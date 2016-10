Zeitplan und Kosten im Griff

Schon Ende November soll das Richtfest sein: Der Umbau des Ochsenpferchbunkers in der Neckarstadt, der seit Februar sehr aufwendig zum "Marchivum - Mannheims Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung" umgewandelt wird, "liegt komplett im Zeit- und Kostenplan". Das teilte Ulrich Nieß, der Direktor des Stadtarchivs, den Mitgliedern des Vereins der Freunde des Stadtarchivs mit. Der Umzug von Personal, Büros und 13 Kilometer Archivgut aus dem Collini-Center in die Neckarstadt läuft Anfang 2018.

"Wir planen auf Hochtouren", so Nieß. Allerdings binde der Umzug sowie die Vorbereitung der Ausstellungen, die im Marchivum stattfinden sollen, auch alle Kräfte. Daher werde es im nächsten Jahr nicht, wie üblich, im Frühjahr ein Archivfest geben, warb Nieß bei den Mitgliedern um Verständnis.

Im ersten Obergeschoss des Bunkers soll ein Dokumentationszentrum über die Zeit des Nationalsozialismus entstehen, das Erdgeschoss wird eine stadtgeschichtliche Ausstellung beherbergen. "Das geht auch nicht ohne mehr Personal", sagte Nieß mit Blick auf die Kommunalpolitik. Schließlich müssten diese zwei Flächen "gestaltet, bewacht, gesäubert" werden. Schon derzeit sei sein Team "am oberen Level" der Belastbarkeit.

Der 18,5 Millionen Euro teure Umbau wird vom Bund mit 6,6 Millionen Euro mitfinanziert. Derzeit läuft noch ein Zuschuss-Antrag beim Land über 1,5 Millionen Euro, teilte der Direktor mit. Nachdem 70 Prozent der Gewerke vergeben seien, liege man "sehr, sehr gut" im Kostenrahmen. Angelaufen ist ein Gestaltungswettbewerb für das Umfeld des Bunkers. Zudem hat, nach Abschluss der sehr aufwendigen Abrissarbeiten im Inneren des Schutzraumes, die Aufstockung begonnen. Auf den sechsgeschossigen Betonbau, der als Depot dient, werden zwei helle, lichtdurchflutete gläserne Stockwerke aufgesetzt - für die Büros der Mitarbeiter, Lesesäle und einen Vortragsraum.

Freundeskreis schiebt Projekte an

Der von Stadträtin Helen Heberer geführte Freundeskreis hat gleich mehrere Projekte angeschoben und über Spenden finanziert, damit im neuen Marchivum attraktive sowie historisch fundierte Angebote für die Besucher gemacht werden können. So erarbeitet Marco Brenneisen jetzt eine Datenbank der jüdischen Opfer des NS-Regimes, die eine wesentliche Grundlage des neuen Dokumentationszentrums im Marchivum darstellen wird.

Wie hat Mannheim 1794 ausgesehen - kurz vor der Eroberung durch die Franzosen? Das lässt sich nachempfinden an einem spannenden Computerspiel zur Stadtgeschichte, das Philip Mildner vom Lehrstuhl für Praktische Informatik der Universität Mannheim gerade mit Studierenden entwickelt. Dabei treten französische und Mannheimer Spione gegeneinander an. "Auf diese Weise kann man Geschichte gerade einer jüngeren Zielgruppe spielerisch nahebringen, Wissen aber auch abfragen", so Mildner.

"Spannende Dokumente der Zeitgeschichte, die man so noch nie gesehen hat" verspricht Karen Strobel, Leiterin der Bildsammlung des Stadtarchivs. Sie arbeitet gerade den Nachlass des 2015 verstorbenen Pressefotografen Günther Thomas auf, den das Archiv mit Hilfe des Freundeskreises und der Vetter-Stiftung aufkaufen konnte. "Rund 200 Archivkartons, 600 000 Negative", umriss Strobel die Arbeit. Es sind auch Farbaufnahmen aus der Wirtschaftswunder-Zeit dabei, etwa von üppig dekorierten Schaufenstern, viele Aufnahmen von Prominenten wie aus dem Alltagsleben, "alles Dinge, die wir noch nicht haben - ein wunderbarer Bestand". Allerdings müssen die Aufnahmen dringend digitalisiert werden, da die Farben der 1950er Jahre verblassen.

"Standpunkte" auch als Buch

Weitgehend abgeschlossen ist indes das 2006 zum Stadtjubiläum gestartete Projekt "Stadtpunkte". 159 solcher Informationstafeln zu historisch bedeutsamen Stellen sind erarbeitet worden - meist hängen sie an Gebäuden, 35 sind auf Sandstein-Stelen montiert. "Alle Texte sind auch im Internet abrufbar, es gibt zudem eine App fürs Handy, auch in Englisch und Französisch", informierte die dafür verantwortliche Heidrun Pimpl.

Ende 2017, so ihr Kollege Andreas Schenk, wird es auch ein Buch mit den Texten aller "Stadtpunkte" geben. Fotograf Roland Behrmann hat begonnen, alle Standorte aufzunehmen. Dazu produzierte der Verein jetzt schon mit der Edition Panorama einen großformatigen Kalender - auf der einen Seite die jeweilige "Stadtpunkte"-Tafel mit historischen Abbildungen, auf der anderen Seite eine aktuelle Abbildung.