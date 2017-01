Zum Tee mit „Des Teufels General“

In "Des Teufels General" 1948 am Nationaltheater in der "Schauburg" K 1: v. li. Joachim Timmermann als SS-Offizier und Willy Birgel als Luftwaffengeneral.

Die Stadt lag noch in Trümmern und hat dennoch ein neues Nationaltheater gebaut - warum? "Theater - das war für uns Freiheit!", erklärte das jetzt Ulla Hofmann. Im Gespräch mit dem Geschäftsführenden Intendanten Ralf Klöter ließ sie im Theatercafé jene Zeit lebendig werden, als Mannheim sich entschloss, auf den Tennisplätzen am Goetheplatz jenes Haus für Oper und Schauspiel zu errichten, das im Januar vor 60 Jahren in Betrieb ging.

1946 ist es, als Ulla Hofmann aus der "Kinderlandverschickung", wie die Nazis das nannten, vom Schluchsee in das zerstörte Mannheim zurückkehrt: "Wir hatten nicht genug zu essen, nichts anzuziehen, nicht genug zum Heizen". Sie lebt mit ihrer Familie in einer Miniwohnung in der Waldhofstraße. Und doch steht sie mit ihrem Mitschülerinnen vom Liselotte-Gymnasium trotz Kälte in der Warteschlange vor der Theaterkasse, als von Fritz Grabenstein - später Sekretär der Oberbürgermeister Heimerich und Reschke - Tickets für die ersten Vorstellungen im umgebauten Kino "Schauburg" in K 1 verkauft werden.

Verfolgt und beschossen

Ulla Hofmann Ulla Hofmann, geboren am 27.5.1931, begann nach dem Abitur bei der "Rheinpfalz", berichtete aus Mannheim und vom Theater. Ab 1975 trat sie in die Wirtschaftsredaktion der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ein, war bis 2001 deren Rhein-Neckar-Korrespondentin. Seit den 1980ern ist sie stellvertretende Vorsitzende der Freunde und Förderern des Nationaltheaters, war 1993 mit Horst Engelhardt Vorkämpfer der Aktion "Theater in Not" und erhielt 2002 den Bloomaulorden. In der Reihe "Hausbesuche" führt der Geschäftsführende Intendant Ralf Klöter Gespräche zum 60-jährigen Bestehen des Hauses am Goetheplatz. pwr

"Die Aussicht auf Theater - das war für uns die ganz große Befreiung", bekennt Hofmann. Und wenn sie dann von "Don Carlos" erzählt, spürt man, wie sie das heute noch bewegt. "Wir waren von den Nazis befreit, aber wir dürfen nicht vergessen: Wir waren auch besiegt", gibt sie die damalige Stimmung wieder. Das habe man 1946 "deutlich gemerkt: Überall Jeeps, Uniformen, Ausgehverbot". In solch einer Stimmung erlebt sie mit Freundinnen "Don Carlos" - tränenüberströmt: "Es war unsere Begegnung mit Freiheit!"

Die endet auf dem Heimweg von K 1 in die Neckarstadt. An der Behelfs-Holzbrücke über den Neckar steht ein Posten, verlangt von der 15-Jährigen einen Ausweis - obwohl man den erst ab 18 braucht. "Er glaubte mir nicht, jagte mich auf einen Lkw mit Verdeck, wo schon zwei andere Frauen sassen. Wir haben alle fürchterliche Angst gehabt!" Zwar gelingt Ulla Hofmann die Flucht, aber der Soldat schießt: "Ich bin gerannt um mein Leben!" Doch das Programmheft, ihre damalige Eintrittskarte von jenem 8. September 1946 und den "MM"-Artikel hat sie noch - ein klarer Verriss.

Dabei leitet mit Carl Onno Eisenbart ein ehemaliger "MM"-Theaterkritiker in den ersten Nachkriegsjahren das Theater. "Wenn die Intendanz heute mal wieder meint, von der Presse schlecht behandelt zu werden, erfüllt es mich mit großer Befriedigung, sie dran zu erinnern, dass der erste Intendant ein Journalist war - und es dennoch auch Verrisse gab", so Hofmann lachend.

Fusion mit Heidelberg geplant

Aber Verriss hin oder her - das Theater hat damals eine andere wichtige Funktion. "Dass ich mich vom Nazigedankengut befreien konnte, daran haben Nationaltheater und Amerikahaus großen Anteil", betont Hofmann: "Daher bin ich dankbar, dass ich in einem Land leben darf, in dem es Theater gibt!"

Weil damals, 1950, dennoch die Stadträte die Idee haben, das Mannheimer Theater mit dem von Heidelberg zu fusionieren, gibt es "einen Aufschrei in der Stadt", blickt Hofmann zurück. So entsteht die Gesellschaft der Freunde des Nationaltheaters, heute Freunde und Förderer, die eine Tombola für den Theaterneubau organisiert. "Immer wenn mein Vater in die Stadt ging, hat er ein Los für eine Mark gekauft und auch gleich etwas gewonnen: ein Stück Seife, Kriegsseife, da war Sand drin. . .", weiß Hofmann noch. Benutzt wurde sie dennoch.

Grundsteinlegung wie Einweihung seien "ein Volksfest" gewesen: "Der ganze Platz war voller Leute!" Bei der Einweihung 1957 habe man den "Freischütz" zunächst nur für die Bauarbeiter, dann für Honoratioren, dann für Abonnenten gespielt - drei Abende hintereinander. Über die Architektur des neuen Theaters habe sie sich "damals keine großen Gedanken gemacht": "Die Kombination aus Backstein und samtbezogenem Geländer fand ich originell". Aber ihr, den Mannheimern generell "hätte damals jedes Theater gefallen", so groß sei der Wunsch danach gewesen. Stets habe sich das Publikum in der beginnenden Wirtschaftswunder-Zeit auch elegant gekleidet: "Ich trug immer langes Kleid, Herren Smoking!"

Noch schöne Bühnenbilder

Begeistert lässt Hofmann zahlreiche alte Aufführungen Revue passieren, "als die Bühnenbilder noch schön, noch üppig waren", wie sie unter Beifall der Zuhörer kritisch anmerkt. Besonders schwärmt sie aber außer vom "Don Carlos" noch von dem - in die Nachkriegszeit passenden - Zuckmayer-Stück "Des Teufels General". Davon hat sie ein Foto mit Willy Birgel als General Harras und Joachim Timmermann als SS-Offizier. Später, als Oberbürgermeister Reschke oft Schauspieler zum Tee einlädt und Birgel 1972 Ehrenmitglied des Nationaltheaters wird, ist Ulla Hofmann dabei. "Ich habe mit Willy Birgel Tee getrunken", denkt sie gerne an die Begegnung mit dem berühmten Schauspieler zurück.