unter anderem 23 Jahre erfolgreich im Außendienst tätig. Er heiratet, wird Vater eines Sohnes. Die Ehe wird geschieden. 2006 geht der heute 69-Jährige in Rente. Da ist seine Welt noch in Ordnung. Sie beginnt zu bröckeln, als er in eine Wohnung, die in direkter Nachbarschaft eines Supermarktes liegt, zieht. Die regelmäßigen nächtlichen Warenanlieferungen lassen ihn nicht richtig schlafen. Als ein Wasserrohrbruch seine Wohnung flutet und alle Möbel zerstört, kommt es zum Streit mit dem damaligen Vermieter über die Kosten.

Die Streitigkeiten zermürben den Rentner und spülen ihn buchstäblich mit ein paar wenigen Habseligkeiten auf die Straße. "Das war ein tiefer Einschnitt in meinem Leben", erinnert sich Manfred. Der nun wohnsitzlose, aber nicht mittellose Mann verbringt seine Tage mit Spaziergängen, geht auch öfter in ein Schwimmbad. Irgendwie müsse man den Tag ja rumbringen. Manchmal kann er ein paar Tage bei Bekannten unter kommen.

"Die Straße ist die Hölle. Im Gefängnis wäre es besser gewesen, aber dafür hätte ich ja eine Straftat begehen müssen", beschreibt Manfred seine verzweifelte Situation. Was war das Schlimmste für ihn als Wohnsitzloser? "Krankheit", ist die prompte Antwort. Und nach einer Pause ergänzt er, und ringt dabei um Fassung: "Und das alleine sein." Es sei schwer, auf der Straße Leute zu finden, mit denen man sich richtig austauschen kann. Natürlich habe er in dieser schweren Zeit auch sehr viele hilfsbereite Menschen getroffen.

Menschen ohne Vorurteile

Und dann gab es natürlich all die Jahre auch die Vesperkirche. "Einmalig, was die Leute hier leisten", sagt Manfred mit leuchtenden Augen über das Engagement der Helfer und Macher der Einrichtung in der CityKirche in R 2. Und Pfarrerin Ilka Sobottke ist seine persönliche Glücksbotin. Die ist froh, dass es Menschen wie die künftige Vermieterin gibt, die keine Vorurteile gegenüber Menschen wie Manfred haben. Und so ist Manfred ab 1. Februar wieder ein ganz normaler Mannheimer Mieter.