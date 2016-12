Zu Bethlehem geboren . . .

An Weihnachten schauen Christen nach Bethlehem - dem Geburtsort Jesu Christi. In dieser kleinen Stadt im Judäischen Bergland erblickte anno 1964 ein Mädchen das Licht der Welt, das die Eltern auf den arabischen Namen für "Duft" tauften. Das Schicksal ging verschlungene Pfade. Und so kam es, dass die katholische Palästinenserin Abir Giacaman viele Jahrzehnte später in Mannheim kaufmännische Chefin der Ordenskliniken Theresien und St. Hedwig wurde.

24 Jahre lang hat sie in jener geschichtsträchtigen Stadt gelebt, die schon drei Jahrtausende vor Christus als Siedlung von kanaanitischen Stämmen bestand. In ihrer Kindheit und Jugend, erzählt sie, "war alles noch viel freier - nicht so kompliziert". Während ihrer Zeit an der Universität Bethlehem sei es selbstverständlich gewesen, abends mit Freunden nach Jerusalem zu gehen - schließlich hatte die nur zehn Kilometer entfernte Großstadt für junge Menschen viel zu bieten. Obendrein gab es damals noch keine israelische Sperrmauer.

Über Saarbrücken nach Mannheim

Bethlehem Bethlehem ist eine Stadt im Westjordanland mit 29 930 Einwohnern.

mit 29 930 Einwohnern. Die Stadt gehört zu den palästinensischen Autonomiegebieten und grenzt im Norden an Jerusalem .

. Zur Agglomeration Bethlehem gehören auch Bait Dschala und Bait Sahur; letzterer Ort hat wie Bethlehem biblische Bedeutung. Für die Israeliten, weil sie der Überlieferung nach der Geburtsort König Davids ist.

ist. Für die Christen in der ganzen Welt ist die Stadt von besonderer Bedeutung, weil sie der Überlieferung nach der Geburtsort Jesu Christi ist.

ist. Bürgermeisterin der Stadt Bethlehem ist seit November 2012 die arabische Christin Vera Baboun. wam

Als Abir Giacaman in dem einst christlich geprägten Bethlehem aufwuchs, lag der katholische Bevölkerungsanteil deutlich höher. Auf 13 Prozent ist er laut aktueller Statistiken im Gesamtdistrikt (Flüchtlingslager eingerechnet) geschrumpft.

Eigentlich wollte die Studentin der Betriebswirtschaftslehre ihre Heimat gar nicht verlassen, sondern lediglich ein Universitäts-Auslandsjahr in den USA einlegen. Dort lernte sie einen Studenten aus Deutschland kennen und lieben: ihren späteren Ehemann. Und so vollendete sie ihr BWL-Studium in Saarbrücken statt in Bethlehem. Die Hochzeit mit Karl-Wilhelm Fricke aber wurde in der biblischen Stadt gefeiert, betont Abir Giacaman. Und ihr Mann habe dafür plädiert, dass sie den Mädchen-Namen behält: "Weil der zu mir und meinem Aussehen viel besser passt."

Als die Diplom-Kauffrau nach zwei beruflichen Klinikstationen 2012 auf den Geschäftsführersessel des Mannheimer Theresienkrankenhauses (TKH) wechselte, avancierte im gleichen Jahr ihre einstige Schulfreundin Vera Baboun, ebenfalls palästinensische Katholikin, zur Bürgermeisterin von Betlehem.

Üblicherweise verbringt Abir Giacaman Weihnachten mit ihrem Mann in Bethlehem. Wenn sie schildert, wie ihre Heimatstadt alle Jahre wieder für die Feierlichkeiten zur Geburt Jesu strahlend aufblüht, in den alten Straßen musikalisch jubiliert, kommt sie ins Schwärmen. "Betlehem ist dann richtig fröhlich!" Diesmal feiert sie mit deutschem Tannenbaum - "meine Mutter kommt zu Besuch".

Für Christen, Juden und Moslems ist die judäische Bergland-Stadt ein besonderer Ort: Weil sie auch als Heimat des legendären Königs David gilt. Außerdem soll der Prophet Mohamed in Bethlehem auf seinem Weg nach Jerusalem gebetet haben. Einer Vielfalt der Religionen begegnet die überzeugte Katholikin auch in der Mannheimer Ordensklinik, wo der Anteil andersgläubiger oder nichtkonfessioneller Patienten zugenommen hat. Abir Giacaman sieht als tägliche Herausforderung, "unsere wunderbaren christlichen Werte" zu bewahren, aber Menschen mit anderer Überzeugung Respekt zu erweisen.

"Unser echtes Christkind"

Könnte sie sich vorstellen, irgendwann wieder in Bethlehem zu leben? Abir Giacaman zögert einen Augenblick, dann antwortet sie: "Aus Sentimentalität sage ich ja - aber ich zweifle, ob ich das noch könnte." Das Alltagsleben im palästinensischen Autonomiegebiet sei schwierig geworden.

Bleibt noch nachzutragen: Abir Giacaman kam in Bethlehem an einem 24. auf die Welt - aber nicht im Dezember, sondern September. Gleichwohl bezeichnet sie der ärztliche TKH-Direktor Markus Haass - wie unlängst bei einem Konzert in der St. Hedwig-Klinik - schon mal als "unser echtes Christkind".