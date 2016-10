Wohnungsbau bringt Wachstum

Mannheim wächst - und zwar um so viele Menschen, wie in einem großen Stadtteil (Beispiel Rheinau, knapp 25 000 Einwohner) leben. Demnach wird die Stadt in 20 Jahren 338 021 Einwohner haben. So lautet die neue Vorhersage der städtischen Statistikstelle. Die aktuelle Bevölkerungsprognose ist heute Thema im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats.

Die Zahl der im Rathaus gemeldeten Mannheimer wird somit um acht Prozent ansteigen, 2036 werden der Vorhersage zufolge im Melderegister 25 299 Menschen mehr eingetragen sein als zum Stichtag 31. Dezember 2015, an dem genau 312 722 Mannheimer ihren Hauptwohnsitz in der Quadratestadt hatten.

Dass die Bevölkerungszahl ansteigt, ist für die Leiterin der Statistikstelle, Ellen Schneider, keine Überraschung. Auch wenn vor wenigen Jahren noch ein Bevölkerungsrückgang verzeichnet wurde, so hat sich das Wachstum der Wohnbevölkerung doch verstetigt. 2006 meldeten die Statistiker einen Tiefstand von 298 476 Mannheimern, seither zeigt die Kurve - vor allem wegen ungebrochen starker Zuwanderung - deutlich nach oben.

Eine Vorausrechnung des Statistischen Landesamts prognostiziert für Mannheim ebenfalls Bevölkerungswachstum, kommt aber - ausgehend von heute etwa 305 000 Einwohnern - nur auf 310 000 und 315 000 Menschen bis 2035.

Flüchtlinge nicht eingerechnet

Der Zustrom an Flüchtlingen des vergangenen Jahres, so Schneider, sei aber nicht in die Prognose mit eingerechnet worden: "Die Menschen bleiben ja nur vorübergehend in der Erstaufnahmestelle", erklärt sie. Hätte man sie in die in die Berechnung mit dem von Stadt und Land übrigens gleichermaßen benutzten Computerprogramm "Sikurs" einbezogen, "hätte es uns die Prognose vor allem für Käfertal stark verzerrt", so Ellen Schneider. Dennoch ist Käfertal derjenige Stadtteil, der mit großem Abstand am meisten vom Bevölkerungswachstum der Zukunft profitieren wird.

Der Grund liegt auf der Hand: die Konversion der ehemaligen amerikanischen Militärgebiete, vor allem der bereits begonnene Wohnungsbau im ehemaligen Benjamin-Franklin-Village, beschert dem Stadtteil ab 2017/18 eine auf knapp 36 000 Einwohner hochschnellende Bevölkerungszahl, die dann bis 2036 langsam auf 33 496 zurückgeht.

Luzenberg, Neuostheim, Waldhof, Sandhofen, Lindenhof und Hochstätt gehören zu den in Zukunft ebenfalls überdurchschnittlich wachsenden Stadtbezirken, ein Bevölkerungsplus dürfen alle anderen Teile der Quadratestadt ebenfalls erwarten - mit Ausnahme von Friedrichsfeld, dessen Bevölkerung prozentual sogar recht deutlich um 5,62 Prozent schrumpfen wird.

In absoluten Zahlen sind das 303 Einwohner weniger, und zwar vor allem in der mittleren Altersgruppe der 35- bis unter 65-Jährigen (minus 290) und der jungen Menschen bis unter 25 (minus 51). Leicht anwachsen wird demnach in Friedrichsfeld die Zahl der über 65-Jährigen (plus 37). Die Zahlen zeigen: Der Vorort wird am wenigsten von den erwarteten sogenannten Zuwanderungsgewinnen profitieren, und hat zugleich am wenigsten Wohnungsneubau für zuziehende Einwohner anzubieten.

Mehr Zu- als Abwanderer

Denn die Prognose, die Ellen Schneider und ihre Kollegen erarbeitet haben, geben vor allem die erhofften Effekte begonnener oder in naher Zukunft geplanter Wohnungsbauprojekte wieder. Für den Lindenhof zum Beispiel (plus 11,30 Prozent oder 1486 Menschen) spielt da natürlich das Glücksteinquartier mit seinem attraktiven Wohnungsangebot eine Rolle. Hier sind die Bevölkerungszahlen seit 2007 bereits stark angestiegen, vor allem, weil junge Familien in das grüne und gleichzeitig citynahe Wohnquartier drängen.

Woher kommen aber all' diese Menschen in einer überalternden Gesellschaft, in der die Zahl der Sterbefälle inzwischen seit Jahrzehnten deutlich über der Zahl der Geburten liegt? Die sogenannten Außenwanderungsbewegungen geben hier Aufschluss: Einwanderer aus Polen, Bulgarien und Rumänien sind es, die seit einigen Jahren mit großem Abstand vor Italienern, Kroaten und Gambiern in die Stadt kommen. Insgesamt ziehen jährlich (Stand 2014) 3431 mehr Menschen nach Mannheim (26 683) als aus der Stadt wegziehen (23 250). In diesen Zahlen von 2014 sind auch Flüchtlinge (zum Beispiel 128 Syrer) enthalten. Zum Vergleich: Aus Heidelberg zogen im selben Zeitraum 636 Menschen nach Mannheim.