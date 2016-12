Zur Weihnacht Festlichkeiten mit Herz

Besinnliche Momente, Geschenke, gutes Essen - für Obdachlose ist das an Weihnachten keine Selbstverständlichkeit. Die beiden Caritas-Tagesstätten für Wohnungslose hatten deshalb kurz vor Heiligabend obdachlose und bedürftige Menschen zu Weihnachtsfeiern eingeladen. In dieser Woche veranstaltete die Oase, eine Einrichtung nur für Frauen, ihre Feier, zu der 17 Frauen kamen. Die Oase hatte eine Wohnung in H 5 gemietet, die einen Ess- und Aufenthaltsraum, ein gemütliches Wohnzimmer, Küche, Bad und Waschküche bietet. Die Miete übernahm der Förderverein "Hilfe für wohnsitzlose Frauen".

Bei der Weihnachtsfeier waren Brigitte John, Sascha Grimminger und Heike Warlich-Zink vom Vereinsvorstand dabei und kamen mit den Besucherinnen bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch. Brigitte John las eine Engelsgeschichte vor. Danach verteilte der Förderverein Geschenke: Handtücher für Frauen, die auf der Straße leben, Bettwäsche für bedürftige Frauen, die eine Wohnung haben. Anschließend gab es ein Festmahl mit Schweinebraten.

Die Oase bietet den Frauen nicht nur einen Schutzraum, wo sie essen, duschen und ihre Kleidung waschen können, sondern es ist auch eine Beratungsstelle. Caritas-Mitarbeiterinnen helfen bei Problemen, bei der Wohnungs- und bei der Arbeitssuche.

Gestern Vormittag lud dann die Tagesstätte für Wohnungslose in D 6 ein. Dorthin kommen sowohl Männer als auch Frauen; zur Weihnachtsfeier schauten um die 80 Besucher vorbei. Der katholische Dekan Karl Jung hielt eine Andacht. Auch hier servierten die Organisatoren ein besonders festliches Essen, und es wurden Geschenke verteilt: Die Ilvesheimer Pfarrgemeinde St. Peter hatte rund 100 Päckchen mit Mützen, Handschuhen, Süßigkeiten und Hygieneartikeln gespendet. Außerdem hatten die "Mannheimer Wichtel" im Vorfeld nach Weihnachtswünschen bis zehn Euro gefragt, die sie erfüllen wollten. Die Tagesstätte ist gerade im Winter für Obdachlose ein wichtiger Ort, wo sie sich aufhalten und aufwärmen können. Es gibt von montags bis freitags ein kostenloses Frühstück sowie heiße Suppe und warme Getränke. Für ein warmes Mittagessen wird ein Unkostenbeitrag von einem Euro erhoben. Außerdem geben die Mitarbeiter Schlafsäcke und Isomatten an die Obdachlosen aus.

Einen besinnlichen Moment bescherten die Mitarbeiter des Diakonischen Werks und des Caritasverbandes auch den Bewohnern der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in der Industriestraße: Im Rahmen einer Weihnachtsfeier erhielten die Bewohner zunächst gefüllte Taschen und Rucksäcke für die Weiterreise zur nächsten Unterkunft, danach gab es ein gemütliches Beisammensein mit Punsch, Keksen und Musik. "Ein richtig angenehmer, entspannter Nachmittag, bei dem alle ihren Spaß hatten", berichtete gestern Filiz Kuyucu, Ehrenamtskoordinatorin für die LEA. jku/red