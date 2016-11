Zukunftsfähig – seit 1817

Die Computersimulation der Verkehrsströme auf der umgebauten Bismarckstraße am Ausgang der Schau "Zwei Räder - 200 Jahre" hat Symbolcharakter: Die Große Landesausstellung im Technoseum ist nicht nur ein historischer Rückblick auf die Entwicklung einer erfolgreichen Erfindung aus Mannheim und Baden-Württemberg. Die Ausstellung nimmt auch Gegenwart und Zukunft des Verkehrs in der Stadt der Zukunft in den Blick.

Gestern Abend eröffneten der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) mit zahlreichen geladenen Gästen, darunter Ehrenbürger Gerhard Widder und Radsport-Legende Willi Altig, die Ausstellung, mit der die Feierlichkeiten des Jubiläumsjahrs 2017 beginnen. "Wir stehen wegen des Klimawandels vor der Herausforderung, eine neue Mobilität zu gestalten", sagte Hermann. Das Fahrrad sei "viel mehr als das elektrische Auto der Schlüssel zum klima-neutralen Verkehr" der Zukunft.

Landesweit viele Veranstaltungen

Ausstellungskatalog und Begleitprogramm Zur Ausstellung "Zwei Räder - 200 Jahre" ist ein 352 Seiten umfassender Katalog erschienen. Das Buch enthält zahlreiche Abbildungen und Essays "rund um die Welt der muskelgetriebenen Zweiräder".

Im umfangreichen Begleitprogramm steht als erstes am Mittwoch, 23. November, 18 Uhr, eine Podiumsdiskussion zur Frage "Wie fahrradfreundlich ist Mannheim?" auf der Tagesordnung. Verkehrsexperten verschiedener Couleur diskutieren dabei mit Oberbürgermeister Peter Kurz. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung im Technoseum ist täglich (außer 24. und 31. Dezember) von neun bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet acht Euro (Ermäßigungen und Sondertarife für Jugendliche). Weitere Informationen im Netz: www.technoseum.de

Landesweit sind zum Jubiläum zahlreiche Veranstaltungen geplant, unter anderem in Karlsruhe, der Geburtsstadt des Fahrrad-Erfinders Karl Drais. Mannheim, so Oberbürgermeister Kurz, will das Vermächtnis Drais' "im öffentlichen Bewusstsein verankern" und lädt unter dem Motto "Monnem Bike" zum bunten Programm mit Aktionen und Wettbewerben rund ums Rad ein. Die Schau im Technoseum, für die aus Landes- und Museums-Mitteln rund eine Million Euro aufgebracht wurden, sei integraler Bestandteil der Kampagne für das Fahrrad.

Für ihre eigenen Veranstaltungen, die sich um das historische Datum des 12. Juni, des Jahrestags der Drais'schen Erstfahrt, konzentrieren, stellte die Stadt weitere 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. "Das Fahrrad ist ein hochaktuelles Thema", freute sich auch Technoseums-Direktor Hartwig Lüdtke, dass sich sein Haus unter der Leitung von Kurator Thomas Kosche dem gleichermaßen historischen wie zukunftsträchtigen Thema widmen konnte.

Auf rund 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche hat Kosche, der auch die Sammlungen des Technoseums leitet, über 350 Objekte, darunter 100 Fahrräder aller Art, zusammengetragen. Die Verkehrssimulation für die jahrzehntelang umstrittenen Radwege in der Bismarckstraße markieren mit den Original-Laufmaschinen aus dem frühen 19. Jahrhundert die beiden Pole des Themas. Hermann: "Drais' geniale Erfindung hat ihre große Zukunft auch nach 200 Jahren noch vor sich!"