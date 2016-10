Zeitung wirkt – gedruckt oder digital

Ein Projektjahr geht zu Ende - und das nächste startet direkt. Das Projekt "Klasse Azubis" unserer Verlagsgruppe hat jetzt wieder 109 Auszubildende der 26 teilnehmenden Betriebe aus der gesamten Region verabschiedet - und die besten von ihnen ausgezeichnet.

Denn "Klasse Azubis" ist ein Projekt, bei dem die Teilnehmer nicht nur eine Menge lernen, sondern sich auch messen können. Ein Jahr lang, jeweils ab Oktober, bekommen die jungen Leute täglich den "MM" oder die Zeitung für ihre Region aus der Dr. Haas Mediengruppe geliefert. Die Abonnements finanzieren dabei die teilnehmenden die Betriebe.

Alles begann als Pilotprojekt beim "Bergsträßer Anzeiger". In den vergangenen Jahren haben sich insgesamt rund hundert Betriebe beteiligt. "Es geht darum, jugendlichen Berufsstartern das Zeitungslesen näherzubringen - klassisch oder digital", sagt Projektleiterin Simone Knörzer aus dem Verlagshaus, das bei "Klasse Azubis" mit fünf Tageszeitungen vertreten ist.

Ausgezeichnete Azubis Alle Teilnehmer des Projekts "Klasse Azubis" erhalten Zertifikate .

. Die erfolgreichsten Zeitungsleser unter den Azubis und Lehrlingen werden darüber hinaus besonders prämiert .

. In die Bewertung ihrer Leistung fließen eine regelmäßige Teilnahme, die beste Entwicklung und natürlich die stärksten Test-Ergebnisse ein.

: Christina Klecker, Schaller & Partner, Anna Maser, Jungheinrich AG & Co. KG, Sven Unolzer, Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG, Mathias Hack, Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG, Laura Oster, GGEW AG, Marco Disser, Jungheinrich AG, Kristina Schimmle, Faber Industrietechnik, Tobias Peter, Sirona Dental Services GmbH, Fabian Blask, Karl Berrang GmbH, Sandra Breunig, Prisman GmbH, Moritz Brandt, Jungheinrich AG & Co. KG, Tessa Adrian, TE Connectivity Germany GmbH. Für die Gewinner gab es Bildungsgutscheine der Industrie und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und Darmstadt und Tickets für einen Auftritt von Bülent Ceylan und Sachpreise.

Das medienpädagogische Projekt "Klasse Azubis" soll junge Menschen dabei unterstützen, sich selbst Informationen durch die regelmäßige Nutzung über Medien zu verschaffen und zu bewerten.

Die 1000er Marke geknackt

Am Anfang nehmen die Auszubildenden und Lehrlinge dann an einem Wissenstest mit rund 60 Fragen zu den Themen Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur teil. Im Verlauf des Projekts durchlaufen die zeitunglesenden Berufsstarter dann monatlich ein Online-Quiz mit je 20 Fragen. Diese beziehen sich jeweils auf Artikel. Und am Ende steht der Abschlusstest mit nochmals 60 Fragen. Bei den Test haben jeweils deutlich über 80 Prozent der Azubis teilgenommen, und auch die Ergebnisse sind beachtlich. Über 70 Prozent der Fragen wurden richtig beantwortet.

"Es ist einfach toll zu beobachten, wie viel Spaß es vielen Teilnehmern macht, sich da selbst immer wieder zu messen", sagt Simone Knörzer. Spannend findet die Projektleiterin zudem, wie sich das Wissen der jungen Leute durch die Zeitungslektüre in dem Jahr vergrößert.

109 Azubis aus 26 Firmen haben im abgelaufenen Projektjahr teilgenommen, im jetzt beginnenden werden es nach dem aktuellen Stand etwa genauso viele sein. "Das Projekt läuft seit dem Jahr 2006 - und wir haben dieses Jahr die 1000er Grenze an angemeldeten Azubis geknackt", sagt Knörzer. Im Verlagshaus des "Mannheimer Morgen" in der Dudenstraße sind jetzt viele Teilnehmer zusammengekommen. Die Azubis, die bei den Test am besten abgeschnitten haben, wurden zudem noch ausgezeichnet.

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Klasse Azubis" fand das Treffen übrigens beim "Mannheimer Morgen" statt. Im Anschluss an die Preisverleihung besuchten die Auszubildenden dann noch die Druckerei in der Dudenstraße.