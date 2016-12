Zeit für ein warmes Gericht

Adler-Stadionsprecher Udo Scholz sitzt jeden Tag zum Mittagessen mit am Tisch der Kindervesperkirche auf dem Waldhof. © Tröster

Udo Scholz sitzt auf einem Hocker. Direkt am Eingang der Jugendkirche auf dem Waldhof. "Das ist mein Platz", sagt er. Von dort hat er einen guten Überblick über die "Kindervesperkirche - und "seine Schäfchen". Er sieht, wer kommt. Er sieht, wer geht. Und in den Augen der vielen Kinder, ihrer Eltern und Lehrer sieht er das, was ihm das Herz erfüllt - und was ihn in seinem Tun bestärkt: Freude, Glück, Dankbarkeit.

Die bis zu 150 Kinder, die zwischen dem ersten und dritten Advent pro Tag ins Gotteshaus am Speckweg strömen, verspüren häufig keine Freude, kein Glück, keine Dankbarkeit. Sie zählen zu den etwa 8500 in Mannheim sozial abgehängten Kindern, wie Stadtjugendpfarrer Bernd Brucksch erläutert. In der Kindervesperkirche vergessen sie für einige Momente, dass sie in einer armen Familie leben. Sie lassen sich nicht nur das Mittagessen schmecken, sondern freuen sich, Teil eines Ganzen zu sein, in ihren Bedürfnissen ernst genommen zu werden.

Das "soziale Gewissen" der Adler

9. Kinder-Vesperkirche Mit Kartoffelsuppe und Dampfnudeln startete die 9. Mannheimer Kinder-Vesperkirche vor einer Woche. Dekan Ralph Hartmann eröffnete die Aktion in einem Gottesdienst, bei dem auch Schüler mitwirkten. Die KinderVesperkirche dauert bis zum 11. Dezember und ist täglich von 11 bis 14.30 Uhr geöffnet. Am ersten Tag der Kinder-Vesperkirche kamen rund 140 Schüler in die Jugendkirche. Allein die Johannes-Gutenberg-Schule war mit allen ihren sieben Klassen dabei. Die Jugendkirche, in der die Aktion stattfindet, sei "wie ein Anker für uns", sagte Schulleiterin Sylvia Keßler. Bis zum 11. Dezember werden täglich 140 Kinder erwartet, für die das Team ein Mittagessen, Spiel- und Bastelangebote bereithält. Der Anlass der Aktion ist bedrückend, doch mit den vielen jungen Gästen freut sich auch Udo Scholz von "Adler helfen Menschen", dass wieder Kinder-Vesperkirchen-Zeit ist. Denn für die Gäste ist dies auch eine Zeit des Wiedersehens. dv/ena

Ins Leben gerufen wurde die Kindervesperkirche 2008, finanziell unterstützt wird sie von den Eishockey-Adlern beziehungsweise über deren gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen". Auch Sponsoren und Partner des Klubs engagieren sich. "Gesellschafter Daniel Hopp, Geschäftsführer Matthias Binder und ich haben uns damals überlegt, in welchem Bereich wir Gutes tun können. Der Verein wollte etwas zurückgeben", erklärt Udo Scholz.

Der gebürtige Sauerländer ist bei den Adlern vieles: Stadionsprecher, Kultfigur - aber auch das soziale Gewissen des Klubs. Scholz übergibt nicht einfach nur einen Scheck, sondern er begleitet die Aktion der Evangelischen Kirche, ist jeden Tag zwischen 10 und 15 Uhr vor Ort. Er macht, tut, delegiert, organisiert.

"Für die Kinder ist das ein Tag der Freude. Sie sehen, dass sie akzeptiert werden", sagt er. Einige Beobachtungen gehen ihm besonders nah: "Ihre Freude, wenn sie sich ein zweites Stück Christstollen holen dürfen, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Tee probieren. Ein Schulbrot oder ein warmes Mittagessen - diese Dinge sind keine Selbstverständlichkeit für sie."

Jugendpfarrer Bernd Brucksch nennt die enge Zusammenarbeit mit den Adlern "eine der gelungensten Kooperationen zwischen kirchlichem und diakonischem Handeln eines Vereins". Diese beinhaltet nicht nur die Kindervesperkirche, wenn jeweils ganze Schulklassen zum Essen und zu einem bunten Programm eingeladen werden.

Auch im Sommer schauen die Adler beim Thema Kinderarmut nicht weg. Sie veranstalten zwei Freizeiten - einmal geht's an den Bodensee, einmal an die Nordsee - und das große Zeltlager in Scholz' pfälzischer Heimat Friedelsheim. Für zehn Tage kehren 50 Kinder ihrem Alltag den Rücken. Sie besuchen eine Schmiede, erfahren, wie Pferde beschlagen werden. Die Freiwillige Feuerwehr kommt vorbei, um die drei Planschbecken zu befüllen und sauber zu halten.

Es stehen Ausflüge in Freizeitparks auf dem Programm - und als Höhepunkt einer ins Adler-Training. "Wenn die Kinder aufs Eis dürfen und die Spieler kennenlernen, ist das für sie das Größte", betont Udo Scholz. Und wenn die eine Gruppe nach zehn abwechslungsreichen Tagen abreist, steht schon die nächste vor der Tür.

Bernd Brucksch kann das Engagement der Adler nicht hoch genug loben. "Das ist keine billige Promotion, sondern nachhaltiger sozialer Einsatz", unterstreicht der Jugendpfarrer. "Die Adler glauben an uns - und an unsere Sache." Die strukturellen gesellschaftlichen Probleme könne man damit zwar nicht lösen, punktuell aber etwas bewirken. Natürlich sei es frustrierend, wenn die Kinderarmut trotz Aktionen wie dieser weiter steige. Aber wenn Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft und Religion zusammenkommen und gemeinsam beten - "dann ist das einfach geil", sagt Brucksch.

Treffender hätte Udo Scholz seine Begeisterung für die Sache auch nicht ausdrücken können. Aus Sandhofen kommen gerade Frauen vom kirchlichen Handarbeitskurs vorbei. Sie bringen 300 Schals und Mützen für die Kinder mit. "Damit sie nicht frieren müssen." Scholz lächelt, weil er erkennt, dass die Aktion Kreise zieht - wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Heidelberg und Ludwigshafen sind auch schon bei der Kindervesperkirche dabei. Scholz rückt sich seinen Hocker zurecht. Er sieht in strahlende Kinderaugen. Auch morgen wieder.