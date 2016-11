„Wollen Sicherheitsempfinden der Bürger verbessern“

Blick vom Kaufhof-Gebäude auf den Paradeplatz: Hier will die Verwaltung das Trinken von Bier, Wein und Schnaps verbieten.

77 Prozent der Mannheimer wollen dem Bürgerbarometer zufolge ein Alkoholverbot auf dem Paradeplatz. Im Interview spricht Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU) über die Wirksamkeit einer solchen Regelung, rechtliche Schwierigkeiten und Hilfsangebote für Trinker.

Herr Specht, eine deutliche Mehrheit wünscht sich ein Alkoholverbot auf dem Paradeplatz. Sie auch?

Christian Specht: Wir als Verwaltung befürworten ein auf bestimmte Orte begrenztes Verbot, wenn an solchen Orten durch übermäßigen Alkoholkonsum vermehrt und wiederholt Ordnungswidrigkeiten und Ordnungsstörungen begangen werden. Der Paradeplatz ist ein solcher Ort. Wir wollen dort das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger verbessern und diesen öffentlichen Raum wieder für alle attraktiv machen.

Christian Specht Seit mehr als elf Jahren ist Christian Specht (CDU) als Bürgermeister unter anderem für die Themen Sicherheit und Finanzen zuständig. Davor war er Direktor des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar.

Seit 2007 ist der Jurist auch Erster Bürgermeister und damit Stellvertreter von Oberbürgermeister Peter Kurz.

Specht wurde am 20. Juli 1966 auf dem Waldhof geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere in Mannheim?

Specht: Das müsste man im Detail auswerten. Auf dem Paradeplatz ist der Handlungsdruck am größten. Für andere Flächen gibt es derzeit keine konkreten Überlegungen.

Damit Sie ein Verbot verhängen können, muss die grün-schwarze Landesregierung erst das baden-württembergische Polizeigesetz ändern. Welche Signale bekommen Sie dafür aus Stuttgart?

Specht: Die Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag erklärt, dass sie Städten die Möglichkeit geben will, an ausgewählten Plätzen ein Alkoholkonsumverbot zu verhängen. Wir und andere Städte hoffen, dass die Gesetzesänderung spätestens im nächsten Jahr kommt.

Bislang setzen die Gerichte ja recht hohe Hürden. Freiburg musste sein Alkoholverbot für bestimmte Innenstadtbereiche vor ein paar Jahren zurücknehmen. . .

Specht: Die bisherige Rechtsprechung erlaubt den Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit. Das sehen wir auch als unproblematisch, wenn Menschen beispielsweise ihr Bier auf dem Stadtteilfest oder ihren Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken - schließlich geht es bei einem solchen Verbot ja immer auch um die Verhältnismäßigkeit. Wenn wir heute allerdings jemandem auf dem Paradeplatz sein Bier wegnehmen wollen, weil er durch den Alkoholkonsum Ordnungswidrigkeiten oder eine Ordnungsstörung begangen hat, dann geht das nur, wenn wir ihm dies auch nachweisen können. Das ist ziemlich schwierig.

Sozialarbeiter sagen immer wieder, dass ein Verbot an einem Ort das Problem nicht löst, sondern die Trinker nur verdrängt.

Specht: Ich stimme ihnen zu. Es geht nicht nur um Verbote, sondern auch darum, gleichzeitig für die Betroffenen Hilfsangebote zu schaffen. Übermäßiger Alkoholkonsum ist ein gesellschaftliches Problem, das wir auf mehreren Ebenen angehen müssen.

Wie?

Specht: Zum einen durch Aufklärung über die mit Alkoholmissbrauch verbundenen Gefahren, worüber schon früh in den Schulen gesprochen werden sollte. Zum anderen - und das haben wir in Mannheim ja bereits - durch Hilfsangebote für Alkoholabhängige. Zudem prüfen wir aktuell die Einrichtung eines Raumes, in dem Trinker ihren Alkohol konsumieren können, dort aber auch Hilfe zur Bewältigung ihrer Sucht bekommen.

Wie in Dortmund, wo die Stadt eine frühere Gaststätte umfunktioniert hat, um so Trinker von der Straße zu holen. Wo soll der Raum eingerichtet werden?

Specht: Der "Runde Tisch Drogen", unter Federführung des Fachbereichs Gesundheit, erarbeitet derzeit ein Konzept, das sich mit solchen Fragen beschäftigt. Die Fachleute haben sich dazu auch Einrichtungen in anderen Städten angesehen.

Wann wird das Konzept vorliegen?

Specht: Geplant ist, dass der Gemeinderat noch in diesem Jahr mit dem Thema befasst werden soll.

Ein solcher Raum könnte aber auch verstärkt Trinker aus der Umgebung nach Mannheim ziehen, oder?

Specht: Meines Wissens war das bei den Einrichtungen in den anderen Städten nicht der Fall.

Nochmal zum Alkoholverbot. Die Bürger sind offenbar nicht so richtig überzeugt davon, dass die Stadt ein solches Verbot auch wirksam durchsetzen könnte. . .

Specht: Das Verbot wäre ja nicht flächendeckend, sondern wie gesagt auf bestimmte Bereiche begrenzt. Und die könnten wir gemeinsam mit der Polizei dann auch kontrollieren.