„Zuwanderer haben große Chancen – sie sollten sie nutzen“

Ein Bild aus den Quadraten westlich der Breiten Straße - hier leben viele Menschen mit ausländischen Wurzeln. © Prosswitz

Tun die Ausländer genug für ihre Eingliederung? Und bekommen sie in Mannheim genug Hilfe? Ein Gespräch mit Hülya Ayaglar, der stellvertretenden Vorsitzenden des Mannheimer Migrationsbeirats.

Frau Ayaglar, 69 Prozent finden, das Zusammenleben von Deutschen und Ausländern in Mannheim klappe gut. Was sagen Sie?

Hülya Ayaglar: In Mannheim herrscht eine große Toleranz gegenüber anderen Nationalitäten, es gibt auch keine Ghettoisierung einzelner Gruppen wie in manchen anderen Städten. Natürlich wohnen in manchen Bereichen viele Türken, Italiener oder Bulgaren. Aber insgesamt leben in fast allen Stadtteilen Migranten.

Warum funktioniert das Miteinander in Mannheim meistens?

Ayaglar: Mannheim ist eine Großstadt, da sind die Menschen offener. Wichtig ist auch die Geschichte als Industriestadt - die Firmen haben schon früher Leute von außen angezogen. Die Mannheimer sind nicht erst seit 20 Jahren an Menschen anderer Herkunft gewöhnt, sondern viel länger. Das geht bis in die Kurfürstenzeit, dass Menschen aus anderen Ländern hierher kamen.

Es bleiben aber auch 28 Prozent, die sagen, das Miteinander funktioniere weniger oder gar nicht gut. Wo sehen Sie Probleme?

Ayaglar: Es gibt auf beiden Seiten Menschen, die die anderen nicht kennenlernen wollen. Und wenn ein Ausländer die Sprache nicht beherrscht, kann er auch keinen Kontakt zu Deutschen aufnehmen. Umgekehrt gibt es auch viele, die Migranten trotz ihrer Bildung und ihres Status partout übersehen. Es gibt heute für Zuwanderer viele Angebote, von Sprachkursen bis zur Jugendarbeit. Meine Großeltern, die Gastarbeiter waren, hatten das nicht. Die Menschen, die heute nach Deutschland kommen, haben große Chancen, sich zu integrieren. Sie sollten sie nutzen.

Die Hälfte der Mannheimer denkt, dass die Ausländer das nicht tun. 50 Prozent sagen, die Zuwanderer machten nicht genug für ihre Eingliederung. Ist das so?

Ayaglar: Schwer zu sagen, man kann ja auch nicht alle Ausländer in einen Topf werfen. Wie viel Zuwanderer für ihre Integration tun, hängt auch von ihrem Alter und ihrem Bildungsgrad ab. Die Jüngeren und Gebildeteren tun da sicher mehr. Es gibt aber auch einige, die resigniert sind und sich nicht integrieren wollen. Die leben innerhalb ihrer Gemeinschaft, und das reicht ihnen. Das ist übrigens ein Unterschied zu den Gastarbeitern von früher: Damals gab es noch keine Läden, in denen sie Produkte aus ihrer Heimat kaufen konnten, und kein Satellitenfernsehen mit Programmen aus der Heimat. Sie kauften in deutschen Läden ein, schauten die "Tagesschau" - und somit wussten sie, was in Deutschland vor sich geht. Heute ist es leider in vielen Familien nicht so. Im Fokus sind hier leider nur die Geschehnisse in der Heimat.

Was können Zuwanderer tun, um ihre Integration zu verbessern?

Ayaglar: Es ist schwierig, eine pauschale Antwort zu geben. Es geht einfach um die Beteiligung am Leben miteinander. Als Mutter würde ich zum Beispiel darauf achten, dass meine Kinder in gemischte Vereine gehen.

Und wie bewerten Sie die Angebote der Stadt?

Ayaglar: Die macht da schon sehr gute Arbeit. Zuwanderer können sich über alles informieren, es gibt Ansprechpartner, sie stoßen nicht auf taube Ohren.

In welchen Bereichen gibt es noch Handlungsbedarf?

Ayaglar: Der Austausch von Behörden oder deutschen Vereinen mit den unterschiedlichen Kulturvereinen ist noch sehr schwach. Viele dieser Vereine sind auch gar keine richtigen Vereine, sondern nur Männertreffpunkte. Frauen- und Jugendarbeit kommen da zu kurz. Gerade bei der Integration sind die Frauen die wichtigeren Ansprechpartner - sie kümmern sich um die Kinder und die Familie.

Was kann der Migrationsbeirat leisten?

Ayaglar: Viel. Er ist das Vermittlungsgremium zwischen Behörden und den Migrantengruppen und auch zwischen den unterschiedlichen Migrantengruppen.

Zuletzt waren es auch Konflikte in den Herkunftsländern, die das Zusammenleben in Mannheim schwierig gemacht haben, etwa zwischen Menschen mit türkischen und kurdischen Wurzeln. . .

Ayaglar: Das ist eine sehr emotionale Sache. Viele haben in ihren Herkunftsländern am eigenen Leib die Folgen des Konflikts erlebt. Leider ist auch viel Provokation im Spiel, und leider melden in Mannheim auch viele Gruppen Demonstrationen an, die gar nicht aus der Stadt kommen. Sie hinterlassen nach jedem Meeting ihre "Spuren" in unserer Stadt. Jeder hat das Recht, zu demonstrieren - aber es kann nicht sein, dass es zu Ausschreitungen kommt. Ich wünschte mir, dass Bürger dieser Stadt, abgesehen von ihrem Einsatz für ihr Heimatland, sich auch für die Belange Mannheims einsetzen. Schließlich leben wir hier.