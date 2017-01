„Wir wollen 30 Millionen Euro nicht in einen Parkplatz versenken“

Auf Schautafeln, in Gesprächen und bei einer Fragerunde informierte die Stadt am Donnerstagabend über den anstehenden Umbau der Planken. Rund 80 Besucher kamen ins Stadthaus.

Die Zeit läuft, Anfang März beginnt abschnittsweise der Umbau der gesamten Planken. Geschäfte, Arztpraxen, Cafés, Passanten, Anwohner und RNV-Kunden - die Baustelle wird viele Einrichtungen und viele Menschen betreffen. Darum informierte die Stadt am Donnerstagabend öffentlich in einer Bürgerversammlung und beantwortete Fragen der rund 80 Besucher. Hier Fragen und Antworten im Überblick.

Wie geht die Stadt mit dem Lieferverkehr auf den Planken um?

Die Planken sind eine Fußgängerzone - eigentlich. Dennoch fahren viele Autos, etwa Taxen oder Lieferfahrzeuge, hier herum. Was will die Stadt dagegen tun, fragte Wolfgang Ockert. "Die Zustände sind zum Teil unhaltbar", bestätigte Klaus Elliger, Mannheims oberster Stadtplaner. Eine Delegation habe sich Ideen in Kopenhagen geholt, etwa versenkbare Poller als Absperrung. Noch gebe es eine Menge Fragen, "aber wir wollen nicht 30 Millionen Euro in den größten Parkplatz Mannheims versenken", sagte Elliger - es soll also etwas geschehen. Auch während der Bauarbeiten soll der Lieferverkehr kontrolliert werden, damit die Planken nicht "verstopfen".

Was passiert mit den Brezelhäuschen?

Die Zukunft der Brezelhäuschen ist noch offen. "Sie gehören zwar grundsätzlich zu den Planken, aber nicht in ihrer Form wie heute als angemalte Sperrholzbuden", sagte Klaus Elliger. Eine Regelung gebe es aber noch nicht, die werde jetzt unabhängig von den Arbeiten gesucht.

Wird dafür gesorgt, dass das Pflaster dauerhaft gut aussieht?

"Auf der Breiten Straße haben wir da teures Lehrgeld bezahlt", sagte Klaus Elliger. Für die Planken habe man die Steine darum extra lange getestet und sich dann erst für einen Typ entschieden. Allerdings hätten alle Gespräche mit Experten gezeigt, dass es am Ende auf die regelmäßige Reinigung ankomme.

Wenn keine Bahnen fahren während der Bauzeit, wäre da nicht ein Shuttle-Service möglich?

Tatsächlich habe er das auch gedacht, sagte Marcus Geithe, Geschäftsführer der MVV Verkehr, auf die Frage von Irmtraud Kochte. Allerdings funktioniere das nicht, weil die Busse über Freßgasse und Kunststraße fahren müssten, wo aber oft zu viel Verkehr sei, weswegen kein Verkehr nach Fahrplan möglich sei. Zudem wäre der Zustieg zu den Bussen auch nicht barrierefrei möglich. "Wir mussten uns leider dagegen entscheiden."

Gibt es einen Ersatzfahrplan der RNV für die Zeit der Sperrung?

Ja, die RNV hat für die neun Monate von März bis November dieses Jahres, wenn die Bahnen nicht durch die Planken fahren können, Faltblätter, Flyer und einen neuen Liniennetzplan erstellt, der an Haltestellen aushängt und vielerorts ausliegt. Geithe: "Wir fahren dann genauso wie sonst am Stadtfest."

Wie viele Bäume müssen wegen des Umbaus gefällt werden?

Diese Frage stellte Karlheinz Paskuda von der Initiative S.O.S. Stadtbaum. "Es werden 19 Bäume gefällt", sagte Klaus Elliger, "und durch 19 Neupflanzungen ersetzt." 16 der Neuen sollen wieder Linden sein, bei den drei übrigen am Plankenkopf stehe die Baumart noch nicht fest.

Wie realistisch ist es, dass die Arbeiten wirklich im Zeitplan bleiben?

"Wir haben da viele Erfahrungswerte von anderen Baustellen", sagt Oliver Sachs, Tiefbauleiter der Stadt, "und unser Ziel ist es, auf jeden Fall das Enddatum halten zu können." Wenn es also zwischendurch an einer Stelle Verzögerungen gebe, dann werde man das an anderer Stelle versuchen auszugeichen. Im Frühjahr 2019 solle jedenfalls alles fertig sein. (Von Heiko Brohm)