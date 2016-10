Besonderer Kinoabend gestern im CinemaxX: Regisseur Dani Levy (bekannt durch "Alles auf Zucker") präsentierte mit einigen Darstellern seine neue Komödie "Die Welt der Wunderlichs", die in Mannheim spielt und auch zum großen Teil hier gedreht wurde. Neben Levy (mit blauem Sakko) waren seine Hauptdarstellerin Katharina Schüttler ("Unsere Mütter, unsere Väter") sowie die ebenfalls mitwirkenden Christiane Paul, Martin Feifel und Steffen Groth gekommen und ließen sich von den Fans bejubeln. Die ebenfalls angekündigte Hannelore Elsner hatte kurzfristig absagen müssen. Levys Film erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Mutter Mimi Wunderlich (Schüttler), die ihren anstrengenden Verwandten und Bekannten entkommen will und in einer Castingshow ihre große Chance sieht. imo (Bild: Blüthner)