Würfel voller toller Ideen

Heute werden die Einladungen verschickt: Am Montag, 24. Oktober eröffnet das Stadtmarketing die "Allee der Innovationen". Bis Anfang Dezember präsentieren 18 Mannheimer Unternehmen und Institutionen entlang der Augustaanlage auf großen, grafisch modern und ansprechend gestalteten Würfeln mit jeweils drei Metern Seitenlänge Erfindungen aus der Quadratestadt.

Termin und Ort sind bewusst gewählt - denn Ende Oktober wird im "Palazzo" der Marketingpreis der Metropolregion verliehen, mit einem Sonderpreis für Innovationen.

Gleich positive Resonanz

Die Teilnehmer ABB: weltweit erster kollaborativer Zweiarm-Roboter Bilfinger: Technologie zum Biegen von Rohrleitungen Bombardier: Primove, induktive Stromübertragung für Busse Caterpillar: Modular Power Plant, ein Kraftwerk im Baukasten-Prinzip Conias (Start-up): Risikoabschätzung per Computer Friatec: erstes Brennstoffzellenkraftwerk der Megawatt-Klasse IOXP (Start-up): Datenbrillen helfen bei Reparatur unbekannter Geräte John Deere: Parallel-Fahrsystem "AutoTrac" bringt GPS in Traktor Kunsthalle: Geburtsort der Kunstrichtung "Neue Sachlichkeit" Mannheimer Schiffahrtsverein, Hafengesellschaft u.a.: Liberalisierung der Rheinschifffahrt durch die Mannheimer Akte 1868 Kurpfälzisches Kammerorchester: Mannheimer Schule. Daimler AG/Mercedes-Benz Werk Mannheim: Future Bus mit CityPilot MVV Energie: eines der größten Fernwärmenetze Europas Verlag Edition Panorama: weltweit erste Bücher im Vertikal Format Roche: Accu-Chek Blutzuckermessgeräte für Zuhause, Insulinpumpen Stadt Mannheim: Mannheimer Erklärung zur Gleichberechtigung TÜV Süd: 1866 gegründete "Gesellschaft zur Überwachung und Versicherung von Dampfkesseln" Universitätsmedizin: Kypho-IORT, neue Methode zur Behandlung von Wirbelsäulen-Metastasen. pwr [mehr...]

Bei den Planungen dafür entstand auch im Frühsommer die Idee zur "Allee der Innovationen" (wir berichteten). "Ich war überrascht, wie schnell ich positive Resonanz bekommen habe", so Karmen Strahonja, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, die das Konzept entwickelte: "Oft wurde ich gefragt: Warum haben wir das nicht längst?"

Benz, Drais, Lanz - Mannheim sei seit Jahrzehnten Ausgangspunkt von Erfindungen, und zwar bis heute, so Strahonja: "Wir sind ja nicht bei Auto und Fahrrad stehengeblieben, es ging und geht immer weiter, bis heute. Das zeichnet diese Stadt aus", erklärt die Geschäftsführerin. Dabei seien "manche Dinge längst so alltäglich, dass wir uns nicht mehr bewusstmachen, dass sie aus Mannheim kommen", andere noch völlig unbekannt. Sie will mit der "Allee der Innovationen" nun "der Erfinderstadt Mannheim ein Gesicht geben".

Der Spruch dafür lautet "In Mannheim wird die Zukunft gemacht" - und das Wort "gemacht" verwenden Strahonja und ihr Team bewusst. "Die Mannheimer zeichnet aus, dass sie wirklich etwas anpacken, etwas umsetzen", begründet das Strahonja: "Man ist hier bodenständig und stolz darauf, dass auch etwas geschafft wird!"

Wenngleich das Benz-Denkmal am Anfang der "Allee der Innovationen" steht, soll sie sich bewusst nicht nur auf industrielle Produkte beziehen. Zwei ganz junge Firmen repräsentieren die äußert aktive Gründerszene. Zudem waren dem Stadtmarketing Ideen auf gesellschaftlich-kulturellem Gebiet wichtig, die von hier den Siegeszug um die Welt antraten. So wurde der Kunstbegriff der "Neuen Sachlichkeit" in Mannheim geprägt, und ohne das hier abgeschlossene Abkommen wäre der Rhein nicht seit 1868 für alle Anrainerstaaten ohne Zölle frei befahrbar.

Außer Text-Tafeln wird es drei Exponate geben, einen hochmodernen Traktor von John Deere, ein biegbares Rohr von Bilfinger und ein überdimensionales, vertikales Buch.

Pendler, Gäste und Leute, die nach Mannheim zum Einkaufen fahren, will das Stadtmarketing ebenso ansprechen wie Einheimische: "Es geht uns auch darum, dass die Mannheimer stolz auf ihre Erfinderstadt sind!", so Strahonja. Die Aktion sei sicher hilfreich, Investoren, Fach- und Führungskräfte wie Gründer für die Stadt zu interessieren. Begleitend soll es eine Broschüre, einen Internetauftritt und Pressereisen sowie gezielte Aktionen in anderen Städten geben. "Ich kann mir auch vorstellen, dass man die Allee künftig jährlich macht - Erfindungen zum Präsentieren gibt es genug", so Strahonja.