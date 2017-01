Zedwitz geht in Ruhestand

Zum 1. September steht ein Wechsel im Pfarrhaus von Heilig Geist an. Der katholische Pfarrer Klaus Zedtwitz (Bild) wird in Ruhestand gehen. Mit dieser Nachricht hat der seit 2006 für die drei Pfarreien Heilig Geist (Oststadt), St. Peter (Schwetzingerstadt) und St. Pius (Neuostheim) mit Maria Königin (Neuhermsheim) zuständige Seelsorger, seine Gottesdienstgemeinde am Wochenende überrascht. Der 66-jährige Geistliche hält den Zeitpunkt für günstig: "Da hier in Heilig Geist das Zentrum für katholische Kirchenmusik entstehen soll und sich gleichzeitig die Chance ergab, dass ein mit der Kirchenmusik bestens vertrauter Priester nach Mannheim wechseln könnte, habe ich Erzbischof Stephan Burger gebeten, mich von meinen Aufgaben in der Seelsorgeeinheit Johannes XXIII. zu entpflichten".

Seine Nachfolge als Kooperator der Kirchengemeinde Johannes XXIII. wird Pfarrer Dietmar Mathe, derzeit Leiter der Seelsorgeeinheit Appenweier-Durbach, antreten. Dekan Karl Jung: "Der Erzbischof hat der Bitte meines sehr geschätzten Mitbruders und Freundes um Versetzung in den Ruhestand Anfang September 2017 entsprochen."

Seine Gemeinde übergibt Zedtwitz "mit einem guten Gefühl", wie er betonte: "Da Sie, liebe Gemeindemitglieder, mir in den letzten zehn Jahren ans Herz gewachsen sind, freue ich mich über die gute Lösung für meine Nachfolge " Zedtwitz ist davon überzeugt: "Er wird sich hier bei uns ebenso wohlfühlen wie ich." Es werde ein fließender Übergang für die Seelsorger und die Gemeindemitglieder. Denn der scheidende Priester wird noch bis Ende Oktober 2017 vor Ort sein. schu (Bild: bh)