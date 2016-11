Wolfgang Raufelder tot in Brühl aufgefunden

Das Bild entstand im Dezember 2015 01.12.15 im Foyer des "Mannheimer Morgen" im Vorfeld der Landtagswahl 2016. © Markus Prosswitz / masterpress

Brühl/Mannheim. Was sich bereits seit Montagmorgen als Gerücht verbreitete, ist nun offiziell bestätigt: Bei dem Toten, der am Morgen am Rheinufer in Brühl gefunden wurde, handelt es sich "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um den Mannheimer Grünen-Politiker und Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mit. Ein Fremdverschulden schließen die Behörden nach Obduktion des Leichnams durch das rechtsmedizinische Institut Heidelberg aus. Das endgültige Ergebnis der DNA-Analyse sei noch nicht bekannt.

Laut Polizei entdeckte ein Passant den Leichnam gegen 7.40 Uhr am Rheinufer unweit der Brühler Kollerfähre. Der Leichnam wies nach Informationen dieser Zeitung Brandwunden auf. Polizei und Rettungskräfte seien wegen einer "brennenden Person" gerufen worden.

Der 1957 in Mannheim-Friedrichsfeld geborene Politiker Raufelder war 2004 zum Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Mannheimer Gemeinderat gewählt worden. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2007 in Mannheim erzielte er 13,4 Prozent der Stimmen. Nachdem Raufelder bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2006 nicht gewählt wurde, kandidierte er 2011 erneut und gewann mit 29,6 Prozent das Direktmandat im Wahlkreis Mannheim II. Bei der Landtagswahl 2016 konnte Wolfgang Raufelder im Mannheimer Süden seinen Erfolg von 2011 wiederholen und gewann das Direktmandat. Er hinterlässt seine Frau, eine Tochter und einen Sohn. (pol/dls)