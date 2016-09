Bloggerin Christine Neder bei ihrem Besuch in Mannheim - hier auf der Reißinsel.

Christine Neder (31) ist Autorin, Redakteurin, Kolumnistin, Bloggerin - und vieles mehr. Seit neun Jahren schreibt sie auf ihrer Webseite www.lilies-diary.com unter anderem über ihre Reisen, bei denen sie bereits auf allen fünf Kontinenten unterwegs war: ob Fernreise oder Städtetrip. Drei Monate lang schlief sie in Berlin als Couch-Surferin jede Nacht in einer anderen Wohnung. Vor Kurzem hat sie Mannheim besucht und darüber geschrieben. Ihre Bilanz nach ihrem Aufenthalt in der Quadratestadt: "Ich wusste gar nicht, wie schön die Stadt ist."

Frau Neder, Sie waren in Asien, Afrika, Amerika unterwegs, kurz: in der ganzen Welt. Warum haben Sie sich dafür entschieden, Mannheim zu besuchen und darüber zu schreiben?

Christine Neder: Ich war ja nicht nur in Mannheim, ich war in ganz Baden-Württemberg. Unter dem Motto "Sterne des Südens" war meine Mission, die neun Kreisstädte des Bundeslandes kennenzulernen. Dafür gab es mehrere Gründe. Der erste ist, dass ich aus Bayern komme und meine Familie immer nur dort Urlaub gemacht hat. Und jetzt bin ich überall in der Welt unterwegs, aber kenne mein eigenes Land nicht. Das wollte ich ändern.

Christine Neder Christine Neder, Jahrgang 1985, verdient mit Reisen ihr Geld .

. Seit neun Jahren schreibt sie über ihre Erlebnisse in dem Internetblog lilies-diary.com .

. Bekannt wurde Christine Neder unter anderem durch die Veröffentlichung zweier Bücher - "90 Nächte, 90 Betten" und "40 Festivals in 40 Wochen" . Zudem schrieb die gebürtige Schweinfurterin bereits für das Zeitmagazin, Zeit Online, den Unispiegel und Die Welt.

Ihr Bericht über Mannheim findet sich im Internet auf www.lilies-diary.com/mannheim-sehenswuerdigkeiten. (ucn)

In Ihrem Blog loben Sie Mannheim in den höchsten Tönen. Hand aufs Herz: Was hat Ihnen nicht gefallen?

Neder: Natürlich habe ich mir nur die schönsten Orte ausgesucht und erlebt. Zum Beispiel war ich auf der Reißinsel, im Luisenpark, habe die Popakademie besichtigt und war im Café Vogelfrei. Deswegen kann ich jetzt gar nichts Negatives aufzählen. Da hätte ich wahrscheinlich länger suchen müssen (lacht).

Sie vergleichen Mannheim mit Berlin, ihrer jetzigen Heimatstadt. Warum?

Neder: Es gibt in beiden Städten eine ausgeprägte Schwulen- und Lesbenszene mit Kneipen und Clubs. Außerdem kann man prächtige Bauten bestaunen, und Mannheim hat genauso ein "Klein Istanbul" wie wir es in Berlin mit Neukölln haben.

Wer hat Ihnen etwas über Mannheim erzählt?

Neder: Ich habe vorher natürlich meine Facebook Community gefragt, was man in Mannheim Tolles tun kann - und habe vom Land Baden-Württemberg Tipps und Informationen bekommen. Außerdem war eine Freundin von mir schon öfters dort und konnte mir auch etwas erzählen. Ehrlich gesagt, ich wusste ganz wenig von Mannheim, ich habe die Stadt nur mit den Söhnen Mannheims und der Popakademie verbunden. Deswegen war ich echt überrascht, wie schön sie ist - vor allem, wenn man ganz unvoreingenommen dorthin geht und überhaupt keinen Plan hat.

Wie lange waren Sie in Mannheim?

Neder: Ich war tatsächlich nur 24 Stunden dort. Ja, das ist ziemlich wenig (lacht), aber ich glaube, ich habe meine Zeit in Mannheim optimal genutzt.

Sie haben auch eine Liste online gestellt, auf der man in Songs von Absolventen der Popakademie reinhören kann.

Neder: Ja, die Liste habe ich direkt von der Mannheimer Popakademie bekommen, sowie eine exklusive Führung durch das Gebäude am Hafen. Das war megaspannend, wenn damals auch leider gerade nicht so viel los war. Aber in einem Proberaum saßen noch Leute, und oben haben welche Tonaufnahmen gemacht, dabei hat man schon ganz viel gehört.