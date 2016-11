Wohnungen, Kultur – oder doch Läden?

Die Breite Straße zwischen T 1 und Neckartor. © Tröster

Die schwierige Situation eines Teils der Breiten Straße - sie ist nicht mehr zu übersehen: Erst schmiss Decathlon nach nur zwei Jahren den Bettel hin, dann wurde bekannt, dass auch die McDonalds-Filiale aufgibt, und vor Wochenfrist machte die Nachricht von der Schließung von Mömax zum Ende März 2017 und dem Verkauf der Immobilie an eine Investorengruppe die Runde. Händlerorganisationen sind aufgeschreckt, und auch Kommunalpolitiker entwerfen Konzepte, wie es zwischen Marktplatz und Neckartor weitergehen soll. Bringt die Ansiedlung von Bildungseinrichtungen wie der Stadtbibliothek eine Wende zum Besseren, sollen Bebauungspläne geändert werden und mehr Wohnungen dort entstehen? Eine klare Linie zeichnet sich bei all den Rettungsideen bisher nicht ab.

"Spielraum eingeschränkt"

Achim Weizel von der Mannheimer Liste beklagt - wie viele seiner Gemeinderatskollegen - den "eingeschränkten Spielraum, den wir haben": Schließlich seien die Immobilien in privatem Besitz, verfügen könnten weder Verwaltung noch Gemeinderat: "Wir setzen daher auf eine Doppelstrategie: Man muss sich durchaus mit möglichen Standorten für die Stadtbücherei beschäftigen, andererseits aber auch alle Möglichkeiten nutzen, die die Wirtschaftsförderung hat, um Investoren zu beraten und zu unterstützen, wenn's um Neuansiedlungen geht."

Für die Linken "gehört auf die Breite Straße Handel", wie es Stadtrat Thomas Trüper formuliert, einen möglichen Standort für die Stadtbibliothek sieht er dort nirgendwo: "Nein, der muss sich am Bedarf dieser Einrichtung orientieren, der Platz in T 1 reicht doch nicht aus." FDP-Stadtrat Volker Beisel geht da noch weiter: "Nur weil es Leerstände gibt, muss ja noch lange nicht eine städtische Einrichtung dort rein." Für ihn stellt sich die Frage, "ob man mit aller Gewalt Handel dort ansiedeln muss oder ob es nicht andere Nutzungen gibt". Er denke da beispielsweise an Wohnungen, aber auch Arztpraxen, "oder an ein Hotel, das war ja in T 1 schließlich mal angedacht". Wer hier die Stadtbibliothek unterbringen wolle, "der schafft sich gleich zwei Probleme: in T 1 mit Umbau und Miete - und im Stadthaus N 1 mit Leerstand".

Wohnungen, das wäre auch eine Variante, die sich der parteilose Stadtrat Helmut Lambert, ehemals Alfa, vorstellen könnte: "Solche gemischten Nutzungen wären vielleicht eine Chance, die Frequenzen dort zu erhöhen."

Ralf Eisenhauer, der Fraktionschef der SPD, hat einen anderen Ansatz: "Zunächst mal - man sollte die Breite Straße nicht schlecht reden, neben den aktuellen Problemen in T 1 und K 1 ist dort doch viel los." Zwar könne sich die SPD durchaus eine Ansiedlung von städtischen Nutzungen dort vorstellen, "die Frage ist, zu welchen Konditionen. Und die öffentliche Hand ist schließlich nicht dazu da, private Immobilien zu finanzieren". Der Handlungsrahmen für die Politik und Verwaltung sei jedenfalls eng.

"Mehr Nutzungsmöglichkeiten"

Ihn zu erweitern, darauf zielt ein Antrag der CDU ab, der in den Ausschuss für Umwelt und Technik beraten werden soll. Claudius Kranz, der designierte Fraktionschef der Christdemokraten: "Ziel ist es, mal aufzuzeigen, ob man Eigentümern nicht mehr Nutzungsspielräume im Bebauungsplan schaffen kann. Wir wollen nicht gänzlich weg vom Einzelhandel, aber die Möglichkeit ausloten, ob man hier etwa die Stadtbibliothek unterbringen kann. Wohnungen, was bisher in den Handelsflächen nicht zugelassen ist, könnten auch mal eine Option sein." Ganz generell solle man sich fragen, "warum die Lage zwischen Marktplatz und K 1 so in Verruf ist, Drogenhandel, eine Trinkerszene, "das muss sich ändern".

Darüber macht sich auch Gerhard Fontagnier von den Grünen Gedanken: "Diese Situation lässt sich nur beheben, wenn man mehr Ressourcen schafft in der Sozialarbeit." Die Versuche, die Breite Straße zu beleben, seien gescheitert, "mehr Kultur und Bildung anzusiedeln, das kostet enorm Geld, und keiner hat die Garantie, dass das funktioniert", kritisiert der Stadtrat, "Wohnungen, etwa für Studenten, halte ich schon für besser". Ihm gehe es darum, "alle Ideen zu sammeln - und nichts von vorneweg auszuschließen".