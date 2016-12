Zusätzliche Fahrten an Heiligabend

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) hat ihren Feiertags-Fahrplan veröffentlicht: Dabei wird die Taktung von Bussen und Straßenbahnen an Weihnachten "dem Bedarf angepasst" so die Verkehrsbetriebe in einer Mitteilung.

An Heiligabend fahren in Mannheim und Ludwigshafen die Busse und Bahnen nach dem regulären Sonn- und Feiertagsfahrplan. Der letzte Zentralanschluss findet um 0.30 Uhr am Berliner Platz in Ludwigshafen und um ein Uhr am Paradeplatz statt, danach wird der Betrieb auf allen Linien eingestellt. Tagsüber werden folgende Zusatzfahrten angeboten:

Linie 1: Von 9 bis 14.30 Uhr setzt die RNV zusätzliche Bahnen als Linie E zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Waldhof Bahnhof im 20-Minuten-Takt ein. Diese ergänzen die regulären Fahrten der Stadtbahnlinie 1, sodass auf diesem Abschnitt ein Zehn-Minuten-Takt entsteht.

Linie 6A: Das Fahrtenangebot zwischen Mannheim Hauptbahnhof, Neuhermsheim und SAP Arena S-Bahnhof wird in der Zeit von 9 Uhr bis 20.30 Uhr von einem 30-Minuten-Takt auf einen 20-Minuten-Takt erweitert.

Linie 5: Sie verkehrt nach Samstagsfahrplan im 20-Minuten-Takt zwischen Mannheim, Heidelberg und Weinheim.

Linie 52: Der Bus fährt zwischen 9 und 15 Uhr wie an Samstagen im 30-Minuten-Takt zwischen Sandhofen und IKEA Scharhof.

Linie 54: Zwischen 6.30 Uhr und 14.30 Uhr verkehrt die Buslinie 54 auf dem Kurs ab Käfertal Bahnhof bis real Vogelstang und zurück wie an Samstagen.

In Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg gilt an den beiden Feiertagen der Sonn- und Feiertagsfahrplan. Ausnahme: In Mannheim und Ludwigshafen starten die Frühfahrten erst ab etwa 5 Uhr an den jeweiligen Endstellen. Erster Zentralanschluss besteht ab etwa 5 Uhr am Berliner Platz sowie ab etwa 5.30 Uhr am Paradeplatz. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird ein durchgehender Nachtverkehr angeboten.

Als Vorschau auf die Silvesternacht: Fahrgäste in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen können sich am 31. Dezember nach dem regulären Samstagsfahrplan richten. Die Nachtlinien zu Neujahr werden jedoch "der erhöhten Nachfrage" angepasst, so die RNV. red