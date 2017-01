Zehn Männer und Frauen erliegen ihrer Heroinsucht

Nach einem Tiefstand im Jahr 2015 geht die Kurve der traurigen Statistik wieder nach oben: Zehn Menschen sind 2016 in Mannheim direkt durch den Konsum von Drogen gestorben - im Jahr davor waren es vier weniger. Das teilt der Drogenverein mit. Die Stadtverwaltung prüft unterdessen, einen Konsumraum für Heroinabhängige einzurichten. Dafür müsste das Land allerdings erst eine Rechtsverordnung erlassen. Denn im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es solche Räume in Baden-Württemberg derzeit nicht.

Die Zahl der Drogentoten in Mannheim bewegte sich in den vergangenen Jahren zwischen sechs und 14 (siehe Grafik). Die landesweite Statistik will das Innenministerium im Februar veröffentlichen - im ersten Halbjahr 2016 hatte es aber eine deutliche Zunahme gegeben. Die 92 Drogentoten waren 30 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

"Rückzugsort" statt Tiefgarage

Konsumräume – gesetzliche Grundlagen Im Jahr 2000 hat der Bund ein Rahmengesetz erlassen, dass den Ländern eine Rechtsverordnung zur Einrichtung von Drogenkonsumräumen ermöglicht (Paragraf 10a Betäubungsmittelgesetz). Einige Bundesländer haben davon Gebrauch gemacht. Die Internetseite www.drogenkonsumraum.net der Deutschen Aids-Hilfe listet 23 solche Räume auf, unter anderem in Frankfurt, Berlin, Hamburg und mehreren Städten Nordrhein-Westfalens. Das Gesetz nennt zehn "Mindeststandards", die bei solchen Räumen zu beachten sind. So muss unter anderem eine medizinische Notfallversorgung gewährleistet sein, es werden für die Räume aber auch "ausstiegsorientierte" Therapie- und Beratungsangebote gefordert. Das Gesetz verlangt darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden, "um Straftaten im unmittelbaren Umfeld der Drogenkonsumräume soweit wie möglich zu verhindern". imo

Bei den zehn Opfern in Mannheim handelt es sich nach Angaben von Philip Gerber, dem Geschäftsführer des Drogenvereins, um Männer und Frauen, die entweder Heroin konsumiert haben oder mit einem Ersatzstoff wie Methadon behandelt wurden. Gestorben sind sie alle nach Heroininjektionen, oft in Verbindung mit der Einnahme von Schlaf- und Schmerzmitteln oder Alkohol. Das Durchschnittsalter lag bei knapp 40 Jahren, es handelte sich also um langjährige Konsumenten. Die meisten von ihnen starben in ihrer Wohnung. Genau das sei das Problem, so Gerber: Im Zweifel sei keiner da, der Hilfe holen könne.

Auch deshalb hält er die Einrichtung eines Konsumraums für sinnvoll. Hier können sich Heroinabhängige unter hygienischen Bedingungen einen Schuss setzen - die Drogen müssen sie natürlich selbst mitbringen. Die Idee eines solchen Raumes war auch bereits im Sicherheitskonzept aufgetaucht, das Oberbürgermeister Peter Kurz und Polizeipräsident Thomas Köber im Herbst vorgestellt hatten (wir berichteten). Das Angebot ist nicht zu verwechseln mit dem Aufenthaltsraum für Trinker, den die Stadt ebenfalls einrichten will und dafür bereits die Zustimmung des Gemeinderats hat.

Die Verwaltung bekräftigt ihr Interesse an einem Drogenkonsumraum. "Wir befürworten das und erachten das für sinnvoll", sagt Dennis Baranski, Sprecher des zuständigen Dezernats von Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Die Abhängigen müssten nicht mehr in Tiefgaragen, um ihre Drogen zu konsumieren, sondern hätten einen "geschützten Rückzugsort". Hier würden sie mit sauberen Spritzen versorgt, die Sozialarbeiter hätten einen noch besseren Zugang. "Wir müssen über die Landesregierung auf eine Verordnung hinwirken, die das gestattet." Aktuell liefen lediglich Gespräche zwischen Fachbereich Gesundheit, Drogenverein und Polizei. "Das Thema wird auch in anderen Städten in Baden-Württemberg diskutiert", sagt Baranski.

Die Polizei will die Sache derzeit nicht weiter bewerten. "Wir sind in die Überlegungen eingebunden", sagt Sprecher David Faulhaber lediglich. "Wir weisen darauf hin, dass es dafür erst eine Rechtsverordnung geben müsste."

600 Plätze für Therapien

Schätzungen von Polizei und Drogenverein gehen von rund 1700 Heroinabhängigen in der Stadt aus. Der Drogenverein betreut rund 650 von ihnen, viele werden mit Ersatzstoffen behandelt, wie Philip Gerber berichtet. In Mannheim gibt es nach seinen Angaben 600 Plätze für Therapien mit Ersatzstoffen - beim Zentralinstitut für Seelische Gesundheit und in privaten Praxen.

Der Drogenverein, der von der Stadt Mannheim und vom Land Baden-Württemberg finanziert wird und ein Budget von jährlich rund 1,4 Millionen Euro hat, kümmerte sich im vergangen Jahr um rund 1300 Personen. Beim Großteil der Fälle gehe es um eine Heroinsucht, so Gerber, andere Abhängige nähmen aber auch Drogen wie Amphetamin, Kokain oder Marihuana. Unter den Menschen, die sich 2016 zwecks Beratung neu an den Drogenverein wandten, bildeten Gerber zufolge die Marihuana-Konsumenten die größte Gruppe.