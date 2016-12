Zum Tanken ans Rathaus

MVV-Vorstand Ralf Klöpfer (links) und Erster Bürgermeister Christian Specht an der neuen E-Tankstelle in E 5.

Vorwärts mit Strom - nach diesem Motto soll sich in der Stadt mehr bewegen als bisher. Ein weiterer Schritt dorthin: die neue E-Tankstelle, die die Stadt als Gemeinschaftsaktion mit ihrer Tochter MVV hinter dem Rathaus in E 5 betreibt. Hier kann ab sofort jeder, der mit einem Elektro-Auto oder einem anderem Fahrzeug, das mit Strom betrieben wird, unterwegs ist, seinen Saft aus der Steckdose zapfen. Gegen Geld, versteht sich, denn Sprit-Tanken ist ja auch nicht umsonst. Eine Massenbewegung ist die private E-Mobilität, sieht man mal von den Fahrrädern ab, noch nicht. Aktuell sind 189 E-Fahrzeuge in Mannheim angemeldet, auch für die reichen die Zapfsäulen im Stadtgebiet freilich nicht aus.

Zu Hause aufgeladen

"Die meisten tanken ihren Strom nach wie vor zu Hause oder in der Firma", sagt Ralf Klöpfer, der Vertriebsvorstand der MVV. 80 Prozent der E-mobilen Menschen machen das so, er selbst gehört dazu: "Ich fahre seit drei Jahren einen Elektro-Dienstwagen, den ich auch privat nutze."

Für sein Unternehmen ist das Vorwärtskommen mit Strom ein weiteres Geschäftsmodell der Zukunft: "Was wir hier als Partner der Stadt machen, betreiben wir auch deutschlandweit mit Kunden, etwa mit Hotels". Es geht um die Planung, den Bau und den Betrieb von E-Tankstellen, "wir bieten dazu sogar die passenden Abrechnungssysteme an".

Mit der Säule hinter dem Rathaus in E 5, die für jeden frei zugänglich ist, will auch die Stadt ein Ausrufezeichen setzen, Christian Specht, der Erste Bürgermeister: "Die öffentliche Hand muss da Vorreiter sein, denn eine der beiden Steckdosen, jede mit eigenem Stellplatz für einen Wagen, kann jeder Bürger benutzen". Die andere ist für das Car-Sharing reserviert - "ein etablierter Platz für unsere Flotte", sagt Miriam Caroli von Stadtmobil. Unter den etwa 200 Autos von Stadtmobil in Mannheim fahren derzeit allerdings nur zwei mit Elektromotor: "Aber sie werden wenig genutzt, das Problem sind die öffentlichen Ladestationen, davon gibt es zu wenig".

19 Stück, um genau zu sein, zählte Mannheim bis jetzt, wie das Stromtankstellen-Portal Goingelectric verzeichnet. Zehn davon betreibt die städtische Tochter MVV. Jeweils zwei dieser Säulen sind im Parkhaus am Wasserturm und in dem in N 2 installiert, vier im Parkhaus Q 6/Q 7, und eine vor dem MVV-Hochhaus. Die neue hinter dem Rathaus in E 5 ist ab sofort ebenfalls im Betrieb.

Alle zehn arbeiten mit dem 22-Kilowatt-Standard, der größtmöglichen Kapazität im öffentlichen Netz. Ralf Klöpfer: "Mit einer Stunde Ladezeit kommt man etwa 100 Kilometer weit". In Firmenflotten benutze man häufig auch 50-KW-Schnellladestationen, wer seinen Wagen eine Stunde lang dort einstöpselt, kann mit dem Saft eine Strecke von rund 250 Kilometern fahren.

Anschluss-Standard ist hier wie da der "Typ 2-Stecker", der in ganz Europa Verwendung findet. Wer an diesen zehn MVV-Tankstellen Strom beziehen will, muss sich zunächst beim Abrechnungsportal "The New Motion" anmelden, er bekommt dann eine Karte, die man einfach vor den Sensor der Strom-Tankstelle hält und damit bargeldlos zahlt.

"Absolut alltagstauglich"

20 E-Tankstellen in der Stadt - nicht unbedingt viele, aber auch die Zahl der derzeit in der Stadt angemeldeten E-Fahrzeuge hält sich mit 189 in übersichtlichen Grenzen. 151 davon sind Autos, die anderen 38 E-Roller oder E-Motorräder.

Hohe Anschaffungskosten, wenige frei zugängliche Tankstellen, eine gegenüber Kraftstoff-Motoren noch eher eingeschränkte Reichweite mögen wohl Gründe dafür sein, dass sich bisher nicht mehr Menschen für diese Art der Mobilität entschieden haben.

Ralf Klöpfer glaubt - wie auch der Hybrid-Fahrer Christian Specht - an die Zukunft der E-Mobilität: "In zwei, drei Jahren gibt es keine Nachteile mehr gegenüber herkömmlichen Motoren." Er jedenfalls ist mit seinem E-Wagen vollauf zufrieden. "Ich habe eine Reichweite von 500 Kilometern, wenn ich nicht schneller als Tempo 100 fahre, bei zehn Grad Kälte sind es vielleicht 50 Kilometer weniger. Der Wagen ist absolut alltagstauglich."

Nur nach dem Tankstellennetz müsse man sich - zumal bei längeren Fahrten - eben vorher genau erkundigen. Seit gestern ist dieses Netz in Mannheim um eine Strom-Zapfsäule dichter.