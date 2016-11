Zwei „Benz“ liefern sich Wettrennen

Einen Mercedes-Benz-Fahrer, der sich am Dienstagabend mit einem anderen Raser ein Autorennen durch die Region geliefert hat, rechnen die Ermittler der Mannheimer Poser-Szene zu. Diese Auto-Protzer, die seit Monaten durch rücksichtloses Fahren und Lärm in der Innenstadt auffallen, sind seit Monaten im Visier von Stadt und Polizei (wir berichteten gestern).

An diesem Abend lieferten sich nun laut Polizeibericht zwei rücksichtslose Autofahrer auf der Autobahn A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg ein Wettrennen. Einer Funkstreifenbesatzung war kurz vor 23 Uhr ein weißer Mercedes-Benz AMG 63 aufgefallen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B 37 stadtauswärts in Richtung Heidelberg fuhr. In Höhe der Anschlussstelle Neckarau wurde das Auto im Baustellenbereich, wo die Geschwindigkeit auf Tempo 60 beschränkt ist, bereits mit einem Tempo von fast 200 Kilometern pro Stunde verfolgt. In Richtung Seckenheim gab der Benz-Fahrer weiter Gas und fuhr mittlerweile deutlich über 200 km/h. Kurz vor der Baustelle in Höhe Seckenheim bremste er plötzlich stark ab und passierte die dortige Geschwindigkeitskontrollanlage - ohne dass die Radarfalle "blitzte".

Raser verschwinden im Nebel

Dann bemerkten die Beamten, dass der Mercedes einem weiteren typgleichen Auto folgte. Nach der Baustelle gab der Fahrer des Mercedes wieder stark Gas und versuchte seinen Konkurrenten zu überholen. Beide rasten weiter in Richtung Heidelberg, bevor sie am Autobahnkreuz Heidelberg auf die A 5 in Richtung Karlsruhe weiterfuhren.

Die Streifenwagen mussten schließlich bei Tempo 220 die Verfolgung abbrechen. Auch herrschte zu diesem Zeitpunkt dichter Nebel über der Autobahn. Bei ihrem offensichtlichen Rennen überholten die beiden Mercedes-Fahrer laut den Verfolgern zahlreiche unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und gefährdeten diese Autofahrer zusätzlich.

Im Zuge der Fahndung konnte der 23-jährige Fahrer und Halter des AMG 63 kurze Zeit später in der Nähe seiner Wohnung festgenommen werden. Er zeigte Anzeichen für Rauschgiftkonsum, was ein Drogentest bestätigte. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Die Nachforschungen nach dem zweiten Mercedes-Fahrer dauern an. Das Autobahnpolizeirevier bittet Fahrer, die von den Rasern überholt und möglicherweise gefährdet wurden, sich unter Telefon 0621/47093-0 zu melden. tan/pol