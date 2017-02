„Wollen Armut sichtbar machen“

632 Menschen - das war der Höchststand an Essensgästen, den die Vesperkirche an einem Tag zu verzeichnen hatte. Gestern zogen die Leiter aus der evangelischen Kirche und der Diakonie nach fünf Wochen harter Arbeit Bilanz.

"Die Gäste, die hier herkommen, gehören auch zur Stadtgesellschaft", erklärt Ralph Hartmann, Dekan der evangelischen Gemeinde Mannheims bei seiner Schlussbilanz in der Konkordienkirche. Die Pfarrerin der City-Gemeinde Hafen-Konkordien, Ilka Sobottke, ergänzt: "Um es zugespitzt zu sagen: Die Vesperkirche ist eine Zumutung für die Stadt".

Präsenz mitten in der Stadt

Über 9000 Gäste – die Vesperkirche 2017 Die Vesperkirche fand zum 20. Mal statt. Insgesamt waren in diesem Jahr 368 ehrenamtliche Helfer beteiligt.

beteiligt. Der Tageshöchststand lag 2017 bei 632 Gästen . Mehr als 9000 besuchten insgesamt die Vesperkirche.

. Mehr als 9000 besuchten insgesamt die Vesperkirche. In diesem Jahr wurden circa 16 000 Essen herausgegeben.

herausgegeben. Der Anteil junger und psychisch kranker Gäste sowie Besuchern mit Migrationshintergrund steigt an.

sowie Besuchern mit Migrationshintergrund steigt an. Außerdem steigt die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung .

. 120 Beratungen zur Wohnungssuche fanden statt. Die Hälfte dieser Gäste ist wohnungslos. 33 davon sind unter 35 Jahre alt. jor

Denn viele Menschen sprächen Sobottke darauf an, warum die Vesperkirche in der Innenstadt veranstaltet wird und nicht außerhalb der Stadt. Das Klientel passe nicht in die Quadrate. So etwas ärgert die Pfarrerin. "Die eigentliche Zumutung ist die Armut selbst! Deshalb ist es wichtig, dass wir hier, mitten in der Stadt, sind und Präsenz zeigen", sagt Sobottke und Hartmann ergänzt: "Wir wollen Armut auch für alle sichtbar machen."

Das Motto der diesjährigen Vesperkirche lautet: "Himmel". "Unser Auftrag ist, den Himmel auf die Erde zu bringen", so Hartmann. Das sei auch gelungen. Denn man habe hier zeitweise in einer Utopie gelebt. All das sei jedoch nicht möglich gewesen, hätte es die vielen Helfer nicht gegeben. Der Direktor des Diakonischen Werks, Matthias Weber, lobt zudem die Organisation: "Die Vesperkirche war eines meiner ersten Erlebnisse hier und ich habe gestaunt, wie gut das alles organisiert worden ist."

Mit dabei war auch der ehrenamtliche Arzt Dr. Johannes Hechler Er kann selbst nicht mehr genau sagen, wie lange er schon mit von der Partie ist. "Es müssten mindestens zehn Jahre sein." Doch dieses Jahr sei besonders gewesen. Denn die Johanniter hatten die Idee, eine ambulante Arztpraxis zur Verfügung zu stellen. "Die Praxis ist ein Gewinn", erklärt Hechler. "Wir hatten Licht, beheizte Räume und vor allem war es sehr hygienisch." So sei es auch möglich gewesen, ein offenes Bein der Heilung ein gutes Stück näher zu bringen.

Krankenversichert seien hier viele nicht. Sie könnten sich daher oft keine Medikamente leisten. "Außerdem machen sie sich damit ungewollt rechtsbrüchig", erklärt Marie-Louise Uhrig von der Wohnungsnotfallberatung Haus Bethanien. Das Ausfüllen von Amtsanträgen ist notwendig, um versichert zu sein. Diese seien jedoch so kompliziert, dass das viele nicht alleine schafften.

Dieses Jahr sei es auch das erste mal vorgekommen, dass jemand in der Vesperkirche verstorben sei. Offenbar habe er einen Herzstillstand gehabt, so Sobottke. "Wir waren aber froh, dass er hier gestorben ist und nicht auf der Straße oder in seinem Zimmer, wo man ihn womöglich lange nicht gefunden hätte."